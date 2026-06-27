Laura Vicol îi face plângere penală lui Siegfried Mureșan: „Acest aservit străinilor mă amenință”

Laura Vicol, inculpată în dosarul Nordis și fostă membră PSD, a anunțat sâmbătă că a depus o plângere penală pe numele lui Siegfried Mureșan pentru o postare făcută de acesta în decembrie 2025.

„Aseară am aflat, întâmplător, de o postare publicată de europarlamentarul Siegfried Mureșan și rămasă publică până astăzi. În acea postare, acesta mă etichetează drept „Laura Vicol (Nordis)” și îi îndeamnă pe oameni să „nu uite acest lucru””, a scris Laura Vicol pe pagina sa de Facebook.

Ea acuză că de doi ani trăiește „consecințele unei campanii publice de demonizare începută după reportajul mincinos Recorder” și susțin că a primit „amenințări, injurii și mesaje de o violență greu de imaginat”.

„Cu toate acestea, un membru al Parlamentului European a ales să mă asocieze din nou cu „Nordis”, companie românească aflată în procedura de insolvență cerută de clienți și nu de asociați, cercetată penal abuziv. Fāră nicio rezervă, acest aservit străinilor mă amenință într-o postare adresată unui public numeros”, adaugă Laura Vicol.

Fosta membră PSD a anunțat, în acest context, că a depus plângere penală: „Nu voi accepta ca astfel de mesaje să fie tratate ca fiind lipsite de consecințe. Am depus astăzi plângere penală și am solicitat organelor competente să analizeze această postare în contextul întregii campanii de linșaj public, al amenințărilor primite de mine și de familia mea și al efectelor pe care această asociere le-a produs și continuă să le producă. Libertatea de exprimare nu poate deveni libertatea de a contribui la stigmatizarea și expunerea unei persoane unui val de ură. Fiecare răspunde pentru propriile cuvinte”.

Aceasta face referire la o postare făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan în decembrie 2025, în care afirmă: „George Simion, Anca Alexandrescu și Laura Vicol (Nordis) sunt printre persoanele care au criticat cel mai vehement ancheta Recorder privind abuzurile în justiție. Să nu uităm acest lucru”.

Dosarul Nordis

Dosarul Nordis Group, investigat de DIICOT, vizează suspiciuni de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la peste 70 de milioane de euro. Printre persoanele reținute inițial s-au aflat Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, ulterior eliberați, însă cu menținerea măsurilor asigurătorii, inclusiv sechestru pe bunuri și conturi.

Ancheta îi vizează și pe alți suspecți, precum Emanuel Poștoacă și Mihai Alexandru, considerați de procurori implicați în coordonarea activităților investigate. Numele acestora apar și în legătură cu structuri de acționariat din zona unor firme asociate proiectelor imobiliare analizate în dosar.

Pe lângă componenta financiară, investigațiile jurnalistice au adus în discuție și o posibilă dimensiune politică. Unele materiale de presă au susținut că mai mulți lideri politici, printre care Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu și Alfred Simonis, ar fi utilizat în 2022 zboruri private asociate grupului Nordis, cu costuri estimate la zeci de mii de euro per cursă.