Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au depășit nivelul de dinaintea războiului, în ciuda blocadei din Strâmtoarea Ormuz

Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu, cu excepția celor ale Iranului, au depășit săptămâna trecută nivelul înregistrat înainte de izbucnirea războiului din regiune. Revenirea livrărilor are loc în pofida atacurilor asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor companiei de monitorizare maritimă Kpler, citate de AFP.

Traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz continuă să fie afectat. Foto: NASA

Pentru prima dată de la începutul ofensivei Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie, transporturile de petrol au depășit timp de mai multe zile consecutiv media de aproximativ 18 milioane de barili pe zi, nivelul înregistrat înainte de conflict.

În ultimele zile din septembrie, exporturile au ajuns chiar la valori cuprinse între 19,5 și 22,5 milioane de barili pe zi.

Petrolul este transportat și pe rute alternative

Creșterea exporturilor este susținută de folosirea unor rute alternative pentru ocolirea Strâmtorii Ormuz, prin care trecea înainte de conflict aproximativ o cincime din traficul internațional de petrol și gaze.

Potrivit Kpler, aproximativ 40% din petrolul din regiune ocolește în prezent strâmtoarea. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite folosesc în special infrastructura de conducte care permite transportul petrolului către terminale aflate în afara zonei vulnerabile.

Arabia Saudită beneficiază în special de reluarea operațiunilor oleoductului Est-Vest, care leagă principalele sale câmpuri petroliere din est de terminalul Yanbu, de la Marea Roșie. Conducta fusese oprită după atacurile din 11 septembrie și și-a reluat activitatea pe 22 septembrie.

Și Emiratele Arabe Unite dispun de o rută alternativă, prin conducta care leagă câmpurile petroliere din Abu Dhabi de terminalul Fujairah, situat dincolo de Strâmtoarea Ormuz.

Iranul amenință navele care trec prin Ormuz

În același timp, traficul maritim din Strâmtoarea Ormuz continuă să fie afectat de tensiunile militare. Iranul susține că navele care vor să traverseze zona trebuie să obțină în prealabil permisiunea autorităților de la Teheran, iar în ultimele zile au fost raportate mai multe atacuri asupra unor nave.

În ciuda riscurilor, fluxurile de petrol au continuat să crească, iar rutele alternative funcționează la capacitate ridicată.

Petrolul se ieftinește ușor

Creșterea exporturilor a contribuit la scăderea prețurilor petrolului la începutul ședinței de luni.

Barilul de petrol Brent din Marea Nordului, cu livrare în decembrie, a scăzut cu 0,79%, până la 101,44 dolari. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în noiembrie, s-a depreciat cu 1,2%, până la 90,02 dolari pe baril.

Cu toate acestea, prețul Brent se menține peste pragul de 100 de dolari pe baril.