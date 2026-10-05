Jandarmeria a aplicat aproape 100 de amenzi la protestele susținătorilor lui Călin Georgescu. Au fost făcute și patru sesizări penale

Jandarmeria Capitalei a anunțat luni, 5 octombrie, că a aplicat 98 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 84.500 de lei, în urma protestelor susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central, desfășurate în perioada 29 septembrie - 4 octombrie.

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„Având în vedere prezența unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine și siguranță publică pentru asigurarea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și menținerea liberă a căilor de acces către obiectiv.

În acest context, precizăm faptul că aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Jandarmeria Capitalei are la fața locului echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator”, transmite instituția într-un comunicat.

Jandarmeria adaugă că măsurile au fost necesare și pentru menținerea accesului către locuințele din zonă și asigurarea circulației normale. În urma încălcării mai multor prevederi legale, jandarmii au aplicat 98 de sancțiuni, în valoare totală de 84.500 de lei.

„Totodată, în această perioadă, jandarmii au întocmit 4 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel:

art. 206 C.P., (amenințarea);

art. 253 C.P., (distrugere);

art. 257 C.P., (ultraj);

art. 372 C.P., (port de obiecte periculoase). ”

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat și duminică în fața Arestului Central din Capitală, iar autoritățile semnalează o prezență similară record: circa 2.000 de manifestanți.

Protestele au început marți, 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Susținătorii fostului candidat s-au adunat în fiecare seară în fața Arestului Central, scandând și fluturând steaguri.

Proteste au avut loc și în diaspora, inclusiv la New York, Paris, Londra, Roma, Berlin și München, unde manifestanții au cerut eliberarea lui Georgescu.

Sâmbătă, în timpul manifestației, participanții au aprins lumânări pe asfalt, formând inițialele jurnalistului Cristian Tudor Popescu, CTP, și au intonat „Veșnica pomenire”. Gesturile au fost surprinse în mai multe videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare.

Președintele Nicușor Dan a transmis, ulterior, că astfel de acțiuni sunt „inacceptabile” și avertizează că dezacordul politic nu poate fi transformat într-un instrument de intimidare.

„Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprima. Libertatea presei este garantatǎ de constituție, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă”, a mai spus șeful statului.