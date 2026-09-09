Scandalul zborului la Mykonos: un deputat USR sesizează DNA și ANI: „O insulă care e cunoscută pentru drogăngeală”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat, miercuri, că a depus un denunț la Direcția Națională Anticorupție și o sesizare la Agenția Națională de Integritate în legătură cu deplasarea la Mykonos a unor politicieni, magistrați și oameni de afaceri, cu un avion privat plătit de Camera de Comerț și Industrie a României.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu. Foto: Facebook

Emanuel Ungureanu susține că autoritățile trebuie să verifice dacă în acest caz există posibile fapte de corupție, abuz în serviciu, conflict de interese sau incompatibilitate. Deputatul a ridicat și semne de întrebare cu privire la relația dintre judecătorul CCR Cristian Deliorga și Mihai Daraban.

„Niște decizii pe care le-a luat în calitate de judecător al CCR domnul Deliorga, îl favorizau pe domnul Daraban care la un moment dat a vrut să pună mâna pe un teren din zona Romexpo de 46 de hectare și domnul Deliorga a votat în CCR în favoarea acestui proiect. Trebuie să se verifice relaţia dintre domnul Daraban, şeful Camerei de Comerţ, şi domnul judecător Deliorga”, a afirmat deputatul USR.

Ungureanu a susținut, de asemenea, că judecătorul CCR ar fi votat în favoarea unui proiect privind un teren de 46 de hectare din zona Romexpo, despre care spune că îl favoriza pe Mihai Daraban.

Deputatul USR a lansat și acuzații privind scopul deplasării la Mykonos, sugerând că participanții nu ar fi mers pe insulă exclusiv pentru o întâlnire de lucru.

„Au mers în același avion toți 24 de ore la distracție. Să nu-mi spună mie că un jet de 13 locuri, de 50.000 de euro, 12-14 ore se duc la o întâlnire de lucru pe o insulă care e cunoscută pentru drogăngeală, beții și pentru curve”, a spus Ungureanu, potrivit Antena 3 CNN.

Ungureanu acuză o „tăcere mormântală” din partea autorităților

Ungureanu l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, căruia îi cere o reacție în acest caz, acuzând o „tăcere mormântală” din partea autorităților.

„Nu am aflat despre aceste călătorii clandestine ale unor oameni de afaceri, politicieni de la PSD, de la UDMR, cu un judecător, nu am aflat dintr-o comunicare a Curţii, nu am aflat dintr-o investigaţie făcută de autorităţile statului, nu ştiu, de DNA, de Parchet, ci am aflat din întâmplare, ceea ce înseamnă că acest obicei murdar, ca nişte oameni de afaceri, nişte politicieni corupţi şi cu nişte judecători foarte PSD-işti - aceste combinaţii sunt mai vechi. (...) Eu m-aş fi aşteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru, este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni cu privire la aceste fapte extrem, extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gaşcă de mafioţi, principalii mafioţi fiind chiar la Curtea Constituţională”, a mai spus deputatul USR, miercuri, în Parlament.

Acuzații similare lansate de un deputat PNL

Și deputatul PNL Adrian Cozma a comentat controversa, afirmând că participanții la zbor reprezintă ceea ce el numește „statul paralel”.

Liberalul a făcut, la rândul său, afirmații controversate despre motivul deplasării la Mykonos, sugerând că participanții ar fi putut merge acolo pentru „fetițe, poate și droguri”.

„Ceea ce am văzut în acel avion spre Mykonos reprezintă statul paralel. Exact acela este statul paralel. Judecători de Curte Constituțională, magistrați, oameni de afaceri condamnați, politicieni, fost ministru, ministru care plângea pe umerii pensionarilor spunând cum pierd ei bănișori la pensie și uite cum el se plimba cu jetul de 50.000 de euro și vezi Doamne se ducea să discute despre legi. Legile se discută în Parlament, eventual la partid, nu în Mykonos, unde sigur...fetițe, poate și droguri și alte chestiuni. Am văzut că PSD are o deschidere extraordinară pentru asta. Oare ce e în sufletul alegătorilor PSD?”, a spus Cozma la Antena 3 CNN.

Printre persoanele care au participat la deplasarea din luna iulie s-au numărat judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, senatorul UDMR Istvan-Lorant Antal, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, precum și omul de afaceri Gruia Stoica, potrivit dezvăluirilor din presă.

Deplasarea a fost organizată și finanțată de Camera de Comerț și Industrie a României, condusă de Mihai Daraban.