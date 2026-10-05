Alegeri în Brazilia. Flávio Bolsonaro și Lula da Silva se vor confrunta în turul doi. Fiul fostului președinte a obținut un rezultat mai bun decât se aștepta

Alegerile prezidențiale din Brazilia se vor decide într-un al doilea tur de scrutin. Candidatul de extremă dreapta Flávio Bolsonaro l-a învins pe președintele în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva, de stânga, dar nu a obținut majoritatea absolută necesară pentru a evita turul doi.

Președintele în funcție, Lula de Silva și Flávio Bolsonaro, fiul fostului șef al statului brazilian Foto: X@raflamello81

După numărarea a 99,9% dintre voturi, Flávio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, are 47%, iar Lula, în vârstă de 80 de ani, 45,1%. În cifre absolute, Bolsonaro a primit 56,1 milioane de voturi, iar Lula 53,8 milioane. Cei doi se vor reîntâlni pe 25 octombrie.

Bolsonaro intră în turul doi drept favorit. Este posibil să primească voturile electoratului celorlalți candidați de dreapta, printre care Ronaldo Caiado, cu 2,1%, și Renan Santos, cu 2,2%, scrie The Guardian.

Extrema dreaptă, câștigătoare și în Congres

Extrema dreaptă braziliană a avut un rezultat mai bun decât se anticipa și la scrutinurile pentru Congres și pentru guvernatori. Mai mulți politicieni apropiați de familia Bolsonaro au câștigat alegerile:

Carlos Bolsonaro, al doilea fiu al fostului președinte, și soția acestuia, Michelle Bolsonaro, au obținut locuri în Senat; Jair Renan, cel mai mic dintre fii, a fost ales în Camera Deputaților; Tarcísio de Freitas, fost ministru al Infrastructurii în guvernul Bolsonaro, a fost reales guvernator al statului São Paulo, cel mai populat și mai important din punct de vedere economic din țară.

Dintre cei 54 de senatori aleși, 34 provin din rândul dreptei sau al extremei drepte.

Într-un discurs ținut la Brasília în fața susținătorilor, Flávio Bolsonaro a declarat că rezultatul marchează „sfârșitul unei ere" pentru Partidul Muncitorilor al lui Lula. „Lula a participat la șapte alegeri prezidențiale. Lui îi pasă de putere. Mie îmi pasă de viitorul Braziliei", a spus el.

Lula: „Rezultatul este adesea neașteptat"

Lula, care a vorbit la São Paulo, a încercat să arate încredere, într-o seară dificilă pentru stânga. „Tocmai am primit o lecție de democrație braziliană. Rezultatul este adesea neașteptat. Nu putem avea niciodată tot ce ne-am dorit. Vă mărturisesc că eram convins că voi câștiga încă din primul tur... Dar avem un al doilea tur", a spus el.

Președintele a afirmat că „trecutul întunecat" al lui Bolsonaro va deveni mai clar pentru alegători în perioada premergătoare turului doi. „De mâine începem o nouă campanie, iar într-o campanie cu doar doi candidați vom putea arăta diferența dintre propunerile noastre pentru Brazilia", a adăugat el.

Duminică, în momentul în care și-a exprimat votul, Lula a declarat că cea mai mare democrație din America Latină se confruntă cu o alegere fundamentală. El a vorbit despre legăturile bine documentate ale rivalului său cu persoane din lumea interlopă din Rio de Janeiro, între care faptul că acesta a angajat în trecut rude apropiate ale unui celebru asasin plătit.

Lula a devenit în 2002 primul președinte din Brazilia provenit din clasa muncitoare și ales prin vot. A fost reales în 2006 și a revenit la putere în 2022. Acum încearcă să obțină un al patrulea mandat, nu consecutiv, un record istoric pentru țară.

Aliații liderului de stânga au descris scrutinul drept o bătălie decisivă împotriva mișcării de extremă dreaptă care, cu mai puțin de patru ani în urmă, a provocat haos în Brasília în încercarea eșuată de a anula rezultatul alegerilor din 2022. La acel scrutin, Lula l-a învins pe președintele în funcție de atunci, Jair Bolsonaro.

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Miza: eliberarea lui Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro speră că victoria în alegerile prezidențiale îi va permite să-și elibereze tatăl, care execută o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru complotul unei lovituri de stat eșuate, după ce a refuzat să accepte înfrângerea în fața lui Lula la precedentele alegeri. Înaintea scrutinului, el a făcut apel și la vot tactic din partea conservatorilor care nu susțin bolsonarismul, dar vor să-l vadă pe Lula plecat de la putere.

Aproape 159 de milioane de brazilieni cu drept de vot au ales, pe lângă președinte, parlamentele statale, 27 de guvernatori, 513 membri ai Camerei Deputaților și 54 dintre cei 81 de senatori.

Susținătorii lui Bolsonaro au făcut din alegerile pentru Senat o prioritate, deoarece senatorii sunt singurii parlamentari care pot demite judecători ai Curții Supreme. Bolsonariștii cer acest lucru de când instanța l-a trimis la închisoare pe fostul președinte pentru tentativă de lovitură de stat.

Dezamăgire în tabăra stângii

Sute de simpatizanți ai stângii s-au adunat în Laranjeiras, unul dintre cartierele cu cea mai puternică orientare de stânga din Rio de Janeiro, în speranța că vor sărbători victoria lui Lula pe ritmuri de samba. Atmosfera s-a schimbat însă pe măsură ce orele treceau, iar avansul lui Bolsonaro se menținea. Unii dintre cei prezenți au plâns.

„Este atât de trist că poporul brazilian a ales atâta regres", a spus Marcelo Mac, unul dintre proprietarii barului Miolo, un local de stânga din Laranjeiras, în momentul în care amploarea avansului dreptei a fost confirmată duminică seara.

Mac, în vârstă de 46 de ani, și-a exprimat nedumerirea că fiul omului care a încercat să organizeze o lovitură de stat în urmă cu doar patru ani are acum cele mai mari șanse să devină următorul lider al Braziliei. „E un om atât de abominabil, încât reușește să fie chiar mai rău decât tatăl lui", a spus el despre Bolsonaro.

Lângă bar flutura un steag galben cu chipul lui Lula și sloganul „Virați la stânga". Brazilia a votat însă o schimbare de direcție spre extrema dreaptă.

Sondajele nu au anticipat amploarea victoriei dreptei

În ultimele zile dinaintea scrutinului de duminică, Bolsonaro părea să aibă avantaj, pe fondul frustrării publice legate de criza costului vieții și de violența din orașe. Sondajele de opinie nu au anticipat însă amploarea succesului dreptei, scrie The Guardian.

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Italo Andrade dos Santos, un vânzător de 31 de ani dintr-o farmacie, care a votat cu Bolsonaro, a trebuit să-și țină în frâu bucuria în timp ce lucra în tura de duminică seara. „Am fost puțin dezamăgit, pentru că mă așteptam ca Flávio să câștige încă din primul tur. Dar sunt fericit că este în frunte", a spus el, adăugând că a votat „mai degrabă pentru a-l da jos pe Lula decât pentru Flávio în sine".

Factorul Trump

Donald Trump a devenit una dintre temele-cheie ale campaniei. Lula l-a acuzat pe președintele american că încearcă să influențeze votul în favoarea lui Bolsonaro pentru a „coloniza" Brazilia și a-i prelua resursele naturale.

Bolsonaro și-a asumat angajamentul de a construi o relație mai strânsă cu Trump. Acesta speră că o victorie a dreptei îl va ajuta să-și consolideze controlul Statelor Unite asupra Americii Latine, după alegerea unor lideri pro-Trump într-o serie de țări, între care Chile, Columbia și Peru.