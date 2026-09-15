 Un coorganizator al protestului oierilor s-a retras și spune că a fost amenințat cu moartea: „Este protestul AUR. O nouă mineriadă sub denumirea de ciobaniadă” | adevarul.ro
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Video Un coorganizator al protestului oierilor s-a retras și spune că a fost amenințat cu moartea: „Este protestul AUR. O nouă mineriadă sub denumirea de ciobaniadă”

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Iancu Gelu, unul dintre cei care se prezintă drept coorganizatori ai protestului oierilor din Piața Victoriei, susține că s-a retras după ce manifestația ar fi fost transformată într-o platformă pentru mesajele AUR și reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. El afirmă că a fost atacat online și amenințat cu moartea după ce s-a opus politizării protestului, avertizând înaintea violențelor că acțiunea riscă să devină „o nouă mineriadă sub denumirea de ciobaniadă”. Ioan Sterp, cunoscut drept Ciobanul Ionică, respinge acuzațiile și susține că violențele au fost provocate de persoane infiltrate printre manifestanți.

Protestul ciobanilor
Protest ciobanilor Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Am fost coorganizator pe autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor anumitor lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. Am crezut că acești oameni, sau mai exact acest om, domnul Ionică de la Bihor reprezintă interesele ciobanilor. Ani la rândul a făcut asta și pentru acest lucru merită respect, însă ceea ce face acum va fi noua mineriadă sub denumirea de ciobaniadă. L-am rugat să scoatem o autorizație să mergem noi ciobanii, strict ciobanii, să meargă acolo, să-și strige durerea, să le fie auzit mesajul. Mulți sunt în situație financiară grea. Am vrut ca cererile lor să fie clare și auzite și am vrut ca ciobanilor care nu sunt în zone afectate să-și vândă miei. Ei bine, am renunțat. După câteva săptămâni în care sunt terefelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică, au început să vină amenințările cu moartea. Acest Ionică vrea să politizeze protestul. El tinde la funcții înalte”, a spus Iancu Gelu într-un mesaj video pe Facebook.

Acesta a insista că este protestul AUR, cu complicitatea unor impostori cărora le sunt promise funcții pe modelul Valer Kovacs.

„Îndemn toți ciobanii de bună credință să nu cadă în plasa AUR-PSD. Să își susțină cauza lor, nu cauza celor care așteaptă funcții în schimbul mobilizării unei masă de manevră furioasă. Ciobanii au probleme, însă rezolvarea nu e amestecarea revendicărilor din partea lor cu "turul 2 anapoi", a mai spus acesta, anticipând violențele care între timp au avut loc.

Cum se apără Ciobanul Ionică

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, Ciobanul Ionică a declarat că nu ciobanii au făcut scandal în fața Guvernului, ci au fost persoane care s-au infiltrat în mijlocul lor. 

Jandarmii au refuzat accesul unei deputate AUR la protestul oierilor. „Nu-mi spuneți dumneavoastră unde să merg!”

„Nu ciobanii au făcut scandal. Nu trebuie să ai multă matematică să te uiți la mâinile la un om să vezi dacă e muncitor sau nu. Au venit infiltrați, nu știu cum să le spun, aici printre noi, au dat în jandarmi. Nu avem nicio vină, oameni buni. Da, într-adevăr au dat cu spray mult de tot pe ciobani și atunci s-au agitat și ciobanii au ripostat. Dar, noi nu am venit să batem pe nimeni, noi am venit să spunem nu ne mai omorâți oile.  Am văzut un comunicat de la Guvern, e egal cu zero. Ei s-au dus la Bruxelles și au propus vaccinarea ovinelor din România. Și noi spunem hai să le vaccinăm, dar veniți cu garanții. Asta e problema mare. Ei vin și ne omoară oile. Testează două oi pentru 15 (...) și omoară o turmă de 1000 de oi”, a spus Ioan Sterp (Ciobanul Ionică). 

Federația crescătorilor se dezice de protest

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine din Români (ROMOVIS) a anunțat, marți seara, într-un comunicat de presă că deși nemulțumirea oierilor este justificată, federația nu a organizat acest protest.

„Membrii Federației ROMOVIS au necazurile lor  și sunt nemulțumiți de modul cum este gestionată activitatea ANSVSA prin președintele Bociu Alexandru și a cerut în nenumărate rânduri demisia acestuia! Astăzi nemulțumirea oierilor este justificată, iar Federația ROMOVIS își propusese să revină după 30 iulie, cu un protest autorizat spre sfârșitul lunii septembrie când oile sunt coborâte de pe munți!”, a precizat directorul ROMOVIS, Ionică Nechifor.

Protestul a degenerat

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat marți, iar incidentele au lăsat în urmă pagube și mai multe persoane rănite.

Protestatarii au rupt gardurile de protecție, au smuls pomișori și au aruncat cu pietre și alte obiecte de mobilier stradal în timpul confruntărilor cu forțele de ordine.

Jandarmii au intervenit pentru a-i dispersa pe manifestanții care au devenit violenți, fiind folosite gaze lacrimogene. În urma incidentelor, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre acestea a fost transportată la spital.

Jandarmeria a transmis că 49 de participanți agresivi au fost extrași din mulțime și conduși la sediile de poliție pentru identificare și dispunerea măsurilor legale.

 În urma violenţelor, 10 jandarmi au fost răniţi sub diferite forme, patru dintre aceştia fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare, se arată într-un comunicat transmis de Jandarmeria Capitalei.În acelaşi context, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare.De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate”. a anunțat Jandarmeria

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