 Ferma Black Angus a lui Gigi Nețoiu, amendată cu 40.000 de lei de Apele Române. Ce au constatat inspectorii | adevarul.ro
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Ferma Black Angus a lui Gigi Nețoiu, amendată cu 40.000 de lei de Apele Române. Ce au constatat inspectorii

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Societatea care administrează ferma de bovine Black Angus din comuna Cetate, județul Dolj, asociată omului de afaceri Gigi Nețoiu, a fost sancționată de inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu cu o amendă de 40.000 de lei pentru neîndeplinirea unor măsuri dispuse în urma unui control anterior.

Societatea nu ar fi îndeplinit măsurile dispuse anterior.
Societatea nu ar fi îndeplinit măsurile dispuse anterior. Foto: Apele Române Jiu

„Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Jiu au aplicat o amendă contravențională în valoare de 40.000 de lei societății SC EAC ANGUS DANUBIUS SRL, care desfășoară activități în domeniul zootehnic, printr-o fermă de bovine din rasa Black Angus, amplasată pe raza UAT Cetate, județul Dolj. Sancțiunea a fost aplicată pentru neîndeplinirea unei măsuri dispuse anterior de către inspectori, privind intrarea în legalitate”, a transmis, într-o postare pe Facebook, Administrația Bazinală de Apă Jiu.

Mai exact, inspectorii au constatat că măsurile trasate anterior nu au fost duse la îndeplinire în termenul stabilit, „societatea neconformându-se obligațiilor impuse pentru remedierea situației constatate și intrarea în legalitate”,  potrivit reprezentanților instituției.

Controlul a vizat verificarea respectării obligațiilor privind intrarea în legalitate, conformarea activității fermei la cerințele din domeniul gospodăririi apelor și remedierea neconformităților identificate la verificările precedente.

Publicația locală Indiscret in Oltenia notează că ferma sancționată este deținută de omul de afaceri Gigi Nețoiu, fostul conducător de club de la Dinamo, Craiova, Rocar și Voluntari.

Oficialii Apelor Române au subliniat că măsurile dispuse de inspectorii de gospodărire a apelor sunt obligatorii

„Operatorii economici au obligația de a le respecta și de a întreprinde toate demersurile necesare pentru intrarea în legalitate în termenul stabilit. Întrucât contravenientul nu a fost prezent la momentul efectuării procedurii, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției (PVCSC) a fost afișat la sediul societății din comuna Cetate, conform procedurii legale. Amenda de 40.000 de lei reprezintă consecința directă a neîndeplinirii măsurilor trasate anterior pentru intrarea în legalitate”, se mai arată pe pagina de Facebook Apele Române Jiu.

Amintim că, la începutul anului, omul de afaceri Gigi Nețoiu (66 de ani) reclamase că îi mor pe capete animalele pe care le are la ferma de la Cetate, printre care vaci valoroase din rasa Black Angus.  

„Comandantul” cerea să fie despăgubit, după ce proprietatea sa, evaluată la 6 milioane de euro, a fost complet inundată.

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