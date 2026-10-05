SAB 2026 se deschide pe 6 octombrie. Programul complet și noutățile de la Salonul Auto București

Salonul Auto București & Accesorii revine la Romexpo între 6 și 11 octombrie 2026, cu premiere auto, modele electrice și hibride, demonstrații, drifturi, expoziții, și evenimente dedicate mobilității inteligente.

Salonul Auto București, în 2025 Foto: Sab.ro

Salonul Auto București & Accesorii (SAB), unul dintre cele mai populare evenimente dedicate industriei auto din România, a ajuns la a 23-a ediție. SAB are loc în perioada 6–11 octombrie, la Romexpo, în Pavilionul B2 și în zona exterioară adiacentă, pe o suprafață de peste 37.000 de metri pătrați.

Potrivit organizatorilor, SAB 2026 aduce modele și concepte auto, premiere naționale, tehnologii dedicate mobilității electrice și inteligente, dar și lansări auto, conferințe, demonstrații, drifturi și alte evenimente pentru public.

„Tehnologiile se schimbă rapid, iar noi trebuie să ținem pasul cu ele. Așadar, vă așteptăm pe dumneavoastră, iubitorii fenomenului auto și publicul specialist, în număr cât mai mare la ediția 2026 a Salonului Auto București & Accesorii”, transmit organizatorii.

SAB 2026 se deschide pe 6 octombrie. Program complet

Salonul Auto București & Accesorii 2026 își deschide porțile marți, 6 octombrie, la Romexpo. Deschiderea oficială și conferința de presă sunt programate la ora 12.00, la intrarea în Pavilionul B2. Evenimentul poate fi vizitat până duminică, 11 octombrie.

Programul SAB 2026 este următorul: 6 octombrie: 12.00–19.00; 7–10 octombrie: 10.00–19.00; 11 octombrie: 10.00–18.00.

Biletul de intrare costă 80 de lei. Copiii cu vârsta sub 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de intrare gratuită.

SAB 2026 are loc în Pavilionul B2 al Romexpo și în zona exterioară adiacentă, pe Bulevardul Mărăști nr. 65–67, Sectorul 1.

Evenimente și noutăți la SAB 2026

Marți, 6 octombrie, după deschiderea oficială, sunt programate lansarea europeană a brandului iCAUR, la ora 12.30, prezentarea noului Subaru E-Outback, la ora 13.00, și o lansare Leapmotor, la ora 14.00.

Volvo aduce noul EX60, SUV electric cu o autonomie declarată de până la 810 kilometri, alături de modelele ES90, EX90, EX30, XC40, XC60 și XC90.

Organizatorii pregătesc simulatoare auto, demonstrații și competiții în zona SAB Arena Motorsport, dar și o expoziție de automobile istorice și rare.

Vineri, 9 octombrie, între orele 10.00 și 12.00, este programată conferința „Vinerea Verde”, organizată în parteneriat cu Smart Urban Mobility. Tema ediției este „O viziune pentru viitorul mobilității”, discuțiile fiind dedicate soluțiilor sustenabile și inovative în domeniul energiei și transporturilor, tehnologiilor pentru trafic și dezvoltării orașelor inteligente.

În cadrul Smart Urban Mobility vor fi prezentate mașini electrice și hibride, stații de încărcare rapidă, tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru trafic și alte soluții dedicate transportului urban. Organizatorii anunță, de asemenea, șase zile de lansări de produse, workshop-uri, concursuri, drifturi și demonstrații auto.