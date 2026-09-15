Bolojan, avertisment după violențele din Piața Victoriei: „Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții”

Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat după protestul violent din Piața Victoriei, unde manifestanții au aruncat cu pietre în jandarmi și au încercat să rupă cordonul de protecție din fața Guvernului. Bolojan condamnă violențele și avertizează că cei care încearcă să destabilizeze România nu fac decât să dezbine societatea.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: Facebook

Bolojan a transmis că protestele pașnice reprezintă o manifestare firească a democrației, însă a condamnat violențele și pe cei care încearcă să deturneze astfel de manifestații.

„Simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul interimar a avertizat că astfel de acțiuni pot contribui la destabilizarea țării și a făcut apel la responsabilitate.

„Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții. Reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere”, a transmis Bolojan.

Mesajul lui Bolojan pentru societate

Premierul interimar a susținut că Guvernul încearcă să răspundă nemulțumirilor existente în societate și să gestioneze perioada dificilă prin care trece România.

„Cu toții ne dorim același lucru: o Românie mai bună pentru fiecare. Vă asigur că atât eu, cât și Guvernul, facem cu bună-credință și responsabilitate tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă. Ascultăm societatea și răspundem concret, în măsura în care este posibil și întotdeauna în interesul țării”, a mai spus premierul interimar.

Protestul din Piața Victoriei a degenerat

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat după ce mai mulți manifestanți au aruncat cu pietre și alte obiecte în jandarmi și au încercat să forțeze cordonul de protecție din zona Guvernului.

Pentru dispersarea grupurilor agresive, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Ulterior, incidentele s-au extins în zonele din apropierea Pieței Victoriei, inclusiv spre Calea Victoriei.

Potrivit bilanțului prezentat de Jandarmeria Capitalei, 26 de participanți agresivi au fost extrași din mulțime și duși la sediile de poliție, pentru identificare și dispunerea măsurilor legale.

În urma incidentelor, 24 de persoane au primit îngrijiri medicale, inclusiv opt jandarmi. Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate, printre acestea aflându-se și un jandarm.