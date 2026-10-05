 Radu Miruță, despre răspunsurile Ucrainei cu privire la drona care a explodat în Portul Constanța: „Unele nu clarifică scopul pentru care ele au fost puse” | adevarul.ro
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Radu Miruță, despre răspunsurile Ucrainei cu privire la drona care a explodat în Portul Constanța: „Unele nu clarifică scopul pentru care ele au fost puse”

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Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a declarat că autoritățile ucrainene au transmis majoritatea răspunsurilor solicitate de partea română în urma incidentului din iunie, când o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța, precizând însă că unele dintre el nu sunt edificatoare

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Foto: Captură YouTube TVR1

Într-un interviu acordat emisiunii Dialoguri Libere de la TVR 1, Miruță a precizat că România a adresat Kievului o serie de întrebări tehnice pentru a se stabili circumstanțele producerii incidentului.

Întrebarea dacă aspectele legate de drona dronă maritimă ucraineană care a explodat în Portul Constanța au fost clarificate, Radu Miruță a răspuns:

„Incomplet. În mare parte, da”.

Chestionat  în legătură cu răspunsurile transmise de Ucraina, ministrul interimar al Apărării a explicat:

„Divulgarea elementelor pe care le-am aflat face parte din strategia de anu ști alții ce știm noi. Partenerul ucrainean ne-a răspuns la acele întrebări extraordinar de tehnice pe care le-am pus.  am apreciat că unele întrebări au un răspuns care nu clarifică scopul pentru care ele au fost puse. Am revenit către acele întrebări, n-am mai primit răspuns, s-a întâmplat și o schimbare de miniștri acolo”.

Radu Miruță a subliniat că România este îndreptățită să primească explicații complete din partea unui stat aliat și partener.

  „Trebuie să înțelegem realitatea în care ne aflăm”

Amintim că incidentul a avut loc pe 5 iunie, după ce Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a semnalat prezența unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanța. Ulterior, autoritățile ucrainene au informat partea română că pierduseră controlul asupra a patru drone maritime aflate în Marea Neagră și că acestea urmau să intre în procedura de autodetonare.

„O dronă marină a fost identificată azi dimineață la ora 06:20 în portul civil din Constanța. Colegii din cadrul MAI, care aveau responsabilitatea operațională în zonă, au intervenit imediat și au luat măsurile de protecție atât a populației, cât și a accesului naval în port/verificării echipamentelor de monitorizare a traficului naval. În scurt timp, li s-au alăturat MApN, SRI și celelalte instituții cu atribuții în domeniu, iar pe parcursul întregii zile am acționat coordonat pentru gestionarea situației și protejarea populației.

În jurul orei 10:00, în timp ce specialiștii EOD (realizau procedura de verificare explozibil/punere în siguranță), reprezentanți ai marinei ucrainene au informat autoritățile române despre pierderea controlului a 4 drone în Marea Neagră, care sunt programate să se auto-detoneze în perioada imediat următoare”, explica, atunci, Radu Miruță.

Ministrul a subliniat, în aceeaiași zi, că a confirmat cu Ministerul Apărării din Ucraina că „cele 4 drone anunțate de ei inițial sunt singurele în această situație”, urmând o dublă confirmare cu autoritățile române, din coordonarea MAI și MIT, care au fost notificate și de exploziile celorlalte 3 drone în largul Mării Negre, după care măsurile specifice de protecție civilă au încetat.

„Am avut o discuție directă cu omologul meu ucrainean, căruia i-am transmis foarte clar că România trebuie să fie informată imediat atunci când există situații care ne pot afecta securitatea. Înțeleg că, într-o țară aflată în război, prioritățile sunt dinamice, dar dacă autoritățile ucrainene pierd controlul unor drone aflate în apropierea granițelor noastre, este esențial să fim avertizați din timp, astfel încât MAI și/sau MApN să poată lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor. Împreună cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, vom avea în perioada următoare o videoconferință cu omologii noștri ucraineni pentru a stabili proceduri și mecanisme de comunicare mai rapide și mai eficiente în astfel de situații”, a mai spus ministrul Apărării.

În același mesaj, radu Miruță a mai spus că „tebuie să înțelegem realitatea în care ne aflăm”.

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