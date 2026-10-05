LIVE TEXT România - Suedia. Naționala lui Hagi are nevoie de victorie ca de aer

Întrecută clar în meciurile cu Bosnia Herțegovina (2-4), la București, și cu Polonia (0-6), la Varșovia, echipa de fotbal a României dispută astăzi, la 21.45, pe Arena Națională, meciul cu Suedia, în etapa cu numărul 4 din Liga Națiunilor. Tricolorii vor revanșa după eșecul (1-2) de la Solna.

Tricolorii au pregătit meciul cu Suedia în baza FRF de la Mogoșoaia Foto: Sportpictures

UPDATE 17.45 Căpitan al echipei naționale a României, Nicolae Stanciu, a declarat că tricolorii traversează un moment dificil și au nevoie să rămână uniți pentru a obține un rezultat pozitiv în ultima partidă din această fereastră a Ligii Națiunilor: „Avem nevoie de un rezultat pozitiv. Nu știu dacă mă credeți, dar suntem primii care suferim atunci când nu avem rezultate. Suntem responsabili pentru ele, toți, și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, un rezultat bun, să le dăm fanilor ceva înapoi. Acum, dacă vor veni 55.000 de fani în tribună, înseamnă că încă mai cred în noi și trebuie să le răsplătim încrederea. E un moment foarte dificil prin care trebuie să trecem împreună, trebuie să ne antrenăm mai bine. Cred că este nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ieși din pasa asta”.

Stanciu a afirmat că jucătorii au înțeles cerințele selecționerului Gheorghe Hagi și consideră că anumite detalii au făcut diferența în meciurile pierdute de România: „Nu cred că se pune problema să nu înțeleagă cineva cerințele selecționerului. Ne-a explicat foarte clar din prima zi că ușa o are deschisă și, dacă cineva nu înțelege, să întrebe. Cred că au fost mici detalii care au făcut diferența, așa cum a fost și în Polonia, faza cu eliminarea, care mie mi s-a părut foarte ușor dată. Asta a făcut ca scorul să ia proporții”.

Înaintea disputei cu Suedia, la conferința de presă, Hagi a răspuns după ce a fost întrebat dacă intenționează să rămână selecționer și după confruntarea cu scandinavii: „Asta voi decide eu, eu sper să rămân cât mai mult, am venit să o fac să joace, e așa simplu... E nevoie de victorie, ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu, suntem aici să reușim!”.

„Regele” a făcut o analiză scurtă a situației naționalei: „Când nu câștigi, te aștepți la critică, așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum, sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere, eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare, să îți placă să câștigi la fel, asta mă face din când în când să mă gândesc. Îmi place să câștig și mă gândesc la asta. Asta trebuie să fac eu. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las, la fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare! Sunt trei puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. La ei am făcut un meci destul de bun, cu unele părți bune. Acasă am marcat, am luat goluri prea ușor, dar cu Polonia am făcut un meci foarte bun cât am fost 11 la 11. După aceea când am rămas cu om în minus a fost din ce în ce mai greu. Mâine începem 11 la 11, sper să terminăm 11 la 11 și să câștigăm. O să vedem. Nu e un început bun, ne pare rău. Dar sunt la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez, dar necesită timp!”.

Iată cum arată grupul celor 23 pentru Suedia:

Portari (3 jucători): Ionuţ Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundaşi (7 jucători): Andrei Raţiu, Matei Ilie, Andrei Coubiş, Lisav Eissat, Raul Opruţ, Tony Strata, Nicuşor Bancu

Mijlocaşi (10 jucători): Vladimir Screciu, Tudor Băluţă, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruţan, Vlad Dragomir

Atacanţi (3 jucători): Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Liga Națiunilor

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................6-0

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1

Clasament

1. Suedia......................... 7 puncte (+3)

2. Bosnia-Herțegovina.... 5 puncte (+2)

3. Polonia..........................4 puncte (+4)

4. România........................0 puncte (-9)

Următoarele partide

Etapa a 4-a

Luni, 5 octombrie 2026

România - Suedia.....................21.45

Bosnia-Herțegovina – Polonia.....21.45