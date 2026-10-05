 LIVE TEXT România - Suedia. Naționala lui Hagi are nevoie de victorie ca de aer | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

LIVE TEXT România - Suedia. Naționala lui Hagi are nevoie de victorie ca de aer

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Întrecută clar în meciurile cu Bosnia Herțegovina (2-4), la București, și cu Polonia (0-6), la Varșovia, echipa de fotbal a României dispută astăzi, la 21.45, pe Arena Națională, meciul cu Suedia, în etapa cu numărul 4 din Liga Națiunilor. Tricolorii vor revanșa după eșecul (1-2) de la Solna.

Tricolorii au pregătit meciul cu Suedia în baza FRF de la Mogoșoaia
Tricolorii au pregătit meciul cu Suedia în baza FRF de la Mogoșoaia Foto: Sportpictures

UPDATE 17.45 Căpitan al echipei naționale a României, Nicolae Stanciu, a declarat că tricolorii traversează un moment dificil și au nevoie să rămână uniți pentru a obține un rezultat pozitiv în ultima partidă din această fereastră a Ligii Națiunilor: „Avem nevoie de un rezultat pozitiv. Nu știu dacă mă credeți, dar suntem primii care suferim atunci când nu avem rezultate. Suntem responsabili pentru ele, toți, și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, un rezultat bun, să le dăm fanilor ceva înapoi. Acum, dacă vor veni 55.000 de fani în tribună, înseamnă că încă mai cred în noi și trebuie să le răsplătim încrederea. E un moment foarte dificil prin care trebuie să trecem împreună, trebuie să ne antrenăm mai bine. Cred că este nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ieși din pasa asta”.

Stanciu a afirmat că jucătorii au înțeles cerințele selecționerului Gheorghe Hagi și consideră că anumite detalii au făcut diferența în meciurile pierdute de România: „Nu cred că se pune problema să nu înțeleagă cineva cerințele selecționerului. Ne-a explicat foarte clar din prima zi că ușa o are deschisă și, dacă cineva nu înțelege, să întrebe. Cred că au fost mici detalii care au făcut diferența, așa cum a fost și în Polonia, faza cu eliminarea, care mie mi s-a părut foarte ușor dată. Asta a făcut ca scorul să ia proporții”.

Înaintea disputei cu Suedia, la conferința de presă, Hagi a răspuns după ce a fost întrebat dacă intenționează să rămână selecționer și după confruntarea cu scandinavii: „Asta voi decide eu, eu sper să rămân cât mai mult, am venit să o fac să joace, e așa simplu... E nevoie de victorie, ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu, suntem aici să reușim!”.

„Regele” a făcut o analiză scurtă a situației naționalei: „Când nu câștigi, te aștepți la critică, așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum, sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere, eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare, să îți placă să câștigi la fel, asta mă face din când în când să mă gândesc. Îmi place să câștig și mă gândesc la asta. Asta trebuie să fac eu. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las, la fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare! Sunt trei puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm. La ei am făcut un meci destul de bun, cu unele părți bune. Acasă am marcat, am luat goluri prea ușor, dar cu Polonia am făcut un meci foarte bun cât am fost 11 la 11. După aceea când am rămas cu om în minus a fost din ce în ce mai greu. Mâine începem 11 la 11, sper să terminăm 11 la 11 și să câștigăm. O să vedem. Nu e un început bun, ne pare rău. Dar sunt la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez, dar necesită timp!”.

Iată cum arată grupul celor 23 pentru Suedia:

Portari (3 jucători): Ionuţ Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundaşi (7 jucători): Andrei Raţiu, Matei Ilie, Andrei Coubiş, Lisav Eissat, Raul Opruţ, Tony Strata, Nicuşor Bancu

Mijlocaşi (10 jucători): Vladimir Screciu, Tudor Băluţă, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruţan, Vlad Dragomir

Atacanţi (3 jucători): Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Liga Națiunilor

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................6-0

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1

Clasament

1. Suedia......................... 7 puncte (+3)

2. Bosnia-Herțegovina.... 5 puncte (+2)

3. Polonia..........................4 puncte (+4)

4. România........................0 puncte (-9)

Următoarele partide

Etapa a 4-a

Luni, 5 octombrie 2026

România - Suedia.....................21.45

Bosnia-Herțegovina – Polonia.....21.45

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
digi24.ro
image
Noi informații despre copilotul FlyDubai. Unde anume ar fi plănuit, de fapt, să prăbușească avionul
stirileprotv.ro
image
Pedro Sánchez declanșează alegeri anticipate în Spania. Popularii și naționaliștii, favoriți să preia puterea la Madrid. Pe ce pariază premierul
gandul.ro
image
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
mediafax.ro
image
Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe i-au făcut primul „11” lui Gică Hagi. Niciunul nu l-a ales pe Ianis Hagi! Exclusiv
fanatik.ro
image
Blocaj imobiliar fără precedent în România: războiul politic paralizează proiecte cu mii de apartamente la Iași
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce a izbucnit un focar uriaș de ciumă în Siberia
digi24.ro
image
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
gsp.ro
image
VIDEO În minutul 92:08, a doua cea mai slabă națională din lume conducea cu 2-1! A urmat ”dezastrul” în doar 51 de secunde
digisport.ro
image
Drama neștiută din viața lui Gabi Torje. Tatăl fotbalistului a murit în 2022: „Mă susține de sus”
click.ro
image
Șoc în AUR după anunțul lui George Simion că nu merge la consultări. Petrișor Peiu: "Habar n-aveam. Nu mi-a spus"
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Motivul halucinant pentru care un pasager beat l-a atacat pe şoferul unui microbuz din Târgu Jiu
observatornews.ro
image
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
cancan.ro
image
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
playtech.ro
image
Dan Negru, discurs viral înainte de România – Suedia! Mesaj special pentru Gică Hagi: „E singurul care a recunoscut”
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Andrei Rațiu a dat o lovitură uriașă, chiar în ziua meciului România - Suedia: 24.000.000 €!
digisport.ro
image
Potop în Grecia și Spania! Inundațiile devastatoare au făcut victime
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunțul lui Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni. PNL nu exclude posibilitatea să voteze viitorul Guvern: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție Video
mediaflux.ro
image
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”
click.ro
image
Monica Bârlădeanu, mesaj public pentru soțul ei. „Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine”
click.ro
image
Copiii Mirelei Vaida și-au făcut propria „afacere”. Cât cer de la vecini
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Michael Douglas Kathleen Turner, Profimedia (1) jpg
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
image
Rocsana Marcu a vândut o vilă de 12 milioane de euro în Dubai cu ajutorul Google Translate! „El nu vorbea o boabă de engleză, eu nu vorbeam o boabă de rusă”

OK! Magazine

image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță