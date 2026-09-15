 Jandarmii au refuzat accesul unei deputate AUR la protestul oierilor. „Nu-mi spuneți dumneavoastră unde să merg!” | adevarul.ro
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Video Jandarmii au refuzat accesul unei deputate AUR la protestul oierilor. „Nu-mi spuneți dumneavoastră unde să merg!”

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Deputata AUR Gianina Șerban susține că jandarmii nu au lăsat-o să participe la protestul oierilor de marți, 16 septembrie, din Piața Victoriei.

Deputata AUR Gianina Șerban s-a certat cu jandarmii
Deputata AUR Gianina Șerban s-a certat cu jandarmii Foto: Captură video Facebook/Gianina Șerban

Deputata AUR  Gianina Șerban a postat pe Facebook o înregistrare în care se ceartă cu jandarmii la protestul oierilor.

Aceasta, însoțită de o delegație a partidului AUR, a vrut să participe la protestul fermierilor din fața Guvernului, care a degenerat în acțiuni violente la adresa jandarmilor.

„Dar eu merg unde vreau! Nu-mi spuneți dumneavoastră unde să merg”, le-a spus deputata AUR Gianina Șerban jandarmilor.

„Vă rog frumos să nu îngrădiți accesul unui demnitar al statului român”, a spus un reprezentant al AUR.

„Dumneavoastră ne obligați să traversăm pe unde vreți dumneavoastră! Nu ne lăsați să trecem pe acolo! Așa ați spus clar: grupul AUR nu are voie pe aici”, strigă Gianina Șerban în înregistrarea publicată pe contul său de Facebook.

„Dumneavoastră aveți o problemă gravă cu noi”, i-a răspuns un jandarm.

Ulterior, Jandarmeria a transmis un comunicat prin care răspunde acuzațiilor deputatei AUR.

„Nicio persoană nu poate deroga de la regulile stabilite pentru siguranţa colectivă şi nu poate traversa zonele securizate prin locuri nepermise sau periculoase. Jandarmeria Capitalei îşi exercită atribuţiile cu imparţialitate şi profesionalism, respectând dreptul la liberă exprimare, dar prioritizând întotdeauna siguranţa cetăţenilor şi respectarea normelor legale de ordine publică. Solicităm tuturor persoanelor prezente la manifestaţie să coopereze cu personalul aflat în dispozitiv şi să respecte indicaţiile acestuia”, transmite sursa citată.

AUR a organizat marți o „Zi a Porților Deschise” la sediul său central, în apropiere de Piața Victoriei, unde au participat aproximativ 100 de persoane, unele aduse cu autocarul în București, dintre care jumătate s-au alăturat ulterior protestului, potrivit aceleiași surse.

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