 Tudor Chirilă, mesaj virulent după lovitura primită de Trump în alegeri: „Farul extremismului american pâlpâie” | adevarul.ro
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Tudor Chirilă, mesaj virulent după lovitura primită de Trump în alegeri: „Farul extremismului american pâlpâie”

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Actorul Tudor Chirilă a comentat rezultatele alegerilor din Statele Unite, lansând un atac dur la adresa președintelui Donald Trump și a mișcării MAGA. Acesta consideră că înfrângerea republicanilor reprezintă un semnal puternic de nemulțumire din partea americanilor.

Artistul Tudor Chirilă
Artistul Tudor Chirilă Foto: Facebook

Într-o postare pe Facebook, Chirilă a criticat politicile administrației Trump.

„Democrații i-au spulberat și au câștigat congresul la scor de neprezentare. Și ca ironia să fie maximă, extrema magaioată aproape reușește performanța de a pune primul senator musulman din istoria SUA în Michigan (când am scris textul ăsta numărătoarea nu era încheiată)”, a scris artistul pe Facebook.

Tudor Chirilă a pus rezultatul alegerilor pe seama nemulțumirii americanilor față de politicile promovate de Donald Trump și a criticat modul în care acesta a condus țara.

„Asta se întâmplă când faci din președinția Americii locul de joacă al afacerilor tale de familie și al câtorva oligarhi nesătui. Asta se întâmplă când îți bați joc de promisiunile electorale și în loc de creștere economică oferi creștere de prețuri, când transformi politica anti-migrație în terorism stradal cu puteri nelimitate, când în loc de pace și diplomație te apuci de război, în loc de parteneriate impui tarife, când vrei să anexezi teritorii, când te împrietenești cu criminali ca Putin și Netanyahu, asta se întâmplă când te comporți global ca bătăușul liceului, dar pretinzi că reprezinți cea mai puternică democrație din lume”, a continuat acesta.

Cântărețul a acuzat că președintele american ar fi folosit funcția în interesul propriei familii și al apropiaților săi, în detrimentul americanilor.

„Nu reprezinți nimic în afara găștii tale de prieteni și interesele lor planetare bune doar să-ți umple ție și familiei tale buzunarele. Mai nimic pentru America, totul pentru «famiglia»”, a scris Chirilă.

„Republicanii au pierdut în state pe care le dominau tradițional de zeci de ani, Texas, Ohio, Kansas. Asta spune multe despre nivelul de frustrare al celor care s-au întors împotriva lui. N-au contat nici cele 455 de milioane de dolari băgate în campanie pentru diverși candidați republicani de Musk”, a afirmat artistul.

În opinia sa, rezultatul scrutinului reprezintă și o lovitură pentru mișcările extremiste din Europa, care se inspiră din modelul politic american.

„Farul extremismului american-de la care își ia lumină cel european -pâlpâie și probabil că nici magaioții noștri nu se simt prea fericiți. Deocamdată, America i-a dat peste bot. Asta nu înseamnă că democrații au un cec în alb. Ei nu sunt deloc străini de situația în care se află America și speranța ar fi că poate vor învăța din lecția ultimilor doi ani. E doar o speranță, nicicum o probabilitate”, a încheiat Tudor Chirilă.

Democrații au obținut o victorie majoră la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite, câștigând controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

Rezultatul reprezintă o lovitură politică importantă pentru Donald Trump, care a pierdut sprijinul unor alegători inclusiv în state considerate fiefuri republicane.

În Michigan, democratul Abdul El-Sayed a câștigat cursa pentru Senat, devenind primul senator musulman din istoria Statelor Unite. 

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