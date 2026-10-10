S-a dat de gol: Donald Trump într-o contradicție vestimentară. Costumul de sub 300 de dolari care a stârnit ironii

Donald Trump a ajuns în centrul comentariilor după ce fotografii realizate la un miting din Nebraska au surprins eticheta costumului său. Președintele american, care promovează politica „America First” și încurajează fabricarea produselor în Statele Unite, purta o haină a brandului Jos. A. Bank, cunoscut pentru costumele accesibile, dar care se aprovizionează în principal de la furnizori din Asia.

Costumul de sub 300 de dolari care a stârnit ironii Foto: X

Trump a mers luni la Grand Island, în Nebraska, pentru a-l susține pe senatorul republican Pete Ricketts, candidat la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, programate pe 3 noiembrie. La finalul evenimentului, președintele a făcut câțiva pași de dans, iar când și-a deschis sacoul, fotografii au reușit să surprindă eticheta de pe interior, relatează Le Figaro.

Imaginea a fost remarcată rapid în mediul online, unde comentatorii au subliniat contrastul dintre alegerea vestimentară a președintelui și discursul său despre protejarea producției americane.

Derek Guy, jurnalist american specializat în moda masculină, a comentat fotografia pe platforma X, susținând că produsele Jos. A. Bank sunt fabricate în afara Statelor Unite.

„Costumele Jos. A. Bank sunt toate fabricate în străinătate, în general în țări precum China și Bangladesh”, a scris acesta. „Mă întreb de ce Trump a preferat un costum importat ieftin în locul unui costum fabricat în Statele Unite”, a adăugat jurnalistul.

Țara în care a fost produs costumul purtat de Trump nu a fost însă identificată cu certitudine. Compania-mamă a brandului, Tailored Brands, are și activități de producție în SUA, în special pentru marca Joseph Abboud, dar aceasta folosește o etichetă diferită.

Documente depuse la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA arată că Tailored Brands lucrează cu o rețea internațională de furnizori, în principal din Asia, inclusiv din Vietnam, Indonezia, Bangladesh și China. Compania a precizat că și-a redus aprovizionarea din China în 2024 și 2025.

Potrivit CNN, eticheta surprinsă în fotografii seamănă cu cea a colecției „Traveler” de la Jos. A. Bank, al cărei preț este de aproximativ 280 de dolari.

Suma este considerabil mai mică decât prețurile costumelor Brioni, marca italiană de lux cu care Trump este asociat de obicei. Unele dintre acestea pot costa peste 5.500 de dolari.

Alegerea ar putea avea însă și o explicație favorabilă imaginii publice a președintelui. Într-un context în care mulți americani sunt preocupați de costul vieții, un costum accesibil poate transmite o imagine mai apropiată de cea a consumatorului obișnuit decât una bazată exclusiv pe articole de lux.

Totuși, alegerea vestimentară contrastează cu mesajele economice promovate de Trump. La învestirea sa din ianuarie 2025, președintele a promis că va proteja industria americană și locurile de muncă, iar ulterior a folosit tarifele vamale ca instrument pentru a încuraja companiile să își mute producția în Statele Unite.

Deocamdată, nu există o confirmare privind țara de fabricație a costumului purtat la miting. Controversa se bazează pe brandul identificat în fotografii și pe diferența dintre discursul prezidențial despre producția internă și lanțurile internaționale de aprovizionare ale companiei.