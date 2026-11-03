Nota de plată a politicilor lui Trump: 65% din alegători spun că președintele a înrăutățit economia. Ce îi nemulțumește pe americani

Primele date ale sondajului realizat în rândul alegătorilor americani la alegerile intermediare din 2026 indică un nivel ridicat de nemulțumire față de situația economică și față de politicile președintelui Donald Trump. Aproape două treimi dintre respondenți consideră că măsurile adoptate de administrația republicană au înrăutățit condițiile economice din Statele Unite, în timp ce majoritatea alegătorilor spun că inflația le-a afectat nivelul de trai în ultimul an.

Foto: Infografic AI

Potrivit primului val de date publicate de BBC pe baza sondajului Voter Poll, realizat de compania SSRS, 65% dintre alegători consideră că politicile lui Donald Trump au avut un efect negativ asupra economiei americane. În schimb, 28% spun că măsurile președintelui au îmbunătățit situația economică, iar 8% apreciază că acesta nu a avut niciun impact.

Nemulțumirea față de președinte se reflectă și în motivațiile declarate ale alegătorilor. Întrebați dacă opoziția sau susținerea față de Donald Trump a reprezentat unul dintre motivele pentru care au votat la alegerile intermediare, 43% au răspuns că au votat și pentru a-și exprima opoziția față de președinte. Un procent apropiat, de 41%, a spus că Trump nu a reprezentat un factor în decizia electorală, în timp ce doar 16% au declarat că au votat pentru a-și manifesta sprijinul față de acesta.

Inflația a provocat dificultăți pentru aproape 8 din 10 alegători

Creșterea prețurilor continuă să afecteze puternic gospodăriile americane. Aproximativ 79% dintre respondenți au declarat că inflația le-a provocat lor și familiilor lor dificultăți moderate sau severe în ultimul an. Doar 21% au spus că nu au resimțit deloc efectele inflației.

Costurile alimentelor și ale carburanților se numără printre principalele motive de îngrijorare. Astfel, 59% dintre alegători au declarat că sunt foarte preocupați de prețul benzinei și motorinei, iar 58% au exprimat același nivel de îngrijorare în legătură cu prețurile alimentelor și produselor de bază.

În ceea ce privește responsabilitatea pentru scumpiri, 62% dintre respondenți consideră că prețurile mai mari decât de obicei sunt cauzate într-o măsură mai mare de politicile administrației Trump. Ceilalți 38% pun evoluția prețurilor pe seama unor factori care nu se află sub controlul președintelui.

Trei sferturi dintre americani au o percepție negativă asupra economiei

Evaluarea generală a economiei americane este, de asemenea, predominant negativă. Aproximativ 75% dintre alegători consideră că situația economică este „nu prea bună” sau „proastă”, în timp ce numai 25% o descriu drept „excelentă” sau „bună”.

Nemulțumirea se regăsește și în situația financiară personală a respondenților. Întrebați cum se compară situația familiilor lor cu cea de acum doi ani, 44% au spus că o duc mai rău, 38% au declarat că situația a rămas aproximativ aceeași, iar 18% au afirmat că situația lor financiară s-a îmbunătățit.

Rezultatele arată că problemele economice nu sunt percepute doar la nivelul întregii țări, ci sunt resimțite direct în bugetele gospodăriilor. Prețurile alimentelor, costurile transportului și dificultățile financiare au devenit teme importante pentru alegători în momentul în care și-au exprimat opțiunea electorală.

Economia, principala problemă pentru alegători. Democrația ocupă locul al doilea

Întrebați care este cea mai importantă problemă cu care se confruntă Statele Unite, 39% dintre alegători au indicat economia. Pe locul al doilea se află starea democrației, menționată de 32% dintre respondenți, urmată de imigrație, cu 14%.

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Sănătatea, politica externă și criminalitatea au fost menționate de procente mai mici de participanți la sondaj. Rezultatele arată că, deși problemele economice ocupă primul loc, preocupările legate de funcționarea instituțiilor democratice au o pondere aproape la fel de mare în rândul electoratului.

1/15 Mesaje care îi încurajează pe alegători să meargă la vot în Pennsylvania Foto: AFP

Nemulțumirea față de Washington se extinde și asupra Congresului

Criticile alegătorilor nu vizează exclusiv administrația prezidențială. Primele rezultate ale sondajului CNN Voter Poll arată că opiniile despre Congres și Curtea Supremă sunt, de asemenea, predominant negative, iar ambele partide politice sunt privite nefavorabil. Republicanii înregistrează un nivel mai ridicat de opinii negative decât democrații.

Aproximativ 70% dintre alegători consideră că Congresul nu face suficient pentru a asigura mecanismele de control și echilibru asupra puterii prezidențiale. Rezultatul indică o nemulțumire care depășește activitatea administrației Trump și privește inclusiv modul în care funcționează instituțiile statului american.

În privința gestionării economiei, democrații au un ușor avantaj față de republicani în ceea ce privește încrederea alegătorilor, o evoluție importantă având în vedere că partidul a avut, în ciclurile electorale anterioare, un dezavantaj pe această temă. Aproximativ 20% dintre respondenți spun că nu au încredere în niciunul dintre cele două partide pentru gestionarea economiei.

Un electorat nemulțumit de direcția în care merge țara

Datele despre starea de spirit a alegătorilor confirmă amploarea nemulțumirii. Aproximativ 38% dintre respondenți spun că sunt furioși din cauza direcției în care merge țara, iar alți 37% se declară nemulțumiți. Doar 18% afirmă că sunt satisfăcuți, în timp ce 7% spun că sunt entuziasmați de situația actuală.

În total, trei sferturi dintre alegători exprimă astfel o stare de nemulțumire sau furie față de evoluțiile din Statele Unite. Aceste percepții se suprapun peste evaluările negative privind economia și activitatea președintelui.

Cum a fost realizat sondajul

Voter Poll este un sondaj reprezentativ la nivel național, realizat de compania SSRS în numele unui consorțiu de organizații media americane. Cercetarea combină interviuri cu alegători care au votat anticipat sau în ziua alegerilor, atât online și telefonic, cât și în persoană, la secțiile de votare.

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Primele date prezentate de BBC provin dintr-un eșantion de peste 79.000 de persoane, în timp ce cercetarea CNN indică un eșantion național estimat la aproximativ 100.000 de alegători. Pentru eșantionul național complet, marja de eroare indicată de SSRS este de plus sau minus 0,6 puncte procentuale, fiind mai mare în cazul grupurilor demografice și al rezultatelor individuale pe state.

Rezultatele sunt preliminare și urmează să fie actualizate pe măsură ce sunt procesate noi răspunsuri. Sondajele de acest tip oferă o imagine asupra motivațiilor și percepțiilor alegătorilor, dar nu reprezintă rezultatele oficiale ale alegerilor.

Primele date conturează însă o realitate politică dificilă pentru Donald Trump: majoritatea alegătorilor consideră că politicile sale au afectat negativ economia, inflația continuă să provoace dificultăți pentru gospodării, iar nemulțumirea față de instituțiile de la Washington rămâne ridicată. În acest context, economia și costul vieții se dovedesc a fi teme centrale ale scrutinului, în timp ce opoziția față de președinte reprezintă, pentru o parte importantă a electoratului, un motiv explicit de participare la vot.