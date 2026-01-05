Trump a declarat că dorește mai mulți imigranți nordici – răspunsul unui norvegian devine viral

Declarațiile președintele american Donald Trump despre imigrație au stârnit un nou val de reacții în spațiul public internațional, după ce acesta a sugerat, într-un discurs, că Statele Unite ar trebui să primească mai mulți imigranți din țările nordice și mai puțini din statele sărace sau afectate de conflicte. Un norvegian a decis să răspundă direct invitației. Iar mesajul său a devenit viral.

Chris Lund, vocalist în vârstă de 43 de ani, originar din Norvegia, a reacționat public după ce l-a auzit pe Donald Trump plângându-se, la un miting organizat pe 9 decembrie în Mount Pocono, Pennsylvania, de faptul că americanii nu primesc suficienți imigranți din Norvegia, Suedia sau Danemarca.

În discursul său, Trump a reluat o retorică dură la adresa imigrației, întrebându-se de ce SUA acceptă persoane din „țări de rahat”, dar nu și „oameni drăguți” din Scandinavia, pe care i-ar primi „cu plăcere”.

Chris Lund spune că tocmai această invitație l-a determinat să facă un calcul simplu și să explice, cu ironie, de ce norvegienii nu se grăbesc să se mute peste Atlantic.

„Există o ironie recurentă în a ți se spune că America este <<țara oportunităților>> de către cineva care nu pare să înțeleagă faptul că, pentru un norvegian, mutarea acolo ar fi un regres major”, a declarat Lund citat de Newsweek.

Pe 12 decembrie, acesta a publicat pe contul său de Threads un mesaj care a strâns zeci de mii de aprecieri: „Trump spune că vrea mai mulți imigranți din Norvegia. Am analizat oferta și trebuie să refuz. Pachetul de beneficii este groaznic.”

Lund a comparat, punctual, sistemele sociale: concediile de odihnă, concediul maternal, sistemul de sănătate și siguranța publică. „Voi oferiți două săptămâni de vacanță, dacă avem noroc; noi avem cinci. Concediul maternal la voi e <<mult succes>>; la noi e un an. Sistemul vostru de sănătate e GoFundMe; al nostru este gratuit. Iar planul vostru de siguranță e <<gânduri și rugăciuni>>”, a scris el.

Concluzia a fost formulată într-o metaforă care a făcut înconjurul rețelelor sociale: „Să te muți acum în SUA pare ca și cum ai pleca dintr-un spa pentru a lucra la un chioșc cu hotdogi în flăcări.”

În Norvegia, angajații au dreptul la minimum 25 de zile lucrătoare de concediu anual, iar părinții beneficiază de până la 12 luni de concediu plătit după nașterea unui copil. Sistemul de sănătate este universal, finanțat prin taxe și contribuții obligatorii.

Reacția Casei Albe nu a întârziat. Abigail Jackson, purtător de cuvânt, a declarat pentru Newsweek că „America este cea mai mare țară din lume” și că persoanele care „urăsc America, nu contribuie la economie și refuză să se integreze” nu ar trebui să se afle pe teritoriul SUA.

Chris Lund spune însă că nu are nimic împotriva americanilor. A vizitat Statele Unite în trecut și descrie experiențele sale drept pozitive. „Au fost momente în care ideea mutării chiar era pe masă”, afirmă el.

Astăzi, însă, percepția sa s-a schimbat radical. „Din punctul meu de vedere, SUA arată mai degrabă ca o poveste de avertisment decât ca o destinație de vis. Prefer asistența medicală gratuită și o viață care nu se învârte permanent în jurul supraviețuirii unei noi crize politice.”

Postarea sa a strâns peste 83.000 de aprecieri, iar reacțiile au fost împărțite. Unii i-au dat dreptate, alții l-au insultat sau i-au cerut să „stea departe de problemele Americii”.

„Nu sunt obsedat de Statele Unite. Sunt doar atent”, spune Lund. „Ce se întâmplă în America afectează întreaga lume. Economia și politica voastră vibrează la nivel global.”

În final, norvegianul remarcă și un detaliu care, spune el, îl amuză: „Trump ar trebui să fie atent la ce își dorește. Dacă ne-am muta cu adevărat în SUA și am începe să votăm, cu siguranță n-am vota pentru el. Am vota exact lucrurile pe care el le numește <<socialism>>.”