Concluzia lui CTP: Alegerile din SUA, o victorie a lui Trump asupra propriului Partid Republican. „Îl interesează cum rămâne el în istorie”

Gazetarul şi scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat rezultatul alegerilor din Statele Unite ale Americii, în urma cărora republicanii au înregistrat o înfrângere, afirmând că votul reprezintă o victorie a lui Donald Trump împotriva propriului partid.

Cristian Tudor Poopescu, gazetar Foto: Bogdn Buda/Inquam Photos

Conform lui Cristian Tudor Popescu, mesajul transmis de electorat lui Donald Trump este predominant „bubu”, adică „buzunarul şi burta”, acesta fiind, în opinia sa, criteriul după care au votat acum americanii.

„Eu consider că e vorba de preţurile mari la inflaţie, de preţul la pompă şi de serviciile medicale şi toate celelalte. Acestea au determinat victoria, o mare victorie, a lui Donald Trump. Este o mare victorie a lui Donald Trump asupra Partidului Republican. În sensul că Donald Trump, căruia nu-i pasă de acest partid, cum nu-i pasă de nimeni şi nimic, s-a folosit de Partidul Republican ca să ajungă la Casa Albă. După care, toate aceste politici ale lui care au dus la scăderea nivelului de trai în Statele Unite, acum au terminat, practic, electoral, Partidul Republican”, a explicat jurnalistul pentru Cotidianul, potrivit News.

Cristian Tudor Popescu afirmă că Donald Trump a fost de la început o povară pentru Partidul Republican.

„Dacă Partidul Republican şi-ar fi păstrat tradiţiile raţionale şi intelectuale, fireşte, cu platforma lor politică specifică, nu l-ar fi lansat niciodată pe Trump ca reprezentant al lor ca să ajungă la Casa Albă. Dar, cinismul actualei gărzi care conduce Partidul Republican şi foamea de caşcaval de la Casa Albă, care e aceeaşi, să ştiţi: foamea de caşcaval e şi în România aceeaşi ca şi în Statele Unite. Sau invers”, mai declară Cristian Tudor Popescu.

El a evaluat şi ce va face Trump după aceste alegeri.

„Îl interesează cum rămâne el în istorie. Nu neapărat la modul pozitiv. El îi apreciază foarte mult pe Hitler şi pe Stalin şi pe Putin. Şi nu-l interesează cum rămâne, dar să rămână în istorie”, a mai spus jurnalistul, subliniind că, în realitate, actualul lider de la Casa Albă nu este interesat nici de Congres, nici de partide, nici ”de lumea întreagă”.

Cristian Tudor Popescu a ţinut să sublinieze că votul dat de americani în alegerile de marţi este împotriva lui Trump şi împotriva Partidului Republican, nu este neapărat „din admiraţie şi speranţă în Partidul Democrat”.

Partidul Democrat a obținut 255 dintre cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și cel puțin 51 dintre cele 100 de locuri din Senat, numărul senatorilor democrați putând ajunge la 56 după centralizarea tuturor voturilor.

Victoria le oferă democraților controlul ambelor camere ale Congresului, într-un rezultat considerat unul dintre cele mai importante succese electorale ale partidului din ultimele decenii.