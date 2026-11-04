„Motivul pentru care am pierdut este războiul”. JD Vance se întoarce împotriva lui Trump după masacrul de la alegerile de la jumătatea mandatului

Vicepreședintele american JD Vance a criticat miercuri dimineață, în termeni duri, războiul declanșat de președintele Donald Trump în Iran. Declarațiile vin într-un moment dificil pentru administrația republicană, în timp ce Vance își evaluează viitorul politic și posibilitatea de a candida la președinție.

JD Vance și DOnald Trump Foto: Arhiva

Într-un mesaj amplu publicat pe platforma X, vicepreședintele a enumerat motivele pentru care republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului și le-a cerut alegătorilor să nu abandoneze partidul, ci să ofere o nouă șansă mișcării MAGA.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus acest lucru aseară”, a scris Vance.

El le-a transmis un mesaj direct susținătorilor intervenției militare din Iran, cerându-le să își asume responsabilitatea pentru decizia Statelor Unite de a se implica în conflictul din Orientul Mijlociu.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că a meritat să pierdem controlul asupra Senatului pentru următorii șase ani, atunci spuneți-o. Argumentați că acesta a fost un preț care merita plătit. Indiferent dacă sunteți de acord sau nu, măcar aceasta ar fi o poziție sinceră”, a afirmat vicepreședintele.

Vance a invocat datele furnizate de unii dintre cei mai de încredere specialiști în sondaje ai săi. Potrivit acestuia, deși alegătorii lui Trump s-au prezentat la urne, mulți dintre ei au transmis un mesaj clar conducerii republicane.

„Am intrat în ziua de marți cu un sentiment negativ, dar chiar și eu am fost surprins de acest rezultat”, a scris el.

Alegătorii lui Trump vor oprirea războiului și măsuri împotriva inflației

Potrivit datelor citate de Vance, susținătorii lui Trump își doresc încheierea războiului din Iran și o concentrare mai mare asupra costului vieții și inflației.

Vicepreședintele a mai afirmat că alegătorii republicani vor ca președintele și administrația sa să pună „America pe primul loc” și să revizuiască relația Statelor Unite cu Israelul.

Declarațiile reprezintă o critică directă la adresa uneia dintre deciziile majore de politică externă ale administrației Trump, într-un moment în care republicanii încearcă să înțeleagă cauzele înfrângerii electorale.

Vance respinge ideea unei amnistii pentru imigranții fără acte

Vicepreședintele a abordat și politica imigrației, deși a fost unul dintre susținătorii vocali ai măsurilor de deportare promovate de Trump.

Vance a respins ideea acordării unei amnistii imigranților aflați ilegal în Statele Unite. El a spus însă că este deschis unei schimbări a modului în care sunt aplicate legile privind imigrația, inclusiv prin concentrarea controalelor asupra companiilor care angajează lucrători fără documente.

„Sunt deschis ideii că ar trebui să schimbăm modul în care aplicăm legea — concentrându-ne, de exemplu, mai mult asupra companiilor care angajează forță de muncă ilegală. Dar oricine susține amnistia vă minte”, a scris el.

Vance a criticat ceea ce a descris drept o inevitabilă încercare a comentatorilor politici de a prezenta în mod înșelător această dezbatere.

Apel către alegătorii republicani să nu abandoneze partidul

În pofida criticilor și a rezultatului electoral, vicepreședintele s-a declarat în continuare „optimist” în privința viitorului țării. El le-a cerut alegătorilor nemulțumiți de rezultatul scrutinului să rămână implicați în viața politică.

„Celor care sunt furioși și vor să spună «v-am spus eu»: aveți dreptate, ne-ați spus”, a scris Vance.

El i-a îndemnat să își folosească nemulțumirea pentru a-i ajuta să fie aleși pe acei republicani care le împărtășesc viziunea politică.

„Celor care sunt pur și simplu furioși din cauza rezultatului le spun că au motive să fie. Să transformăm această furie în energie și să ne întoarcem la munca de salvare a țării”, a adăugat vicepreședintele.

Visul vicepreședintelui american JD Vance de a ajunge la Casa Albă ar putea fi serios afectat de rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au obținut câștiguri importante. În tabăra republicană, atenția se îndreaptă tot mai mult către secretarul de Stat, Marco Rubio, considerat un posibil candidat la președinție în 2028.

Într-o intervenție pe canalul de YouTube al publicației The Sun, „From the Newsroom”, Harry Cole, editor general al publicației, a declarat că alianța electorală a republicanilor, care ar fi putut deschide calea pentru candidatura lui JD Vance la Casa Albă, a fost „spulberată”.

Valul de voturi pentru democrați a dus la pierderea unor bastioane republicane și a reprezentat o lovitură pentru administrația președintelui Donald Trump. În următorii doi ani, republicanii se vor confrunta cu o perioadă dificilă, marcată de anchete parlamentare, citații și audieri în Congres.