Două ținte aeriene au fost detectate în apropierea graniței cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că două ținte aeriene au fost detectate în noaptea de luni spre marți în apropierea frontierei României, la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru nord-estul județului Tulcea, însă nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian românesc.

Foto: MAPN

Potrivit MApN, sistemele radar au identificat cele două ținte la ora 23:30. Ca măsură de precauție, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, au fost ridicate de la sol.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației, la ora 23.43”, a transmis MApN marți dimineață.

De asemenea, Forțele Aeriene Române au mobilizat un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT, care a decolat la ora 00:05.

În urma informării transmise de Centrul Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis, la ora 23:56, un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea.

Piloții aflați în misiune au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei, în apropierea zonei monitorizate. Cu toate acestea, Ministerul Apărării precizează că nu au fost raportate pătrunderi ale unor aeronave sau obiecte aeriene în spațiul aerian național.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a subliniat MApN.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 01:15, după ce situația a revenit la normal. Autoritățile continuă monitorizarea spațiului aerian din zona de frontieră.