 A treia alertă RO-Alert într-o singură zi în Tulcea. Două F-18 au fost ridicate de la sol, după ce MApN a detectat o țintă aeriană | adevarul.ro
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A treia alertă RO-Alert într-o singură zi în Tulcea. Două F-18 au fost ridicate de la sol, după ce MApN a detectat o țintă aeriană

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Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis joi seară, 27 august, pentru nordul județului Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 33 de kilometri nord de Insula Șerpilor. Este a treia alertă de acest tip transmisă populației din județ în cursul zilei de joi.

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Două F-18 au fost ridicate de la sol Foto: Arhivă

Joi, 27 august, la ora 18.27, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 33 de kilometri nord de Insula Șerpilor, potrivit informațiilor transmise de MApN.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol la ora 18.41.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 18.44, un mesaj RO-Alert valabil pentru nordul județului Tulcea.

Populația a fost avertizată cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute. În lipsa unui adăpost corespunzător, oamenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe, la distanță de geamuri și de pereții exteriori.

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Foto: Ziua de Constanța

A treia alertă RO-Alert transmisă joi în Tulcea

Mesajul transmis joi seară este al treilea de acest tip primit de populația din județul Tulcea în aceeași zi. Primele două alerte au fost emise la orele 6.45 și 10.18, în contextul monitorizării situației din apropierea graniței cu Ucraina.

În acest context, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol și în cursul dimineții, pentru monitorizarea situației.

Zece minute mai târziu, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost, de asemenea, ridicat de la sol.

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