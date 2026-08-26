O nouă alertă în Tulcea: o țintă aeriană detectată în apropierea frontierei cu România. Nu s-a înregistrat nicio pătrundere în spaţiul aerian român

O țintă aeriană a fost detectată miercuri, 26 august, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

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UPDATE 15:09 Alerta aeriană, retrasă

În urmă cu scurt timp, Ministerul Apărării a transmis că alerta aeriană a încetat la ora 14:44 şi că nu s-a înregistrat nicio pătrundere în spaţiul aerian al României.

Ştirea iniţială

Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au dispus măsuri de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13:15.

MApN a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Miercuri dimineață, 26 august 2026, în stațiunea Olimp, județul Constanța, a fost o nouă alertă după ce pe plajă a fost descoperit un fragment dintr-un obiect care pare să provină de la o dronă

Cele două evenimente de miercuri vin, după ce, marți seară, un alt fragment de dronă a fost găsit în apropierea Cazinoului din Constanța. Obiectul a fost adus de mare și a ajuns între stabilopozii de lângă faleză, fiind observat de oamenii aflați la plimbare, care au alertat autoritățile. Fragmentul a fost ridicat pentru verificări, iar primele informații indică faptul că, cel mai probabil, nu avea încărcătură explozivă.