O nouă alertă în Tulcea: o țintă aeriană detectată în apropierea frontierei cu România. Nu s-a înregistrat nicio pătrundere în spaţiul aerian român
O țintă aeriană a fost detectată miercuri, 26 august, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
UPDATE 15:09 Alerta aeriană, retrasă
În urmă cu scurt timp, Ministerul Apărării a transmis că alerta aeriană a încetat la ora 14:44 şi că nu s-a înregistrat nicio pătrundere în spaţiul aerian al României.
Ştirea iniţială
Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.
Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au dispus măsuri de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea.
Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13:15.
MApN a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.
Miercuri dimineață, 26 august 2026, în stațiunea Olimp, județul Constanța, a fost o nouă alertă după ce pe plajă a fost descoperit un fragment dintr-un obiect care pare să provină de la o dronă
Cele două evenimente de miercuri vin, după ce, marți seară, un alt fragment de dronă a fost găsit în apropierea Cazinoului din Constanța. Obiectul a fost adus de mare și a ajuns între stabilopozii de lângă faleză, fiind observat de oamenii aflați la plimbare, care au alertat autoritățile. Fragmentul a fost ridicat pentru verificări, iar primele informații indică faptul că, cel mai probabil, nu avea încărcătură explozivă.