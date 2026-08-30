 Mesaj RO-Alert de țintă aeriană în nordul județului Tulcea. Țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Vâlcove, Ucraina | adevarul.ro
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Mesaj RO-Alert de țintă aeriană în nordul județului Tulcea. Țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Vâlcove, Ucraina

Război în Ucraina
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Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis duminică dimineață, 30 august, în nordul județului Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale ar fi detectat o țintă aeriană. Alerta a fost primită inclusiv în zona Mila 23, în jurul orei 11.00, iar oamenii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis duminică dimineață în nordul județului Tulcea.
Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis duminică dimineață în nordul județului Tulcea. Foto: arhivă

UPDATE 11.25 Alerta aeriană a încetat la 11.18

Alerta aeriană a încetat la 11.18, informează MApN. 

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

UPDATE 11.15 Informare oficială MApN: două F-16 au fost ridicate de la sol

Duminică, 30 august, la ora 10:36, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost alertate și au început misiunea de supraveghere la ora 10:36.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, IGSU a emis, la ora 10:50, un mesaj RO-Alert pentru nord-estul județului Tulcea, prin care populația din zonă a fost avertizată cu privire la posibilitatea unor efecte ale situației din apropierea frontierei.

Misiunea este în dinamică.

RO-Alert în nordul județului Tulcea

Autoritățile le-au recomandat localnicilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute. În cazul în care nu au la dispoziție un adăpost corespunzător, oamenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe, departe de ferestre și de pereții exteriori ai clădirilor.

Mesajul RO-Alert are caracter preventiv și este transmis în contextul monitorizării spațiului aerian din apropierea graniței cu Ucraina.

ro alert mila 23 jpg
Foto: captură foto

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