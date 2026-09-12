Ți-a închis Facebook sau TikTok contul? Ce drepturi ai și cum poți contesta decizia

Ți se poate întâmpla ca, dintr-o dată, să nu mai poți intra pe contul de Facebook, TikTok sau pe o altă platformă online, să descoperi că o postare a fost eliminată ori că vizibilitatea unui conținut a fost restricționată, însă o astfel de decizie nu înseamnă că trebuie să o accepți fără să ai posibilitatea de a cere explicații și de a o contesta.

Decizia unei rețele sociale de a închide un cont poate fi contestată Foto: Unsplash

Regulile europene privind serviciile digitale le oferă utilizatorilor mai multe căi prin care pot cere reanalizarea unei decizii luate de platformă, iar dacă răspunsul nu este unul satisfăcător, aceștia pot apela la organisme independente de soluționare extrajudiciară a litigiilor sau se pot adresa instanței de judecată.

Ce trebuie să facă platforma înainte să îți restricționeze contul

Atunci când o platformă online decide să elimine un conținut, să îi limiteze vizibilitatea, să suspende un cont sau să îl închidă, utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea de a contesta această decizie prin mecanismul intern de soluționare a plângerilor pus la dispoziție de platformă. Regulamentul european privind serviciile digitale prevede că acest mecanism trebuie să permită depunerea contestației pe cale electronică și în mod gratuit, astfel încât utilizatorul să poată explica de ce consideră că măsura luată împotriva sa nu este justificată.

Aceleași drepturi sunt recunoscute și persoanelor care au transmis o notificare platformei cu privire la un anumit conținut și consideră că modul în care aceasta a soluționat sesizarea nu a fost adecvat. Prin urmare, mecanismul nu este destinat exclusiv celor cărora le-a fost ștersă o postare sau suspendat un cont, ci și utilizatorilor care au raportat un conținut și consideră că platforma nu a luat măsurile corespunzătoare.

Ți-a închis Facebook sau TikTok contul? Prima cale este chiar platforma

Dacă Facebook, TikTok sau o altă platformă îți suspendă, restricționează sau închide contul, primul pas este să folosești mecanismul intern de soluționare a plângerilor pus la dispoziție de platformă. Prin această procedură poți cere reanalizarea deciziei și poți argumenta de ce consideri că măsura luată împotriva contului sau conținutului tău este greșită.

În cazul în care nu ești mulțumit de răspunsul primit sau consideri în continuare că decizia platformei îți încalcă drepturile, legislația europeană îți oferă și alte posibilități. Poți apela la un organism certificat de soluționare extrajudiciară a litigiilor, iar o altă variantă este să te adresezi instanței de judecată competente. Faptul că există această procedură extrajudiciară nu îți anulează dreptul de a merge în instanță.

Ce sunt organismele de soluționare extrajudiciară

Organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt entități independente care au rolul de a facilita rezolvarea disputelor dintre utilizatori și platformele online, în special atunci când acestea apar în urma unor decizii privind moderarea conținutului. Este vorba, de exemplu, despre eliminarea sau restricționarea unui conținut, suspendarea unui cont, închiderea acestuia sau alte măsuri similare luate de o platformă.

Pentru a putea funcționa în cadrul mecanismului prevăzut de Regulamentul privind serviciile digitale, aceste organisme trebuie să fie certificate de coordonatorul serviciilor digitale din țara în care sunt stabilite, iar certificarea este valabilă ulterior în toate statele membre ale Uniunii Europene. Ele trebuie să fie independente și imparțiale, să dețină expertiza necesară pentru domeniile în care soluționează litigii și să funcționeze pe baza unor reguli care să permită utilizatorilor accesul la o procedură echitabilă, rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor.

În cadrul acestei proceduri, atât utilizatorul, cât și platforma online trebuie să colaboreze cu bună-credință cu organismul certificat care analizează cazul. Soluția propusă la finalul procedurii nu este însă obligatorie pentru părți, ceea ce înseamnă că organismul extrajudiciar nu are aceeași autoritate ca o instanță de judecată.

România nu are încă un organism certificat

Deși mecanismul este prevăzut de legislația europeană, în România nu există în acest moment un organism certificat în baza Regulamentului privind serviciile digitale. ANCOM precizează că, până în prezent, niciun organism din România nu a solicitat certificarea pentru a putea soluționa astfel de litigii.

Lipsa unui organism certificat în România nu înseamnă însă că utilizatorii români nu pot recurge la această procedură. Ei pot apela la organisme certificate în alte state membre ale Uniunii Europene, în funcție de domeniul de expertiză al acestora și de limba oficială în care își desfășoară activitatea.

Prin urmare, un utilizator din România al cărui cont a fost suspendat sau închis de o platformă nu este limitat la mecanismele disponibile în țara noastră, însă trebuie să identifice un organism certificat dintr-un alt stat membru care poate analiza tipul respectiv de litigiu și care oferă serviciile într-o limbă pe care utilizatorul o poate utiliza.

Cât poate dura soluționarea unei plângeri

Procedura de soluționare extrajudiciară trebuie să se desfășoare într-un interval rezonabil, astfel încât utilizatorul să nu fie obligat să aștepte o perioadă nedefinită pentru a afla dacă decizia platformei poate fi contestată cu succes. În mod normal, organismul certificat trebuie să comunice soluția în cel mult 90 de zile calendaristice de la primirea plângerii.

În cazul unor litigii complexe, perioada poate fi prelungită, însă chiar și atunci termenul nu poate depăși 180 de zile calendaristice. Procedura este astfel concepută ca o alternativă mai rapidă și mai accesibilă decât un proces, atunci când disputa dintre utilizator și platformă poate fi soluționată printr-o procedură extrajudiciară.

Ce poate și ce nu poate face ANCOM

ANCOM are calitatea de coordonator al serviciilor digitale în România și are atribuții privind supravegherea respectării obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, însă autoritatea nu este instituția care decide dacă un utilizator trebuie să își primească înapoi contul de Facebook, TikTok sau de pe o altă platformă.

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Autoritatea poate certifica, la cerere, organisme de soluționare extrajudiciară care îndeplinesc condițiile stabilite de regulament și poate supraveghea respectarea obligațiilor care le revin platformelor aflate în competența sa, însă nu poate acționa ea însăși ca organism de soluționare a litigiilor dintre utilizatori și platforme și nici nu poate obliga platformele să respecte soluția propusă de un organism certificat.

În cazul platformelor și motoarelor de căutare online foarte mari, precum Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok sau YouTube, competențele de supraveghere sunt împărțite între Comisia Europeană și coordonatorul serviciilor digitale din statul în care platforma sau motorul de căutare este stabilit ori și-a desemnat reprezentantul legal.

Ce faci dacă platforma nu îți spune că poți contesta decizia

Platformele online au obligația de a se asigura că informațiile referitoare la posibilitatea utilizării unui serviciu de soluționare extrajudiciară sunt ușor accesibile în interfața lor online, clare și ușor de utilizat. Cu alte cuvinte, utilizatorul nu ar trebui să fie nevoit să caute printr-un sistem complicat de meniuri pentru a afla că are dreptul să conteste o decizie printr-un mecanism extern.

Dacă o platformă nu oferă informațiile necesare despre posibilitatea de a apela la un organism de soluționare extrajudiciară, utilizatorii pot sesiza ANCOM, folosind mecanismul pus la dispoziție de autoritate pentru astfel de situații.

În esență, regulile europene creează mai multe niveluri de protecție pentru utilizatorii platformelor online: mai întâi, decizia poate fi contestată direct la platformă, prin mecanismul intern de soluționare a plângerilor; dacă răspunsul nu este satisfăcător, utilizatorul poate apela la un organism certificat de soluționare extrajudiciară a litigiilor, inclusiv unul dintr-un alt stat membru al UE; iar, separat, acesta are în continuare posibilitatea de a se adresa instanței de judecată.

Astfel, închiderea unui cont sau eliminarea unui conținut de către o platformă nu înseamnă că utilizatorul rămâne fără posibilitatea de a contesta măsura, chiar dacă procedura și autoritatea competentă diferă în funcție de platformă și de natura litigiului.

Milioane de români au conturi active pe rețelele sociale

Printre cele mai utilizate platforme online de români se numără YouTube, Facebook, TikTok și Instagram, urmate de platforme precum LinkedIn, Snapchat, Pinterest și X. Datele disponibile pentru 2026 arată că Facebook are peste 12 milioane de utilizatori lunar în România, TikTok aproximativ 10 milioane, iar Instagram peste 9 milioane, în timp ce cifrele raportate pentru YouTube sunt mai mari, dar folosesc o metodologie diferită și nu pot fi comparate direct cu celelalte platforme.

Potrivit celor mai recente date raportate în cadrul Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), Facebook are în România aproximativ 12,7 milioane de destinatari activi lunar, TikTok aproximativ 10 milioane, iar YouTube 16,9 milioane de conturi autentificate active lunar.

Procedura, pe scurt

1. Verifică motivul pentru care ți-a fost închis sau restricționat contul. Platforma ar trebui să îți comunice decizia și motivele care au stat la baza acesteia, inclusiv în cazul eliminării unui conținut sau al limitării vizibilității acestuia.

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2. Contestă decizia direct la platformă. Primul pas este folosirea mecanismului intern de soluționare a plângerilor pus la dispoziție de Facebook, TikTok sau de cealaltă platformă. Procedura trebuie să fie disponibilă electronic și gratuit.

3. Explică de ce consideri că decizia este greșită. În contestație, utilizatorul poate arăta de ce consideră că suspendarea contului, închiderea acestuia sau eliminarea conținutului nu este justificată și poate furniza informațiile relevante pentru reanalizarea cazului.

4. Așteaptă răspunsul platformei. Dacă platforma își menține decizia, utilizatorul nu este obligat să se oprească aici.

5. Apelează la un organism certificat de soluționare extrajudiciară a litigiilor. Utilizatorul poate sesiza un astfel de organism atunci când consideră că decizia platformei nu a fost corectă. Organismul trebuie să fie independent și imparțial și să aibă competență în domeniul respectiv.

6. Dacă ești din România, verifică și organismele certificate din alte state UE. În prezent, România nu are un organism certificat în baza Regulamentului privind serviciile digitale, astfel că utilizatorii români pot apela, în funcție de caz, la un organism certificat într-un alt stat membru.

7. Ține cont de termenul de soluționare. În mod normal, organismul certificat trebuie să ofere o soluție în cel mult 90 de zile calendaristice, iar în cazul litigiilor complexe termenul poate ajunge la maximum 180 de zile.

8. Reține că soluția organismului extrajudiciar nu este obligatorie. Procedura este o alternativă la proces și nu elimină dreptul utilizatorului de a se adresa instanței.

9. Poți merge în instanță. Utilizatorul își păstrează dreptul de a contesta decizia platformei în fața instanței competente, indiferent de existența sau rezultatul procedurii extrajudiciare.

10. Dacă platforma nu îți oferă informațiile necesare despre dreptul de contestare, poți sesiza ANCOM. Autoritatea este coordonatorul serviciilor digitale în România și poate interveni în materia respectării obligațiilor prevăzute de DSA, însă ANCOM nu este instituția care îți redeschide contul și nu soluționează ea însăși disputa dintre utilizator și platformă.