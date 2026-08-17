Sondaj: de unde își iau românii informațiile. TikTok, preferat de publicul suveranist

Un sondaj de opinie Expert Forum – Agenția de Rating Politic aduce date noi despre consumul de social media şi încrederea românilor în rețele sociale.

Concluzia sondajului EFOR (Expert Forum) este că televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în topul încrederii. Între platforme Facebook rămâne dominant, TikTok e pentru suveranişti și tinerii de la țară. Este o mare deosebire între Facebook şi TikTok: Facebook e bun la mobilizarea comunităților în timp ce TikTok e bun la generarea rapidă de vizibilitate, emoție şi la penetrarea în ”bule noi”, potrivit sondajului Expert Forum - Agenția de Rating Politic

Rețelele sociale nu au înlocuit încă presa, dar distribuția informației și încrederea în sursa de informație s-au separat şi merg pe drumuri diferite.

Prima concluzie ar fi că revoluția digitală nu a produs efectul de care vorbește toată lumea: rețelele sociale nu au înlocuit încă presa, dar distribuția informației și încrederea în sursa de informație s-au separat şi merg pe drumuri diferite.

Încredere

Televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în topul încrederii, inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare, în ciuda opiniei curente că şi-ar fi pierdut relevanța. E posibil ca o parte din acest consum de televiziune să fie indirect, prin conținut TV preluat și redistribuit pe rețelele sociale.

Publicul suveranist are profilul de consum media cel mai puternic orientat către social media și format audiovizual și cel mai puțin către presa online în format scris.

Nehotărâții și non-votanții se disting prin neîncredere în orice sursă, mai degrabă decât prin preferința pentru un anumit tip de media. Pentru ei, a nu crede în nimic pare să fie o formă de ințelepciune sau realism.

Publicul partidelor tradiționale are încredere mai multă în TV și presa online; ea crește odată cu nivelul de educație. La polul opus, publicul AUR are mai multă încredere în rețelele sociale și familie, profil întâlnit și la persoanele cu educație sub nivelul liceal. În același timp, o proporție importantă a votanților AUR declară că nu are nicio sursă de informare în care să aibă încredere.

Rețelele sociale și familia au o importanță mai mare ca surse de informare pentru tineri, în special pentru cei sub 39 de ani și pentru persoanele din mediul rural.

Ce rețele domină piața

Facebook rămâne, pentru publicul general, mai utilizat decât TikTok, în ciuda vizibilității și influenței politice crescute a acestuia din urmă.

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TikTok e folosit cel mai mult de votanții AUR, de persoanele cu educație scăzută și de cele din mediul rural. Și din această perspectivă, profilul tinerilor e apropiat de aceste categorii cu înclinații suveraniste.

Apropierea dintre profilul media al tinerilor și cel al publicului suveranist poate indica o inclinație comună de frondă anti-sistem, chiar dacă motivațiile celor două categorii diferă.

Alegătorii AUR preferă rețelele sociale. Cei ai USR și PNL: TV și presa scrisă

În ceea ce privește sursele primare de informare în care românii au cea mai mare încredere, datele relevă un faliu clar atât politic, cât și demografic.

Televiziunea rămâne lider de necontestat pentru alegătorii partidelor tradiționale (PNL – 40,3%, PSD – 39,7%, USR – 37,9%) și pentru seniorii de peste 60 de ani (40,9%).

La polul opus, simpatizanții AUR mizează în măsură mult mai mare pe rețelele sociale (21,8%), în timp ce un sfert dintre aceștia (25%) și aproape o treime dintre nehotărâți (30,2%) declară că nu au nicio sursă de încredere.

YouTube și Instagram, extensiile presei clasice

O altă surpriză a cercetării este poziția rețelei YouTube, care ocupă locul al doilea în preferințele de informare și înregistrează un scor de credibilitate de 3,10 din 5.

Această valoare este practic identică cu cea acordată radioului (3,13), televiziunii (3,08) și portalurilor de știri (3,07).

YouTube nu este o nișă exclusivă a tinerilor, ci o platformă transversală, utilizată intens de categoria de vârstă 40-59 de ani. Utilizatorii săi fideli îi acordă cel mai mare scor de încredere din tot studiul (3,75), fără însă a deprecia sursele clasice, funcționând ca o extensie audiovizuală a presei tradiționale.

În mod similar, Instagram este utilizat ca sursă primară de știri de doar 3% dintre români, în principal tineri din grupa 18-39 de ani.

Cu toate acestea, tinerii îi acordă o notă de încredere superioară Facebook-ului sau TikTok-ului, fără a se izola într-o bulă, păstrând un nivel ridicat de încredere în radio, TV și site-uri de știri.

Cea mai gravă problemă identificată de EFOR nu este însă dezinformarea directă, ci dispariția totală a încrederii. Aproximativ 20% dintre români declară că nu au încredere în nicio sursă de informare, fenomen extrem de pronunțat în rândul nehotărâților și al non-votanților. Acest vid informațional lasă cetățenii vulnerabili în fața primului discurs care atinge o coardă emoțională, indiferent de veridicitatea lui.

Cercetarea a fost realizată de Agenția de Rating Politic la comanda Expert Forum în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026, pe un eșantion reprezentativ național de 1.174 de persoane de peste 18 ani, prin metoda panelului online ponderat, având o marjă de eroare de 2,8%.