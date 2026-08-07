Meta, obligată să plătească alte 567 de milioane de dolari pentru prejudiciile aduse sănătății mintale a copiilor: „O victorie pentru fiecare părinte îngrijorat”

Un tribunal din statul american New Mexico a obligat Meta, compania care deține Facebook și Instagram, să plătească 567 de milioane de dolari într-un fond destinat combaterii efectelor negative pe care platformele sale le-ar fi avut asupra sănătății mintale a copiilor.

Decizia face parte din cea de-a doua etapă a unui proces considerat de referință în Statele Unite, relatează The Guardian.

În martie, un juriu a stabilit că Meta a afectat în mod conștient sănătatea mintală a copiilor și a ascuns informații privind exploatarea sexuală a minorilor pe platformele sale. Atunci, compania a fost sancționată cu o amendă de 375 de milioane de dolari. Noua sancțiune ridică suma totală la 942 de milioane de dolari.

Potrivit judecătorului Bryan Biedscheid, cea mai mare parte a banilor, aproximativ 420 de milioane de dolari, va fi destinată serviciilor de tratament și sprijin pentru tinerii din New Mexico. Restul fondurilor vor fi folosite pentru programe de prevenire, campanii de informare și servicii de screening în următorii cinci ani.

Procesul a fost primul din SUA în care Meta a fost găsită responsabilă pentru prejudicii produse prin intermediul propriilor platforme. Cazul a fost inițiat după acuzații potrivit cărora Facebook și Instagram au facilitat expunerea minorilor la conținut periculos și la exploatare sexuală.

În cadrul celei de-a doua faze a procesului, instanța a dispus și o serie de măsuri suplimentare pe care Meta trebuie să le implementeze. Printre acestea se numără dezvoltarea unor instrumente mai eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale, precum și crearea unor ecrane informative care să explice mai clar măsurile de protecție disponibile pe Facebook și Instagram.

„o victorie pentru fiecare părinte care s-a îngrijorat de efectele rețelelor sociale asupra copiilor săi

În plus, compania va trebui să solicite dovezi privind vârsta utilizatorilor despre care sistemele sale estimează că au sub 13 ani și să colaboreze cu școli sau organizații pentru protecția copilului în vederea raportării conturilor suspectate că aparțin unor minori sub această limită de vârstă.

Procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, a salutat decizia, afirmând că aceasta reprezintă „o victorie pentru fiecare părinte care s-a îngrijorat de efectele rețelelor sociale asupra copiilor săi și pentru fiecare copil care merită să crească într-un mediu online mai sigur”.

Meta contestă verdictul

Meta a reacționat printr-un comunicat transmis publicației The Guardian, în care a anunțat că nu este de acord cu verdictul și că îl va contesta în instanță. Compania susține că investește constant în măsuri de siguranță și că acuzațiile nu reflectă realitatea eforturilor sale de protejare a adolescenților.

Potrivit The Guardian, decizia reprezintă un nou obstacol juridic pentru Meta, care se confruntă cu numeroase procese în mai multe state americane privind impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Verdictul din New Mexico ar putea deveni un precedent important pentru alte litigii similare aflate pe rolul instanțelor din SUA.