Peter Pomerantsev, specialist în dezinformare și propagandă, a vorbit despre felul în care propaganda se reinventează în era rețelelor sociale, dar păstrează aceleași mecanisme psihologice prin care exploatează frica, furia și nevoia de apartenență.

În prezent, este nevoie de o filtrare conștientă a informațiilor. Foto: Pexels

Peter Pomerantsev este senior fellow (cercetător principal) la SNF Agora Institute din cadrul Johns Hopkins University, unde co-coordonează Arena Initiative, un proiect de cercetare dedicat combaterii dezinformării și polarizării în era digitală. Anterior, a fost senior fellow la London School of Economics and Political Science (LSE), unde a condus Arena Initiative. Pomerantsev este invitat frecvent să susțină și să modereze seminare de politici publice organizate de NATO, Uniunea Europeană și Departamentul de Stat al SUA. Coordonează seminare și susține prelegeri despre propagandă și mass-media la universități precum Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia și Princeton, și colaborează frecvent cu publicații precum „The New York Times“, „The Atlantic“ și „BBC“.

La ediția Impact SEE, desfășurată la Poznań în mai 2026, expertul în dezinformare a vorbit despre propaganda modernă și cum este ea abordată atât în statele democratice, cât și în cele autoritare, precum Rusia. În cadrul evenimentului de la Poznań, Pomerantsev a vorbit în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“ despre felul în care propaganda se reinventează în era rețelelor sociale, dar păstrează aceleași mecanisme psihologice prin care exploatează frica, furia și nevoia de apartenență. El a explicat de ce lupta împotriva dezinformării trebuie să înceapă printr-o mai bună înțelegere a propriilor emoții, vorbește despre criza de încredere în presă și despre nevoia de a trata jurnalismul drept un bun public esențial pentru democrație.

„Weekend Adevărul“: În România am avut cinci decenii de comunism, iar astăzi, extrema dreaptă este din nou în ascensiune în toată Europa. Credeţi că asistăm la o altă formă de propagandă?

Peter Pomerantsev: În cea mai recentă carte a mea, „Cum să câștigi un război informațional. Propagandistul care l-a păcălit pe Hitler“, în care analizez propaganda nazistă și modul în care britanicii au încercat să o contracareze, descopăr că paralelele au fost foarte puternice pe măsură ce făceam cercetarea. Ideologia s-a schimbat, instrumentele de comunicare s-au schimbat. Dar modul în care propaganda exploatează nevoia oamenilor de comunitate, dorințele lor ascunse, dorința de supraviețuire, de superioritate, dorința oamenilor de a se supune unui lider – nimic din toate acestea nu s-a schimbat. Așadar, nu oamenii s-au schimbat, tehnologia s-a schimbat. Ideologia s-a schimbat. Structurile psihologice pe care le exploatează propaganda sunt aceleași.

Astăzi, propaganda pare să funcționeze mai degrabă prin confuzie decât printr-un mesaj unic, controlat de o singură sursă. Oamenii își iau informațiile de peste tot, mai ales de pe rețelele sociale, iar autoritățile tradiționale și elitele care filtrau informația par să-și fi pierdut statutul. Este aceasta o situație cu adevărat nouă?

Dacă te uiți la începutul secolului XX, era același discurs. Apăreau toate aceste noi mijloace de comunicare – ziarele, radioul –, iar oamenii se trezeau dintr-odată într-un haos. Societatea se schimba. Aceste lucruri se întâmplă în cicluri. Din nou, exista o confuzie totală, schimbare socială, sentimentul că vechea ordine se destrămase în multe țări, convingerea că oamenii nu puteau face față informației – totul era prea confuz pentru ei. De fapt, aceleași dezbateri pe care le avem astăzi existau și acum 100 de ani. Așa că lucrurile se repetă în cicluri. Atunci când apare un nou mijloc de comunicare, el creează haos. Iar forțele răului pot profita de el.

Căile prin care informația este livrată s-au schimbat. Foto: Wikipedia

Ce am putea învăța, așadar, din faptul că aceste dezbateri nu sunt deloc noi?

Merită să le explicăm oamenilor că am mai trecut prin asta, altfel avem mereu impresia că ne aflăm într-un loc complet nou. Și este o lecție uriașă. Nu este o istorie reconfortantă, pentru că ultima dată când am fost în acest haos am ajuns la fascism în Europa. Așa că nu este o poveste istorică plăcută, ci una terifiantă. Ajută să știm că am mai avut aceste dezbateri. Ajută să știm că am reușit, în cele din urmă, să trecem prin ele și înainte. Așa că poate fi util. Totuși, nu răspunde confuziei oamenilor din prezent.

Exercițiul de a gândi înainte de a simți

Una dintre marile dificultăți este de a găsi echilibrul dintre combaterea propagandei și protejarea libertății de exprimare. Cum poate o societate democratică să lupte împotriva propagandei fără să ajungă să limiteze această libertate, mai ales pe rețelele sociale?

Libertatea de exprimare înseamnă două lucruri: dreptul de a vorbi și dreptul de a primi informații. Așa că uităm adesea de cea de-a doua parte. Pe rețelele sociale avem nevoie de mai multă transparență. Ar trebui să avem dreptul, atât ca cetățeni, cât și ca indivizi, să știm cine încearcă să ne manipuleze și de ce, de ce algoritmii îți arată un lucru și nu altul, cum sunt folosite propriile date pentru a te influența. Acestea sunt drepturile tale. În acest moment nu le avem. Dacă vorbim despre alegerile electorale, ar trebui să avem dreptul să știm cine se află în spatele acestor campanii. Acest lucru ar trebui să fie transparent înainte de alegeri. Acesta este genul de reglementare de care avem nevoie. Asta nu subminează libertatea de exprimare. Dimpotrivă, oferă libertate de exprimare. Aceasta ar fi calea de urmat: într-un mod care îi oferă cetățeanului mai multă putere, dar protejează în același timp libertatea de exprimare.

Adulții fără literație solidă, ținte ușoare pentru manipulare. Sociolog: „Accesul la informație și lipsa dialogului influențează modul în care înțelegi tipul de mesaj la care ești expus“

Social media este în plină extindere, astfel că atenția utilizatorilor trebuie să fie mai mare. Foto: Unsplash

Dincolo de reglementare, există însă și problema individului. Dacă ar fi să alegeți un singur obicei pe care oamenii obișnuiți ar trebui să-l adopte pentru a se proteja de propagandă, care ar fi acela? Și cum poate funcționa acest mecanism într-o societate în care nivelul de alfabetizare funcțională este o problemă atât de serioasă?

Cred că marea greșeală pe care o facem este să credem că, dacă ne uităm la mai multe lucruri, vom deveni mai înțelepți. Mai ales online, asta te împinge pur și simplu către și mai multe informații, către un sentiment de lipsă de speranță, către tot felul de „rabbit holes“. Trebuie să-ți îndrepți privirea spre interior și către propriile emoții. Este aproape ca un exercițiu spiritual. Trebuie să înveți să analizezi: „Cum sunt manipulate emoțiile mele? Ce încearcă să mă facă să simt?“. Un exercițiu foarte bun este ca, atunci când vezi un titlu, să tragi câteva respirații, să numeri până la trei și să te întrebi: „Care este emoția?“. Nu cunoașterea, nu informația. Care este emoția: este frică, este entuziasm? Apoi întreabă-te dacă acea emoție corespunde cu adevărat poveștii. Poate că ar trebui să simți frică. Poate că este perfect în regulă să simți frică. De foarte multe ori însă, nu este cazul. Și atunci îți dai seama: „De fapt, încearcă să mă manipuleze pentru a simți ceva ce nu se află în conținut“. Cred că este vorba despre a trage o gură de aer.

Oamenii care propagă informații false încearcă să-ți facă viața interioară să se ciocnească de ecran. Noi ținem telefoanele în mâini, dar, într-un anumit sens, ele ne țin pe noi. Trebuie să ajungem în punctul în care înțelegem suficient de bine propriile emoții încât să nu le lăsăm dictate de telefon. Cred că aceasta este singura cale. Trebuie să creezi o mică distanță între ceea ce simți, atenția ta și telefon. Iar asta este un exercițiu. Și eu mă lupt cu asta. Nu are nimic de-a face cu educația. Nu are nimic de-a face cu alfabetizarea. Este un fel de disciplină emoțională. Și cu toții trebuie să o învățăm.

„Nu putem lăsa presa să eșueze“

Dacă manipularea exploatează atât de puternic emoțiile, înseamnă că trebuie să regândim și relația dintre jurnalism și public. Cum îi putem face pe oameni să aibă din nou încredere în jurnaliști?

Asta depinde de jurnaliști, nu de oameni. Este eșecul nostru. Cred că trebuie să ne întrebăm: de unde vine încrederea? Încrederea vine atunci când faci lucruri împreună cu oamenii. Dacă pur și simplu țipi la oameni de sus, nu vei genera încredere. Ideea că putem fi o sursă obiectivă pe care oamenii o vor crede automat a trecut. Trebuie să interacționezi cu oamenii. Există multe metode pentru asta: de la a-i întreba ce le pasă până la crearea unor mecanisme de feedback prin care să le spui ce faci și de ce. Trebuie să-i aduci în proces. Există multe moduri diferite de a face asta. Există platforme care fac acest lucru. Poți face asta fizic, aducând oamenii în redacție, de exemplu. Poți face asta algoritmic. Poți crea instrumente pentru a obține feedback. Metodele sunt atât de numeroase. Poți avea chiar și un bot care să facă asta. Este vorba despre a-i întreba pe oameni, indiferent cum. Dar trebuie să fii receptiv. Gândește-te din nou la un jurnalist local. Când oamenii fac jurnalism local, fac asta tot timpul, pentru că vorbesc tot timpul cu oamenii. Așadar, viitorul încrederii înseamnă interacțiune și colaborare.

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Asta presupune și empatie, nu? Într-o societate tot mai polarizată, pare să existe o lipsă de empatie.

Da, acolo unde este justificată. Nu întotdeauna. Uneori furia este ceea ce ai nevoie. Cred că toate emoțiile sunt legitime, depinde de motiv.

Ziarele vor rămâne o sursă credibilă de informare. Foto: Unsplash

Vorbind despre viitorul jurnalismului, credeți că ziarele tipărite vor reveni? Există încă argumentul că cititul pe hârtie este o experiență mai bună?

Cred că trebuie să ne gândim la întregul ecosistem. Care va fi întregul ecosistem? Care este rolul fiecăruia? Ziarele obișnuiau să facă foarte multe lucruri. Erau un fel de algoritm. În ziare găseai publicitate, sport și toate celelalte lucruri. Nu mai mergi într-un singur loc pentru toate acestea. Așa că trebuie să ne gândim la întregul ecosistem, la cine ce rol are, cine ce face și cum finanțăm toate acestea.

În această perspectivă, jurnalismul pare să fie mai mult decât o industrie. Îl vedeți ca pe un bun public, comparabil cu alte servicii esențiale pentru funcționarea unei societăți?

Cred că, la un nivel foarte fundamental, informația de calitate, reprezentarea oamenilor și capacitatea de a ține piept puterii reprezintă un bun public, în același fel în care gândim medicina și sănătatea. Așa că poate fi o parte privată, o parte publică sau o combinație între cele două. Cred că, pe măsură ce ne gândim la pericolele pentru democrație, am realizat că nu este vorba doar despre instanțe, nu este vorba doar despre alegeri. Este și această idee foarte greu de definit a discursului public. Iar jurnalismul se află în centrul acesteia. Este un bun public. Există armata, la fel de necesară precum asistentele medicale. Trebuie să recunoaștem asta. Și apoi, odată ce recunoaștem acest lucru, jurnalismul trebuie susținut, poate printr-o combinație de mijloace. Eu sunt din Marea Britanie. Noi avem BBC, care este, evident, o organizație excepțională. Dar cred că jurnaliștii sunt la fel de importanți ca asistentele medicale și soldații. Nu am permite niciodată sistemului de sănătate să eșueze. Nu putem lăsa presa să eșueze.