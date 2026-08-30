Nu postați poza copilului în prima zi de școală! Ce informații dezvăluie, fără să ne dăm seama

Peste puține zile începe școala. Școlile private încep și mai repede, chiar de la 1 septembrie.

Foto: FOTO Mediafax

Ce facem în prima zi ca părinți? Poze.

Poze pe care imediat le postăm, poze cu copiii noștri, unele din fața casei, altele din curtea școlii, noi cu ei, cu doamna, etc. Deși fotografia din prima zi de școală pare inocentă, ea spune mult mai mult decât ne dăm seama: cine este copilul, cum arată, unde merge la școală, în ce clasă a ajuns, cine este învățătoare, și, uneori, unde locuiește. Ne-am vulnerabilizat!

Că primim sute de like-uri și mii de vizualizări, e ca și cum în urmă cu 15 ani, publicam un anunț și poza în ziar: "Andreea, fiica dr. Ionescu este în clasa a IV-a, la școala Eminescu, așa arată ea....". Adică, toată lumea află. Vedem copii ai unor cetățeni obișnuiți și totodată copii ai unor persoane publice, politice, care comit această imprudenta. Înainte să facem publică acea poză (sau mai multe), merită să ne întrebăm cât de multe informații despre copilul nostru oferim la liber tuturor (oameni cu bune și cu rele intenții) și, fără ca el să poată decide.Ce facem de fapt?Părinții ajung să creeze o amprentă digitală foarte detaliată a copilului, care va rămâne online și peste 10, 15, 20 de ani. În USA, 92% dintre copii de până la 2 ani sunt prezentați online. Unii chiar din sala de naștere, după cezariană.Până la 13 ani, părinții publică în medie 1.300 de poze și filmări cu propriul copil, astfel că până la 18 ani sunt cel puțin 70.000 de postări cu copiii.

Toate acestea rămân on-line, chiar dacă le ștergem.Sharenting-ul se referă la publicarea de către părinți a fotografiilor, videoclipurilor sau informațiilor despre propriii copii pe internet.

Menționez doar 5 riscuri: 1. Afectarea siguranței

Odată ce ai postat de la școală sau din fața casei, poza drăguță cu fetița în uniformă (glumesc, nu mai avem uniforme în România), copilul tău poate fi identificat și localizat. O fotografie cu numele școlii și locul în care este făcută permite unui necunoscut să afle cine este copilul, cum arată, unde învață și unde locuiește. Fotografia poate ajunge la persoane rău intenționate. Să nu-mi spuneți că nu avem persoane dubioase și periculoase pe Facebook ? Că pe Facebook e doar părintele Pimen și Vlăduța Lupău. O imagine postată public poate fi descărcată, redistribuită sau modificată fără ca părintele să mai poată controla unde ajunge. Nu avem pedofili on-line, așa-i?

2. Copilul poate deveni victima bullyingului.

O fotografie stânjenitoare sau unele informații personale publicate de părinți pot fi folosite ulterior pentru batjocură, umilire sau hărțuire online. De către oricine, colegi, adulți, etc. " Fraiere, ce față de prost aveai la 9 ani!"

3. Copilul își pierde controlul asupra propriei identități digitale.

Practic, părinții îi construiesc o „istorie online” înainte ca el să poată decide ce dorește să fie public. Și dumneavoastră știți că, copiii chiar nu-și doresc să fie pozați și mai ales să puneți poze cu ei pe Facebook-ul dvs.Informațiile aparent banale se pot combina. Gândiți-vă că va ajunge la 16 ani, are o primă iubită, ea a văzut tot despre el. Cum se va simți? Are 20 de ani, vrea să studieze în UK sau aplică pentru un job. Evaluatorii au văzut sute de poze despre el și despre familia lui.

4. Imaginea poate rămâne online ani de zile.

Chiar dacă părintele șterge postarea, este posibil ca fotografia să fi fost deja salvată sau distribuită, iar controlul asupra ei să fie pierdut. Poate fi copiată și procesată de servicii online

5. Datele copilului pot fi folosite pentru furt de identitate.

Și mai simplu: numele, data nașterii, fotografia și alte informații personale publicate online pot contribui, în timp, la crearea unor conturi false sau chiar la folosirea identității copilului în mod fraudulos. Copilul poate ajunge să descopere, la maturitate, că altcineva i-a folosit identitatea înainte ca el să fi avut măcar un cuvânt de spus.

Recomandare: NU publicați fotografii cu copilul dvs. in prima zi de școală. Abțineti-vă, oricât de entuziasmați am fi. Gândiți-vă nu doar la bucuria momentului, ci și la consecințele pe termen lung. Dreptul la viată privată, intimitatea copilului trebuie protejată astăzi, pentru ca el să poată decide singur, mâine, ce parte din viața lui vrea să fie publică.