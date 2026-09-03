Au trecut mai bine de patru luni de la căderea Guvernului Bolojan, iar România rămâne blocată. Politologul Costin Ciobanu (Universitatea Aarhus) explică scenariul realist prin care Nicușor Dan poate debloca situația din septembrie.

Vremurile în care Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu mai colaborau sunt apuse Foto: Mediafax

Adevărul: Au trecut 120 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan, dar nici președintele Nicușor Dan și nici partidele politice nu au reușit să formeze un alt cabinet, deși tentative au existat. Pornind de la situația din acest moment, cum crezi că ar putea fi soluționată actuala criză politică și care ar putea fi compromisul acceptat la final de toată lumea?

Costin Ciobanu: În momentul în care Bolojan a fost dat jos prin moțiunea de cenzură, mulți se așteptau ca el să fie schimbat rapid. Aceasta a fost narațiunea livrată de liderii social-democrați. Vedem că PSD, trei luni mai târziu, este tot în opoziție. Nu sunt suficient de puternici să-l dea jos de tot pe Bolojan. S-a vorbit despre un guvern minoritar în jurul PSD cu parlamentari racolați, dar nu există aceste voturi în Parlament. Am avut încercarea cu Eugen Tomac și încercarea de a rupe PNL, care n-au reușit. Pe de altă parte, nici zona din jurul lui Ilie Bolojan nu e suficient de puternică să preia complet guvernarea.

Este o situație de blocaj. Probabil că din septembrie atenția se va îndrepta din nou către perspectiva guvernării. Nu cred că vom vedea o rezolvare pe termen lung, ci mai degrabă un armistițiu în persoana cuiva acceptabil pentru diferite zone. Se vorbea despre Alexandru Nazare, dar există întreaga discuție despre cine va face parte din guvern (miniștri politici, tehnocrați etc.).

Nu vedem un semnal clar de la PSD că ar fi reușit să strângă o majoritate și nici de la președinte că ar forța lucrurile. Președintele are pâinea și cuțitul pentru că el face nominalizarea, în contextul în care poate folosi sau nu cartea alegerilor anticipate.

Refacerea coaliție, imposibilă pe moment

Dar un compromis între PNL și PSD, eventual o refacere a coaliției în disperare de cauză?

Sunt răni foarte adânci în urma a ce s-a întâmplat în ultimele luni pentru a vedea o revenire la vechea coaliție. Înainte de așa ceva, ai nevoie de o perioadă de tranziție, de un guvern de armistițiu. Mi-e greu să cred că, în actuala configurație și după o bătălie politică extrem de dură, putem merge direct în această direcție. Lucrurile nu sunt coapte pentru ca o eventuală coaliție PSD-PNL să fie o perspectivă realistă în perioada următoare.

Ar exista, în principiu, un precedent. În 2020 exista o coaliție aparent indestructibilă PNL-USR, iar PSD era dușmanul declarat. USR s-a aliat însă cu AUR pentru a da jos Guvernul Cîțu, iar PNL a fost nevoit să se apropie de PSD și să guverneze împreună.

Sunt multe posibilități, însă trebuie să ne aducem aminte că în 2020 acel lucru s-a întâmplat chiar înainte de alegerile parlamentare. După părerea mea, noi suntem acum în afara cadrului electoral, la mai bine de doi ani de la alegerile parlamentare.

Costin Ciobanu este cercetător la Universitatea Aarhus, în Danemarca Foto: Arhivă personală

Și mai este ceva, ceva și mai important. A fost un șoc politic în ultimul an în guvernarea Bolojan, în special după moțiunea de cenzură – această ruptură între PSD și PNL și apropierea USR de PNL. Ar fi cu siguranță nevoie de un nou șoc politic major ca PSD și PNL să ia în considerare o reluare a colaborării din noiembrie 2021. La acest moment nu sunt elemente pentru o astfel de reaprindere a relațiilor, mai ales că Ilie Bolojan a fost sub asediu în ultimele luni, atacat puternic de PSD. Nu văd cum s-ar reface acum coaliția. De fapt, chiar cred că este imposibil să se întâmple asta acum.

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Da, dar să nu uităm că au existat voci în USR care au condamnat faptul că PNL, la cererea lui Bolojan, a votat acea lege a Integrității. S-ar putea ajunge la un nou conflict?

În privința scandalului dintre USR și PNL, după ce PNL a votat alături de PSD acea lege care l-a deranjat pe Dominic Fritz, trebuie să vedem dacă această tulburare e un episod de moment sau dacă va fi confirmată de alte evoluții ori voturi similare. E clar că, în această situație, PNL s-a uitat mai degrabă la ce se întâmplă cu bugetul și la nevoia de a atrage banii europeni. S-a uitat foarte atent la chestiunea de fond a Legii integrității, pentru că guvernul mizează pe acești bani europeni; deja nu vor intra cei ce țin de Legea salarizării, situația economică este cea care este, iar Ilie Bolojan încearcă să reducă potențialul de a fi portretizat drept personajul care îngroapă economia – aceasta fiind principala linie de atac a Social-Democrației împotriva sa.

Compromisul pe care politicienii l-ar face cu jumătate de gură

Și care ar putea fi până la urmă soluția ieșirii dintr-un blocaj în care nimeni nu vrea să cedeze și fiecare vine cu pretenții maximaliste?

Mai degrabă aș spune că văd varianta unui guvern de armistițiu, un guvern în afara jocului politic direct. Deși este foarte, foarte complicat. Dar asta ar putea fi o soluție, da.

Dar un guvern de tehnocrați?

Poate să fie. Cred că totuși contează foarte tare, dincolo de compoziția guvernului, mesajul și persoana premierului – adică tipul de confirmare pe care premierul o dă principalelor partide. De aceea e firească această dezbatere despre cine ar putea fi premierul care să țină direcția. Contează foarte mult climatul economic și cel de securitate. Dacă lucrurile arată din ce în ce mai complicat economic și din punctul de vedere al securității în regiune, politicienii vor trebui la un moment dat să ia în calcul mesajul din societate și economie. Ei sunt forțați de situație, mai ales că cei care se bat astăzi nu au o susținere uriașă din partea publicului și nu gestionează construcții politice extrem de populare.

Cât de puternic mai e președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan, spun unii, trăiește periculos. Amenințat cu suspendarea de AUR, pierde să fi pierdut sprijinul USR, al cărui nucleu dur îl atacă permanent și-l acuză că ar face concesii PSD. Cât de puternic mai e pe poziție șeful statului și în ce măsură ar putea fi luată în calcul și de alte partide o eventuală suspendare?

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Președintele Nicușor Dan are o poziție consistentă în ideea în care își definește clar dușmanul politic: se poziționează împotriva forțelor suveraniste, mai ales contra AUR. Există acest fir roșu care ear explica și comportamentul său recent. Iar explicația ar fi că președintele consideră că marea amenințare pentru țară și pentru mandatul său este o apropiere între AUR și PSD. O alianță între PSD și AUR este ceea ce șeful statului vrea cu orice preț să evite. De aici și atitudinea sa cumva mai îngăduitoare față de PSD, pentru care este criticat de unii dintre foștii săi susținători, care acum îl detestă și consideră că au fost trădați. Însă Nicușor Dan are un motiv serios să se comporte în acest fel. El se gândește, se teme că, dacă PSD este izolat și împins în acea zonă, s-ar putea să adere la ceea ce propune AUR. În viziunea președintelui, o alianță AUR - PSD ar fi o catastrofă și face tot ceea ce poate ca să evite asta.

AUR oricum încearcă să pună probleme PSD-ului, iar liderii săi vorbeau la un moment dat despre preluarea șefiei Senatului cu țintă către suspendarea președintelui. Nu suntem în momentul în care să discutăm despre o suspendare a președintelui, dar acesta încearcă să mențină o zonă de echilibru. Cert este că nu are victorii politice recente. Mai mult, a avut două nominalizări eșuate de premier, desemnarea lui Tomac, respectiv Adrian Veștea, care sunt eșecuri contorizate în dreptul său. Desemnarea lui Veștea a creat o polarizare mare între Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. O mare parte, poate ceea mai mare parte dintre fanii săi îl preferă acum pe Bolojan și îl critică pe Nicușor Dan. Deci președintele, deși nu se află într-o situație dramatică, nu este nici în cea mai bună postură.