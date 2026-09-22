 O consultantă bancară de 70 de ani a lăsat o avocată fără 182.000 de euro. Cum a obținut cardurile și cum a fost descoperită escrocheria | adevarul.ro
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O consultantă bancară de 70 de ani a lăsat o avocată fără 182.000 de euro. Cum a obținut cardurile și cum a fost descoperită escrocheria

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O avocată a rămas fără peste 182.000 de euro din conturile sale, după ce o consultantă bancară a folosit identitatea digitală a victimei pentru a obține în mod ilegal două carduri de debit și unul de credit. Potrivit anchetatorilor, cardurile au fost folosite ulterior pentru retrageri de numerar și cumpărături, timp de aproximativ trei ani.

O avocată a pierdut 182.000 de euro fără să știe. Cardurile au fost cerute în numele ei
O avocată a pierdut 182.000 de euro fără să știe. Cardurile au fost cerute în numele ei Foto: arhivă, adevărul

Consultanta bancară, în vârstă de 70 de ani, din Italia, este acuzată că ar fi pus la cale schema împreună cu soțul său, în vârstă de 72 de ani, consultant financiar în domeniul asigurărilor, și cu o altă persoană care nu a fost identificată până în prezent.

Cazul este anchetat de Parchetul din Roma, iar femeia a fost trimisă în judecată de judecătorul de ședință preliminară Paolo Scotto Di Luzio, potrivit agenției AGI. Soțul acesteia a fost condamnat la 200 de ore de muncă în folosul comunității, relatează Il Messaggero.

Cardurile, solicitate fără știrea victimei

Potrivit rechizitoriului, în septembrie 2019, consultanta s-a fi folosit de identitatea digitală a cliente sale pentru a accesa ilegal sistemul informatic al băncii.

Femeia a formulat o cerere în numele avocatei, fără ca aceasta să știe, pentru emiterea unor carduri bancare. Două carduri de debit și unul de credit au fost astfel obținute în numele victimei.

Cardurile nu au ajuns, însă, la avocată. Potrivit anchetei, acestea au fost livrate la biroul unde lucrau cei doi soți.

Odată intrată în posesia cardurilor, consultanta a început să le folosească împreună cu soțul său și cu o altă persoană. Anchetatorii susțin că au fost efectuate în mod repetat retrageri de la bancomate și cumpărături.

În perioada septembrie 2019-octombrie 2022, prejudiciul a ajuns la 182.851 de euro.

Avocata nu știa că banii îi dispar din conturi

Victima, clientă de mai mulți ani a băncii digitale, nu a observat inițial tranzacțiile. Frauda a ieșit la iveală după ce un angajat al băncii a remarcat retrageri și alte mișcări neobișnuite de bani din contul acesteia.

Angajatul a contactat-o de urgență pe avocată pentru a verifica tranzacțiile. Femeia a explicat că nu recunoaște operațiunile și că nu solicitase niciodată emiterea unor carduri de debit sau de credit.

În urma verificărilor, banca a descoperit că instrumentele de plată fuseseră solicitate în numele cliente sale, dar ajunseseră la o altă adresă.

Ancheta internă a dus la identificarea consultantei bancare și la stabilirea modului în care cardurile erau folosite pentru retrageri repetate de bani.

Potrivit reconstituirii anchetatorilor, retragerile succesive au provocat victimei un prejudiciu financiar major, care ar fi împins-o într-o situație materială dificilă.

Consultantă bancară, judecată pentru mai multe infracțiuni

Femeia de 70 de ani urmează să fie judecată pe 2 decembrie pentru mai multe infracțiuni. Printre acuzații se numără frauda informatică, accesul neautorizat la un sistem informatic protejat, uzurparea de identitate, falsul și folosirea necorespunzătoare a unor instrumente informatice, precum și falsificarea cardurilor de credit sau a altor instrumente de plată.

Acuzația privind falsificarea cardurilor sau a instrumentelor de plată îi este imputată și soțului acesteia.

Soțul, în vârstă de 72 de ani, a primit deja o condamnare la 200 de ore de muncă în folosul comunității.

Victima, reprezentată de avocatul Domenico Signoriello, precum și banca au inițiat acțiuni civile în acest caz. Prin aceste demersuri sunt solicitate despăgubiri pentru prejudiciul financiar suferit de avocată și pentru prejudiciul adus instituției bancare.

Cazul urmează să fie analizat de instanță, iar acuzațiile formulate împotriva celor implicați vor trebui dovedite în cadrul procesului.

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