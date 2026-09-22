 Descoperire arheologică rară: școala unde Aristotel l-a educat pe Alexandru cel Mare, găsită în Grecia | adevarul.ro
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Descoperire arheologică rară: școala unde Aristotel l-a educat pe Alexandru cel Mare, găsită în Grecia

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Școala în care Alexandru cel Mare a fost educat de Aristotel în urmă cu mai bine de 2.300 de ani a fost descoperită în orașul antic macedonean Mieza, aflat astăzi în nordul Greciei, a anunțat Ministerul elen al Culturii.

Arheologi
Arheologi pe șantier Foto: FOTO: Ministerul Culturii din Grecia

Arheologii au scos la iveală un complex de clădiri care cuprindea două săli pentru banchete, o arenă pentru activități sportive, un stadion, o galerie acoperită și o sală de cursuri cu pupitre din piatră, potrivit comunicatului.

Complexul era decorat cu podele din mozaic și coloane. Sălile pentru banchete aveau platforme ridicate pe care fuseseră amplasate inițial aproape 12 paturi pentru banchet.

Decorațiunile și arhitectura școlii sunt asemănătoare cu cele ale palatului regal macedonean de la Aigai, în actuala localitate Vergina din nordul Greciei, unde au locuit Filip al II-lea și fiul său, Alexandru cel Mare, se arată în comunicat, scrie LiveScience.

Printre ruinele clădirilor, datate în secolul al IV-lea î.Hr., arheologii au descoperit monede, obiecte ceramice și patru stiluri - instrumente folosite de elevii din Antichitate pentru scris - care oferă indicii despre persoanele care ar fi putut fi educate acolo.

Alexandru cel Mare și Aristotel

Alexandru cel Mare a fost educat într-o școală din Mieza unde Aristotel preda, scria istoricul antic Plutarh, care a trăit aproximativ între anii 50 și 120 d.Hr., în biografia sa „Viața lui Alexandru”.

Din acest motiv, Angeliki Kottaridi, arheolog și director emerit al serviciului de antichități din cadrul Ministerului elen al Culturii, care coordonează săpăturile din sit, consideră că acest complex este chiar școala în care a studiat Alexandru cel Mare.

Potrivit lui Plutarh, Filip al II-lea a construit această școală „pentru educația fiului său Alexandru și a copiilor nobililor macedoneni”, a declarat Kottaridi pentru Live Science.

Școlile din lumea greacă antică, cunoscute sub numele de „gymnasia”, îi învățau pe elevi o varietate de discipline și le ofereau, în același timp, pregătire fizică.

Descoperirea a fost făcută treptat

Identificarea școlii s-a produs într-un mod oarecum indirect, a explicat Kottaridi.

„Cu câțiva ani în urmă, am identificat vestigiile antice aflate lângă teatrul antic din Mieza”, a declarat ea.

Echipa sa a început săpăturile complexului în 2024.

O parte din complex fusese însă cercetată cu mai bine de 20 de ani în urmă, a explicat arheologul. În acea perioadă, în apropiere fusese descoperit un monument dedicat nimfelor.

Noile cercetări au permis însă identificarea mai clară a complexului și a caracteristicilor sale arhitecturale.

Alți specialiști susțin ipoteza că aceasta este școala lui Alexandru

Live Science a discutat cu mai mulți specialiști care nu au participat la săpături, iar aceștia au susținut ipoteza potrivit căreia Alexandru cel Mare ar fi studiat în acest loc.

„Sunt de acord că toate dovezile indică faptul că aceasta este școala pe care Filip i-a pus-o la dispoziție lui Aristotel pentru a-l instrui pe tânărul Alexandru și pe colegii săi”, a declarat pentru Live Science Jeanne Reames, directoarea programului de Studii Mediteraneene Antice de la University of Nebraska at Omaha.

La rândul său, Graham Wrightson, profesor de istorie la South Dakota State University, a declarat pentru Live Science că „Alexandru a studiat acolo sub îndrumarea lui Aristotel, așa că este fascinant să fie excavate chiar încăperile școlii în care profesorul său i-a modelat anii de formare”.

Ce a învățat Alexandru de la Aristotel

Educația primită de Alexandru și colegii săi de la Aristotel trebuie să fi fost una excepțională, consideră Baynham.

„Alexandru — care, potrivit tuturor relatărilor, era foarte inteligent — a fost învățat de una dintre cele mai strălucite minți ale lumii antice în ceea ce privește amploarea cunoștințelor și capacitatea de analiză”, a spus cercetătoarea.

Aristotel avea la acea vreme puțin peste 40 de ani.

Filosoful avea să devină una dintre cele mai influente figuri intelectuale ale Antichității, iar ideile sale au avut un impact major asupra filozofiei, științei, politicii și educației timp de secole.

Alexandru, la rândul său, avea să construiască unul dintre cele mai mari imperii ale lumii antice, cucerind teritorii vaste din Grecia și Egipt până în Persia și India.

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