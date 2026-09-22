Din poziția de mari campioni, Nadia Comăneci și Ciprian Marica și-au anunțat implicarea în programul național GEN10. Cei doi vor încerca să descopere și să susțină noi generații de talente sportive, iar 21 de copii vor beneficia de burse și de un an de pregătire alături de o echipă de profesioniști.

Nadia și Marica au venit alături de copii practicanți ai gimnasticii și fotbalului Foto: Marian Burlacu

La lansarea oficială a proiectului susținut de Vodafone, Nadia Comăneci și Ciprian Marica au urcat pe scenă alături de un grup de copii. Cea supranumită „Zeița de la Montreal” a spus că GEN10 poate reprezenta o moștenire transmisă generațiilor următoare: „Ne gândeam ce putem să lăsăm mai departe ca moștenire generației următoare. Această colaborare fantastică și această idee cu care au venit sunt ceva unic. GEN10 sper să fie o mișcare care va merge mai departe. Așa cum a fost și 10-le obținut la Montreal pentru 50 de ani. Sperăm ca această mișcare să ducă mai departe 50 de ani și mai mult de atât. Pentru că sportul a făcut foarte mult pentru noi. De aceea suntem aici și le mulțumim celor care se gândesc să creeze o moștenire prin legendele sportului românesc”.

Implicată și în alte acțiuni de promovare a mișcării, fosta mare gimnastă a evidențiat, totodată, rolul sportului în formarea copiilor și în promovarea valorilor pe care aceștia le pot dobândi prin practicarea sportului: „Nu vorbim numai de gimnastică, ci și de fotbal, tenis și alte sporturi în care România a dat foarte multe talente. Pasiunea este extrem de importantă și dragostea pentru ceea ce faci. Copiii au foarte multă energie și, când văd aceste fetițe, îmi amintesc de tot ceea ce făceam eu când aveam vârsta lor, de visele pe care le aveam și de dorința de a descoperi. Stau și mă gândesc la valorile pe care le-am învățat și care m-au educat ca om în ziua de astăzi, pe care le-am învățat prin sport. Responsabilitatea, curajul, disciplina, reziliența. Să înveți cum să te ridici atunci când cazi și cum să gestionezi zilele mai dificile. Le doresc ca visele să devină realitate, dar important este că au posibilitatea să facp sport”.

Nadia și Marica își doresc ca tot mai mulți copii din România să facă sport Foto: Marian Burlacu

Nadia s-a referit la perioada în care a început să practice sportul, spunând că micuții au nevoie de cât mai multe oportunități: „Pe vremea mea erau foarte puține oportunități, mai ales pentru fetițe, să facă sport. Eu am avut norocul că era un loc mic de gimnastică la Onești. Fotbalul este extrem de popular și a fost mereu popular. Și noi am jucat fotbal pentru pregătire fizică, pe vremea când fetele nu jucau fotbal. Și, bineînțeles, ideea acum este să revenim la importanța sportului. Nu este doar dacă avem timp să facem sport, ci să arătăm părinților și copiilor că ne interesează viața lor, sănătatea lor mentală, pentru că nu este numai latura fizică, este și o mentalitate care se crește prin sport. Și este un lucru extrem de important pentru creșterea copiilor și pentru educarea copiilor”.

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De asemenea, marea campioană a subliniat faptul că marile competiții sportive le pot oferi copiilor modele: „A fost Cupa Mondială și toată lumea vorbea despre sport. Anul viitor este un an preolimpic. Toată lumea o să vadă cine va participa la Olimpiadă. Este în fiecare an o cupă mondială la câte un sport, unde copiii își găsesc un model. Păi hai să vedem dacă putem să ajutăm acești copii să aibă oportunitatea să facă sport”, a concluzionat Nadia.

Exponent al sportului cu balonul rotund, Ciprian Marica s-a referit la implicarea lui în proiectele dedicate copiilor: „Este o misiune pe care am pornit-o acum mulți ani, atunci când, la 32 de ani, eram cel mai tânăr patron de club și aveam vreo 500 de copii la Farul. Astăzi sunt fondator al unui club sportiv care îmi poartă numele, Academia de Fotbal Ciprian Marica, și care își propune același lucru. Așa că această oportunitate, această misiune care mi-au fost date, să continui ceea ce am pornit acum mulți ani, nu face altceva decât să mă bucure, să mă facă mândru că pot să ofer din cunoștințele, din tot ceea ce am acumulat în anii de performanță, să dau către copii.”

Potrivit Agerpres, fostul atacant s-a referit la obiectivele proiectului GEN10: „Este misiunea noastră să-i facem să își dorească mai mult. Mircea Lucescu m-a învățat, încă de când eram copil, să-mi doresc mai mult, să nu mă mulțumesc cu puțin. Tocmai aceasta este misiunea noastră, aceea de a-i face pe copii să-și dorească mai mult, să aibă o șansă reală. Este rândul nostru să venim în sprijinul copiilor, pentru că despre ei este vorba. Sper ca și autoritățile să susțină la un moment dat sportul, pentru că este nevoie de acest lucru. Suntem aici să descoperim, dar, în ultimul rând, să îndrumăm, să ajutăm niște copii care chiar au nevoie de o șansă. Au nevoie de modele, au nevoie de oameni care să-i inspire, să-i ghideze, oameni care au mai făcut performanță și sunt încântat să fac parte din această echipă”. Iar fostul internațional de fotbal a adăugat cu zâmbetul pe buze: „Iar cu Nadia la echipă, nici de Milan nu mi-e frică!”.

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Nadia și Marica speră ca și prin programul GEN10 românii să-și dea copiii la sport Foto: Marian Burlacu

Susținut de Vodafone, programul GEN10 este dedicat micuților talentați la gimnastică și fotbal. Părinții își pot înscrie copiii prin încărcarea unui material video demonstrativ, în care aceștia să-și prezintă calitățile sportive. Aceste clipuri vor fi analizate, evaluate de Nadia Comăneci și Ciprian Marica, împreună cu echipele lor.

După etapa de selecție, finaliștii vor fi invitați la un eveniment în cadrul căruia își vor demonstra talentul sportiv. În urma acestei etape vor fi desemnați 10 gimnaste și 11 fotbaliști care vor primi bursele GEN10. Aceștia vor urma un curs intensiv de pregătire, desfășurat în decursul unui an, curs coordonat de Nadia Comăneci și Ciprian Marica, alături de alți profesioniști din gimnastică și fotbal.