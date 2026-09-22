Sorin Grindeanu, liderul PSD, a reacționat la „ultimatumul” lui Siegfried Mureșan și i-a transmis premierului desemnat că Partidul Social democrat și-a dovedit de-a lungul timpului angajamentul pro-european și pro-occidental prin decizii politice majore.

Sorin Grindeanu, președintele PSD Foto: GEORGE CALIN

„Când Partidul Social Democrat a guvernat, vă rog să vă uitați în istorie, noi am avut creș- creștere economică. De fiecare dată am reușit să scoatem, să zicem, țara la liman.

Știți ce mă mai deranjează în aceste zile?

Acel soi de ultimatum, de avertisment pe care mi-l adresează mie și colegilor mei Siegfried Mureșan, care spune ceva de tipul următor: «Domne, dacă vreți să dovediți că sunteți pro-europeni, mă votați pe mine. Dacă nu mă votați pe mine, înseamnă că PSD-ul nu e un partid pro-european, pro-occidental».

E o declarație care nu face decât să-i scadă șansele acestui domn”, a explicat liderul social-democrat într-un colaj video postat marți pe TikTok.

În argumentația sa, Sorin Grindeanu a invocat contribuția PSD la principalele obiective strategice ale României din ultimele decenii:



„Partidul Social Democrat este cel care a făcut ca România să facă parte din NATO și știți acest lucru. Partidul Social Democrat este cel care a terminat negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Mai recent, Partidul Social Democrat a reușit să închidă acel dosar Schengen și să intrăm în spațiul Schengen”.

„Arată că nu vrea să fie prim-ministru”

Liderul PSD susține că declarațiile recente ale lui Siegfried Mureșan indică faptul că acesta nu urmărește cu adevărat obținerea sprijinului necesar pentru a deveni prim-ministru:

„Eu cred că prin ceea ce a făcut în aceste zile Siegfried Mureșan, prin spusele domniei sale, prin postări, arată că nu vrea să fie prim-ministru. Pentru că, dacă ar vrea să fie prim-ministru, s-ar comporta cu totul altfel”.

Amintim că Sorin Grindeanu a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureşan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia.

Mureșan declara că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament.

Siegfried Mureșan merge astăzi, 22 septembrie, în Parlament inclusiv cu programul de guvernare și are o variantă de lucru privind viitoarele ministere, nu însă și titularii lor. PNL ar urma să conducă 6 ministere, USR-5 și UDMR-4.