 Sorin Grindeanu , deranjat de „ultimatumul” lui Siegfried Mureșan. „Arată că nu vrea să fie prim-ministru” | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Sorin Grindeanu , deranjat de „ultimatumul” lui Siegfried Mureșan. „Arată că nu vrea să fie prim-ministru”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Sorin Grindeanu,  liderul PSD, a reacționat la „ultimatumul” lui Siegfried Mureșan și i-a transmis premierului desemnat că Partidul Social democrat și-a dovedit de-a lungul timpului angajamentul pro-european și pro-occidental prin decizii politice majore.

Sorin Grindeanu, președintele PSD
Sorin Grindeanu, președintele PSD Foto: GEORGE CALIN

„Când Partidul Social Democrat a guvernat, vă rog să vă uitați în istorie, noi am avut creș- creștere economică. De fiecare dată am reușit să scoatem, să zicem, țara la liman.

Știți ce mă mai deranjează în aceste zile?

Acel soi de ultimatum, de avertisment pe care mi-l adresează mie și colegilor mei Siegfried Mureșan, care spune ceva de tipul următor: «Domne, dacă vreți să dovediți că sunteți pro-europeni, mă votați pe mine. Dacă nu mă votați pe mine, înseamnă că PSD-ul nu e un partid pro-european, pro-occidental».

E o declarație care nu face decât să-i scadă șansele acestui domn”, a explicat liderul social-democrat într-un colaj video postat marți pe TikTok.

În argumentația sa, Sorin Grindeanu a invocat contribuția PSD la principalele obiective strategice ale României din ultimele decenii:

„Partidul Social Democrat este cel care a făcut ca România să facă parte din NATO și știți acest lucru. Partidul Social Democrat este cel care a terminat negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Mai recent, Partidul Social Democrat a reușit să închidă acel dosar Schengen și să intrăm în spațiul Schengen”.

„Arată că nu vrea să fie prim-ministru”

Liderul PSD susține că declarațiile recente ale lui Siegfried Mureșan indică faptul că acesta nu urmărește cu adevărat obținerea sprijinului necesar pentru a deveni prim-ministru:

„Eu cred că prin ceea ce a făcut în aceste zile Siegfried Mureșan, prin spusele domniei sale, prin postări, arată că nu vrea să fie prim-ministru. Pentru că, dacă ar vrea să fie prim-ministru, s-ar comporta cu totul altfel”.

Amintim că Sorin Grindeanu a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureşan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia.

Mureșan declara că va discuta, în primul rând, cu partidele care îl susțin, iar ulterior și cu parlamentarii altor grupuri din Parlament.

Siegfried Mureșan merge astăzi, 22 septembrie, în Parlament inclusiv cu programul de guvernare și are o variantă de lucru privind viitoarele ministere, nu însă și titularii lor. PNL ar urma să conducă 6 ministere, USR-5 și UDMR-4.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
SURSE | Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu refuză discuțiile cu judecătorul. Tribunalul a început dezbaterea propunerii arestării preventive a acestuia. Cum și-ar fi pregătit fuga în Italia
gandul.ro
image
STENOGRAME. Planul lui Călin Georgescu pentru Italia: azil politic, vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana și un ordin clar: „Nu trebuie să știe nimeni”
mediafax.ro
image
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
fanatik.ro
image
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
libertatea.ro
image
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
digi24.ro
image
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
gsp.ro
image
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
digisport.ro
image
Care e legătura secretă dintre Andreea Marin și Thalía? „A fost creată special pentru cântăreața latino”
click.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
O tânără a primit alocație de peste 10000€, acum trebuie să returneze toți banii. Cum explică fiscul "eroarea"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
cancan.ro
image
Ce pensie și ce salariu trebuie să ai ca să primești ajutor de încălzire? Unde depui cererea, până la ce dată?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
prosport.ro
image
Orașul din România în care termometrele au arătat doar 2 grade. Vremea se schimbă în toată țara
playtech.ro
image
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
fanatik.ro
image
Cancelarul Germaniei a făcut aceeași greșeală ca PSD-ul lui Grindeanu și a pierdut un nou rând de alegeri regionale: „Oamenii vor alege mereu originalul”
ziare.com
image
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
digisport.ro
image
Ei ar putea duce naționala departe: în ce țări joacă fotbaliștii din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dezvăluri INCENDIARE despre Călin Georgescu. STENOGRAMELE care aruncă totul în aer
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație pentru Călin Georgescu. Decizia instanței
mediaflux.ro
image
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el
actualitate.net
image
Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată
click.ro
image
Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui”
click.ro
image
Theo Rose, portret emoționant de familie. Cum a fost surprinsă alături de soț și copil: „Succesul adevărat e ăla de acasă”
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Explozie pe un bulevard din centrul Capitalei, vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Primele date indică existența mai multor răniți
image
Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată

OK! Magazine

image
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces