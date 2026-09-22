STB are un nou administrator special. Gheorghe Pecingină promite redresarea companiei

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București (STB) S.A. a decis, în ședința de marți, 22 septembrie, numirea lui Gheorghe Pecingină în funcția de administrator special al companiei, în contextul procedurii de insolvență care vizează societate.

STB se află în procedură de insolvență Foto: FB STB

Potrivit unui comunicat al STB, noul administrator special va avea atribuții privind administrarea societății, reprezentarea acesteia în instanță și elaborarea unei propuneri de reorganizare menite să contribuie la redresarea și eficientizarea activității operatorului de transport public.

„STB este o societate importantă pentru Bucureşti, iar responsabilitatea pe care am preluat-o este una pe măsură. Îmi asum acest mandat cu dorinţa de a contribui la redresarea societăţii şi de a obţine rezultate cât mai bune. Îmi doresc ca, la finalul acestui mandat, STB să fie o societate stabilă şi cu o perspectivă clară de dezvoltare”, a declarat Gheorghe Pecingină, administrator special al STB S.A, citat în comunicat.

Conducerea societății va funcționa în noua formulă administrativă prin implicarea administratorului special, Gheorghe Pecingină, și a directorului general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, sub supravegherea administratorului judiciar, consorțiul format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL, reprezentat de avocatul Remus Borza.

Amintim că Tribunalul București a admis, pe 8 septembrie, cererea Societății de Transport București (STB) și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva companiei. Instanța a desemnat administrator judiciar provizoriu consorțiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL și CERES INSOLV SPRL.

Conform companiei, obiectivul acestei proceduri îl reprezintă reorganizarea activității și achitarea obligațiilor financiare în baza unui plan de reorganizare aprobat în condițiile legii.

Reprezentanții societății susțin că reorganizarea urmărește consolidarea activității operatorului de transport și menținerea serviciului public în condiții de siguranță.

„Prin reorganizarea societăţii, STB S.A. urmăreşte să îşi consolideze activitatea şi să asigure în continuare serviciul public de transport în condiţii de siguranţă, cu o preocupare constantă pentru creşterea calităţii serviciilor oferite călătorilor”, precizează același comunicat transmis marți.