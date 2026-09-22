 AUR deschide ușa negocierilor cu PSD. Petrișor Peiu: „Dacă ne invită, mergem să discutăm” | adevarul.ro
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AUR deschide ușa negocierilor cu PSD. Petrișor Peiu: „Dacă ne invită, mergem să discutăm”

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AUR este dispus să discute cu PSD despre formarea unei majorități, dacă social-democrații lansează o invitație oficială, susține Petrișor Peiu. Liderul senatorilor AUR spune că negocierile ar trebui purtate înaintea consultărilor de la Cotroceni.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu Foto: Mediafax

Întrebat despre declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care nu exclude o majoritate alături de AUR, Petrișor Peiu a transmis că eventualele negocieri trebuie să aibă loc înainte de consultările oficiale convocate la Palatul Cotroceni.

„Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important: majorităţile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitaţie, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni”, a subliniat Peiu, potrivit Agerpres.

Liderul senatorilor AUR a precizat că se referă la negocieri purtate la nivel instituțional, nu la discuții individuale cu parlamentari.

„Nu există așa ceva. Sunt povești, se laudă ei”, a spus Peiu, întrebat despre eventuale discuții cu parlamentari „la bucată”.

Peiu a fost întrebat și despre poziția AUR în cazul unui Guvern construit în jurul lui Siegfried Mureșan, în condițiile în care acesta exclude, în acest moment, orice discuție cu AUR.

„Dacă aş fi fost rău, aş fi zis că nu comentez ce zice fostul premier desemnat. Nu, nu are nicio șansă. Cu cine să mai vorbească şi ce să facă? E un episod încheiat. (...) Ce să căutăm? Probabil că nici nu vom ajunge acolo (în sală - n.r.)”

Reacția vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu exclude un guvern PSD-AUR până la alegerile din 2028.

„Sigur că șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari având în vedere că sunt 60 de neafiliați (...) Eu nu aș exclude această variantă, sigur. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critice non-stop și, dacă se poate, să se organizeze alegeri anticipate. Ăsta-i planul politic”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3.

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