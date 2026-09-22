Procuror condamnat definitiv după ce a convins trei martori să mintă. Pedeapsa primită

Un procuror care a condus DIICOT Ialomița a fost condamnat definitiv pentru fals intelectual, fals în declarații și uz de fals. Înalta Curte i-a aplicat o pedeapsă de un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, și o amendă penală de 80.000 de lei.

Decizia este definitivă Foto: Arhiva Adevărul

Decizia a fost pronunțată marți, 22 septembrie, de Completul de 5 judecători în materie penală al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a soluționat cauza în apel și a menținut condamnarea.

Procurorul a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, fals în declarații și uz de fals. Totodată, instanța de apel a dispus desființarea înscrisurilor falsificate care au constituit obiectul material al infracțiunilor de fals.

„Prin rechizitoriul Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inculpatul Mihailiuc Alexandru, procuror-șef al Biroului teritorial Ialomița al DIICOT la data săvârșirii faptelor, a fost trimis în judecată pentru că a determinat trei martori să consemneze, în declarațiile date în fața sa în calitate de procuror, împrejurări nereale referitoare la restituirea unor sume de bani ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție.

De asemenea, acesta a întocmit trei procese-verbale în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, documentele fiind ulterior prezentate comisiei de control din cadrul structurii centrale.

În motivarea deciziei definitive, Înalta Curte a analizat inclusiv modul în care au fost comise faptele și contextul în care acestea au avut loc. Instanța a reținut, printre altele, antedatarea unor procese-verbale, despre care a stabilit că a fost făcută pentru a justifica în fața echipei de control omisiunea de a dispune măsurile prevăzute de lege.

Judecătorii au subliniat și faptul că faptele au fost comise în exercitarea profesiei de magistrat, împrejurare care, potrivit ÎCCJ, le conferă o gravitate sporită.

Prin decizia pronunțată marți, Înalta Curte a reafirmat că exercitarea funcției de magistrat presupune respectarea strictă a legii și a adevărului factual, având în vedere încrederea publică asociată actului de justiție.

Hotărârea este definitivă.