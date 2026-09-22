Georgescu voia casă cu anexă pentru servitori în Italia: "Să te interesezi cum fac pentru..în caz de ceva...cu azil politic/ Mă ajută niște străini". Ce spunea de Simion

Călin Georgescu ar fi plănuit sa obțină azil politic în Italia, unde căuta o casă cu anexă pentru servitori.

Călin Georgescu ar fi plănuit să fugă în Italia Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Călin Georgescu a fost interceptat de procurori în timp ce discuta cu omul de afaceri Ionel Rusen, reținut în același dosar, despre obținerea de azil politic în Italia. În acest context, Rusen a fost însărcinat să găsească o proprietate unde sa dispună de securitate și să aibă anexe pentru servitori, fără ca valoarea imobilului să fie un impediment, întrucât ar fi urmat să fie ajutat de "niște străini".

„CĂLIN GEORGESCU: Bun! Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem... Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț... care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mie.

RUSEN IONEL: Asta vream să... Asta vream să te întreb. Financiar...

CĂLIN GEORGESCU: Financiar avem tot ce ne trebuie.”

(..)

CĂLIN GEORGESCU: Și după ce mai vorbim o dată, după aceea îi dai drumul. Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una... două în zonă de-asta de dealuri, colinare.

RUSEN IONEL: OK.

(..)

CĂLIN GEORGESCU: Și una, care are o casă mică, sau lângă, sau ceva de dependință.

RUSEN IONEL: De dependință... Da.

CĂLIN GEORGESCU: Asta te rog.

RUSEN IONEL: Da.

CĂLIN GEORGESCU: Adică cum se fac toate casele în Italia, ce am văzut eu, cel puțin, toate au așa ceva.

RUSEN IONEL: Da.

CĂLIN GEORGESCU: Că așa erau făcute pentru... pentru servitori.

"Mă ajută niște străini"

Scopul ar fi fost, potrivit procurorilor, obținerea de azi politic după ridicarea controlului judiciar.

„CĂLIN GEORGESCU: În momentul în care am ajuns acolo, eu am ceva, dar asta vreau partea a doua să îți spun. Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene, adică să-mi facă pașaportul pe (n.n. neinteligibil), o săptămână. Adică să nu mă țină mult cu povestea asta.

RUSEN IONEL: Da. Da.

CĂLIN GEORGESCU: Am pașaport, iau copiii și gata! Și sigur, oamenii mei".

Totul ar fi trebui sa se desfășoare în secret.

„CĂLIN GEORGESCU: Bun! Deci asta ar fi tema cea mai importantă. Cea mai importantă. Vreau să știu. Poate îmi spui diseară și niște prețuri. Eu îți dau...

(..)

CĂLIN GEORGESCU: În sfârșit,... Îți faci planul cum vrei, dar asta este tema. Adică rugămintea mea este ca băiatul ăsta să plece (n.n. neinteligibil) să plece în Franța, iar miercuri, joi, trebuie să fie în Italia.

RUSEN IONEL: Mă ocup.

CĂLIN GEORGESCU: Unde se duce cu un om sau cine e pe acolo, prin zonă. Îi dau ei... așa... Vede câteva locații, mai multe. Repet! Încă o dată! Dacă și e o altă zonă, dar tot în Toscana, cu ți-am... te-am rugat. O casă cu încă una lângă sau ceva în curtea aia, sau în spatele curții, sau cum sunt ele făcute.

RUSEN IONEL: Da. Da. Da.

CĂLIN GEORGESCU: Și alta undeva în zonă, micuță.

RUSEN IONEL: Da. Da. Da. Să ai propriet... Dacă faci... Dacă ai proprietate, după aia e foarte ușor...

CĂLIN GEORGESCU: Păi, sigur! Cont în bancă, proprietate, școală pentru copii.

RUSEN IONEL: Da.

CĂLIN GEORGESCU: Îî... Un job sau o firmă... Iarăși... Apoi o să mă ajute să... Nu știu... Vând mere, sau... (n.n. râde)

RUSEN IONEL: Da.

CĂLIN GEORGESCU: E ceva de ochii lumii. Îmi dau seama ce ar trebui să fie.

RUSEN IONEL: O să văd ce zic ei și cum... astea... și văd...

CĂLIN GEORGESCU: Oricum, o să mai circuli și tu acolo și... Dar important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen.

RUSEN IONEL: Da. Da.”

Ulterior, Rusen îi comunică lui Georgescu că a identificat o proprietate care corespunde cerințelor.

„RUSEN IONEL: Ăștia mi-au dat... Îți dau și contactul. Mie mi-au dat o chestie unde, practic, este... Acolo este foarte bine, este izolată, acolo ai tot... totul. Este... Mi se pare un pic cam scump, dar vedem un pic cum o rezolvăm.

Mișcare pro-Georgescu pe TikTok, în timpul audierilor de la DIICOT: „O să dați socoteală la toate astea. Va veni vremea! O să-l aveți pe conștiință pe acest om!"

CĂLIN GEORGESCU: Păi, nu, că o să mă ajute niște străini.

(..)

RUSEN IONEL: Deci mi-a dat, este exact așa. Și aici ai tot... Plus că e securitate foarte mare. Ești exact în zona în care mi-ai dat tu acolo. Ai dependențe (n.n. dependințe), ai tot ce trebuie. Î... Aicea... Astea sunt detaliile de acolo de la astea. În jurul la un milion două sute.

CĂLIN GEORGESCU: OK.”

(..)

RUSEN IONEL: A zis că locația e foarte OK. În plus, ai mult teren unde nu poa’ să ajungă nimeni lângă tine.

CĂLIN GEORGESCU: Bun! Și ai o persoană de contact?

În continuare, Georgescu îi cere lui Rusen sa facă demersuri pentur obținerea de azil politic pentru el si „pentru băieții ăștia ai mei”.

„CĂLIN GEORGESCU: Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru... în caz de ceva... cu azil politic.

(...)

CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil) și pentru băieții ăștia ai mei.

RUSEN IONEL: Da. Pentru toată echipa.”

Călin Georgescu îl menționează și pe George Simion.

"CĂLIN GEORGESCU: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.

RUSEN IONEL: Da?

(..)

CĂLIN GEORGESCU: Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice"

Călin Georgescu, dus la Tribunalul București

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Central al Capitalei, după ce procurorii DIICOT l-au reținut pentru 24 de ore într-un dosar în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Marți, 22 septembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost scos din arest și transportat cu o dubă la Tribunalul București, unde judecătorul de drepturi și libertăți analizează propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii DIICOT au transmis instanței referatul prin care solicită arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen, reținut și el în același dosar. Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost reținut luni de procurorii DIICOT, după aproape nouă ore de percheziții și mai multe ore de audieri. La ieșirea din sediul DIICOT, fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a făcut declarații și și-a ridicat mâinile încătușate deasupra capului, arătându-le susținătorilor aflați în fața instituției, înainte de a fi transportat la Arestul Central.

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De la ce a pornit ancheta DIICOT

Dosarul DIICOT are la bază plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro.

Potrivit procurorilor, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, în timp ce 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, au transmis reprezentanții DIICOT.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a datelor, sisteme de bruiaj și documente de identitate despre care anchetatorii suspectează că ar fi false.

Judecătorul de drepturi și libertăți va decide dacă Călin Georgescu și Ionel Rusen vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile sau dacă în cazul lor vor fi dispuse alte măsuri preventive, precum controlul judiciar ori arestul la domiciliu.

Călin Georgescu și celelalte persoane vizate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.