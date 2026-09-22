 STENOGRAME. Călin Georgescu spune ce „misiune” a avut: „Să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”. De ce nu l-a susținut public Salvini | adevarul.ro
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Video STENOGRAME. Călin Georgescu spune ce „misiune” a avut: „Să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”. De ce nu l-a susținut public Salvini

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Călin Georgescu face referire la George Simion, într-o discuție cu omul de afaceri Ionel Rusen, menționând cǎ misiunea sa a fost deconspirarea liderului AUR.

George Simion și Călin Georgescu
George Simion și Călin Georgescu Foto: arhivă, adevărul

Într-o discuție din mai 2025, Călin Georgescu îi spune lui Ionel Rusen că acum poate să îi dezvăluie ceea ce anterior nu putea spune. El afirmă că misiunea este aceea de a „deconspira” întregul sistem. 

„CĂLIN GEORGESCU: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.

RUSEN IONEL: Da?

CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil). Acuma când se intră (n.n. neinteligibil). Toți s-au devoalat.”

În continuarea discuției, Georgescu afirmă că situația ar fi ajuns într-un punct decisiv și că ar avea sprijinul populației.

„CĂLIN GEORGESCU: Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice.

RUSEN IONEL: Tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, să (n.n. neinteligibil)?

CĂLIN GEORGESCU: Bineînțeles! Tocmai șansa este...”

Potrivit procurorilor, discuția se îndreaptă apoi către situația lui Ionel Rusen și posibilitatea ca acesta să plece în Italia și să revină ulterior în România.

Te întorci, când voi fi eu președinte”, i-a spus Călin Georgescu lui Ionel Rusen, potrivit stenogramei prezentate în documentul procurorilor.

Ionel Rusen, la DIICOT
Ionel Rusen, la DIICOT Foto: GEORGE CALIN

Discuții despre Matteo Salvini și sprijinul din Italia

Într-o altă discuție, Ionel Rusen îi povestește lui Călin Georgescu despre o convorbire pe care ar fi avut-o cu Matteo Salvini, liderul formațiunii Liga din Italia. Rusen spune că politicianul italian nu ar fi urmat să transmită un mesaj explicit de susținere pentru Georgescu, însă ar fi fost dispus să vorbească despre situația politică din România.

„RUSEN IONEL: Am vorbit cu Matteo (n.n. Matteo Salvini). N-o să iasă cu mesaj să te susțină. A zis că nu poate să facă lucrul ăsta. Ceea ce poate să facă, o să iasă să zică că democrația în România s-a dus, s-a... făcut...

CĂLIN GEORGESCU: Da...

RUSEN IONEL: Nu poate să nomineze numele tău. N-am vrut nici să îl întreb de ce, cum și în ce fel.

CĂLIN GEORGESCU: Am înțeles.

RUSEN IONEL: Dar lucrul ăsta o să îl facă.

CĂLIN GEORGESCU: Când îl face?

RUSEN IONEL: Acuma. Azi după-amiază ar trebui să confirme...”

În aceeași discuție, cei doi vorbesc despre alte persoane din Italia și despre posibilitatea unor intervenții publice. Georgescu îi atrage atenția lui Rusen că anumite informații nu ar trebui să ajungă la alte persoane.

„RUSEN IONEL: Cum... Eu o să încerc lucrul ăsta... să fac. Dar cum...

CĂLIN GEORGESCU: Dar nu tre’ să știe nimeni!

RUSEN IONEL: Nu. Eu nu vorbesc cu nimeni.

CĂLIN GEORGESCU: Fii atent! (n.n. neinteligibil) ar urma să se... să tremure cu Vanacci (n.n. Roberto Vanacci), în cazul cu băiatul ăsta care e român.

RUSEN IONEL: Da, da. Cu Stăneșel.

CĂLIN GEORGESCU: Ai vorbit cu el la telefon?

RUSEN IONEL: Da, da. La... E foarte OK românul ăla, să știi! Și nu e legat... plus că ăla e împotriva lui George (n.n. George Simion). Ta-su la fel, împotriva lui George, care... Da...”

S-a încheiat procesul lui Călin Georgescu. Judecătorii decid dacă va fi arestat preventiv. Mai mulți susținători sunt în fața instituției

Georgescu și Rusen discutau despre azil politic

Potrivit stenogramelor, discuțiile se îndreaptă și către posibilitatea de a solicita azil politic în Italia, în contextul problemelor juridice cu care cei doi se confruntau sau se așteptau să se confrunte.

Procurorii menționează și un element referitor la modul în care Călin Georgescu intenționa să comunice prin aplicația Signal. Procurorii notează că acesta ar fi precizat că, în cazul în care urma să primească un mesaj care conținea numărul de telefon al persoanei ce urma să indice locațiile de pe teritoriul Italiei, mesajul urma să fie șters ulterior.

Călin Georgescu și Ionel Rusen, reținuți de DIICOT

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost reținuți luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, pentru 24 de ore. Anchetatorii îi cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit DIICOT, începând din septembrie 2021, trei persoane-doi cetățeni români și un cetățean italian-ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste. Anchetatorii susțin că membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care puteau facilita obținerea unor finanțări importante, cu condiția depunerii unor garanții.

Călin Georgescu, adus la audieri la DIICOT
Călin Georgescu, adus la audieri la DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin
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Dosarul DIICOT are la bază plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro. Detalii AICI 

„Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, precizează reprezentanții DIICOT.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a datelor, sisteme de bruiaj și documente de identitate despre care există suspiciunea că ar fi false.

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