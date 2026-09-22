 Șefa POT îi atacă pe George Simion și liderii care spun că îl susțin pe Georgescu: „Petreceau cu lăutarii în timp ce el era în arest” | adevarul.ro
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Șefa POT îi atacă pe George Simion și liderii care spun că îl susțin pe Georgescu: „Petreceau cu lăutarii în timp ce el era în arest”

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Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, i-a criticat pe George Simion și pe ceilalți lideri politici care susțin că îl sprijină pe Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut de procurorii DIICOT.  

Anamaria Gavrilă.
Anamaria Gavrilă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Gavrilă a încercat să răspundă la întrebarea „Cine se folosește de arestarea lui Călin Georgescu?”, criticând atât modul în care autoritățile au intervenit în cazul acestuia, cât și reacția unor lideri politici.

„În timp ce dl Georgescu era în arest, liderii politici care pretind că îl susțin petreceau cu lăutarii într-un restaurant din București”, a scris Anamaria Gavrilă, într-un mesaj publicat marți pe Facebook.

Afirmația face referire la petrecerea organizată într-un local din Capitală cu ocazia zilei de naștere a liderului AUR, George Simion.

Anamaria Gavrilă critică intervenția autorităților

Șefa POT a criticat și modul în care autoritățile au acționat în timpul operațiunii care a precedat reținerea lui Călin Georgescu.

„În timp ce dl Georgescu era localizat și oprit separat în trafic, autoritățile au pătruns în forță în locuința familiei, unde se aflau o mamă și un copil minor”, a afirmat Gavrilă.

Ea a pus sub semnul întrebării necesitatea modului în care s-a desfășurat intervenția și a susținut că autoritățile ar trebui să explice proporționalitatea acțiunii.

„Operațiunea a fost filmată, iar imaginile intervenției au fost făcute publice. Întrebarea este simplă: ce necesitate concretă a justificat spargerea porții și expunerea unui copil și a unei mame la o asemenea intervenție? Un mandat de percheziție autorizează o percheziție, dar nu poate justifica violența inutilă, intimidarea sau spectacolul de forță”, a mai scris lidera POT.

Gavrilă a criticat și momentul în care a avut loc reținerea lui Georgescu, susținând că acuzațiile vizează fapte care ar fi început în 2021 și că autoritățile ar fi fost sesizate în ianuarie 2024.

„După mai bine de doi ani și jumătate, caracterul spectaculos și brutal al intervenției din septembrie 2026 impune autorităților o explicație serioasă privind urgența și proporționalitatea acesteia”, a transmis ea.

Călin Georgescu, dus în fața instanței

Călin Georgescu a fost reținut luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, după mai multe ore de percheziții și audieri. Potrivit DIICOT, acesta este cercetat, alături de alte persoane, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii au cerut marți arestarea preventivă pentru 30 de zile. Georgescu a fost adus la Tribunalul București, unde judecătorul de drepturi și libertăți urmează să analizeze propunerea DIICOT. Instanța poate dispune arestarea preventivă, arestul la domiciliu, control judiciar sau respingerea propunerii.

Anchetatorii susțin că prejudiciul în dosar depășește 1,1 milioane de euro și că persoana vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de milioane de euro. Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.

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