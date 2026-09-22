 Petrolul redivivus. Echipa din Ploiești ocupă locul 4 în Superliga | adevarul.ro
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Petrolul redivivus. Echipa din Ploiești ocupă locul 4 în Superliga

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În toamna în care se împlinesc 60 de ani de la superba victorie cu Liverpool, formația prahoveană ține aproape de marile forțe ale fotbalului românesc. Iar un mare merit pentru această ascensiune revine antrenorului portughez numit în iunie trecut.

Ricardo Sousa a schimbat în bine jocul echipei din Ploiești
Ricardo Sousa a schimbat în bine jocul echipei din Ploiești Foto: Sportpictures

Petrolul Ploiești poate să fie socotită echipa-revelație a ediției 2026/2027 a primei ligi de fotbal a României. Formația antrenată de Ricardo Sousa a câștigat cu 2-0 meciul cu Csikszereda, luni seara, pe stadionul „Ilie Oană”. Și ocupă o onorantă poziție a 4-a în clasament după zece etape, imediat după Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova, alte trei grupări de tradiție.

În confruntarea cu formația din Harghita golurile victoriei au fost înscrise de Rodrigo Martins (min 47) și Paul Papp (min 69). Iar la câteva minute după dispută, tehnicianul Petrolului a mărturisit că este fericit. „Lucrăm zilnic pentru asta. Știam că va fi un meci dificil. Știam că meciurile cu astfel de echipe sunt dificile. Băieții au caracter. Nu am făcut meciul perfect, dar am meritat să câștigăm. În prima parte, nu am fost fericit. Trebuia să avem mingea, să controlăm viteza. Știam că nu putem controla meciul 90 de minute. Sunt fericit pentru cele trei puncte”.

Lusitanul a spus deunăzi că în România campionatul este de o intensitate mai mare decât în Portugalia, țara lui natală. Și poate că tocmai de aceea și consumul nervos e superior în ceea ce-i privește pe antrenor. Și cum campionatul se va întrerupe pentru trei săptămâni, pentru a face loc meciurilor echipelor reprezentative, Ricardo Sousa a decis că „e timpul pentru puțină odihnă. Voi pleca în Portugalia. Mi-e dor un pic. Cred în valoarea jucătorilor mei. Cred în valoarea lor. Eu sunt special pentru că jucătorii mă fac să fiu special. Eu mereu am ajutat jucătorii”, a spus Ricardo Sousa pentru Digi Sport, la interviul de după meci.

A jucat la Porto

Schimbarea la față a Petrolului este remarcabilă. În doar câteva luni, gruparea s-a transformat dintr-o echipă fără vlagă, cu probleme mari financiare, într-una care nu numai că e greu de învins, dar care are și un joc remarcabil. Iar această metamorfoză este legată în primul rând de antrenorul portughez. În iunie trecut, Petrolul s-a despărțit de Mehmet Topal și a anunțat numirea lui Ricardo Sousa. Lusitanul nu era foarte cunoscut la noi. În vârstă de 47 de ani, acesta a fost prezentat pe site-ul oficial al Petrolului ca având „o carieră apreciată ca fotbalist, dar și o experiență consistentă, deja, ca antrenor. A jucat peste 150 de meciuri în prima ligă din Portugalia, pentru FC Porto, Beira-Mar, Santa Clara, Belenenses și Boavista, precum și în Germania (Hannover 96, Offenbach), Olanda (De Graafschap), Cipru (Omonia Nicosia) sau Slovenia (Drava Ptuj). De asemenea, a evoluat la toate reprezentativele de juniori ale țării sale”. Ca antrenor Ricardo Sousa a debutat în 2015, la Sanjanonse, iar mai apoi a condus mai multe echipe din eșaloanele inferioare, precum Lusitano VRSA, Anadia, Felgueiras, Beira-Mar, Mafra, Feirense și Vizela. A avut, de asemenea, o experiență și în Arabia Saudită, la Al-Ain, în sezonul 2024/2025.

Petrolul Ploiești l-a dat afară pe antrenorul care n-a câștigat nimic în 20 de ani de carieră. Prahovenii tremură în subsolul Superligii

Papp este nemulțumit

Firește că un rol important în renașterea Petrolului l-au avut și jucătorii. Iar Paul Papp este unul dintre liderii echipei. „Urmează o pauză, dar nu trebuie să ne relaxăm, ci să muncim. E vechea zicală. Ne gândim la fiecare meci, ne bucurăm de fotbal. Unde vom fi la final, vom vedea. Știți cum este în fotbal. Se pot schimba multe de la o zi la alta”, a declarat după meciul cu Csikszereda căpitanul Petrolului, care s-a referit și la problemele cu care încă se confruntă clubul: „Sunt foarte multe minusuri. Păcat că în toți acești ani nu s-a creat o bază sportivă, că nu avem un gazon bun. Cineva ar trebui să se implice, dar nu e treaba mea să spun cine și cum. E o echipă frumoasă. Orașul trăiește fotbal. Văd foarte mulți copii care fac fotbal și ne susțin. Păcat că aceia care decid pentru acest oraș nu au făcut niciodată nimic! Rușine lor, să spun așa. În ceea ce ne privește pe noi, cred că suntem de apreciat”, a declarat Papp.

Paul Papp a marcat al doilea gol al Petrolului în ultima etapă
Paul Papp a marcat al doilea gol al Petrolului în ultima etapă Foto: Sportpictures

Victoria istorică din 1966

Revenirea în prim-plan-ul fotbalului românesc a Petrolului se produce într-o toamnă în care această formație va sărbători unul dintre marile sale succese. În 12 octombrie 1966, aflată în postura de campioană a României, echipa prahoveană a reușit să o învingă cu 3-1 pe FC Liverpool, care era cea mai valoroasă formație a Angliei, care tocmai câștigase titlul mondial la fotbal. La acel meci au asistat peste 18.000 de spectatori pe vechiul stadion din Ploieşti. Golurile au fost marcate de către Moldoveanu (min. 36), Boc (min. 59) şi Mircea Dridea (min. 65), iar pentru Liverpool a punctat Hunt (min. 50).

În prima manșă a confruntării din Cupa Campionilor Europeni, în 28 septembrie 1966, pe „Anfield Road”, în fața a 44.300 de spectatori, englezii au câștigat cu 2-0 prin reușitele lui St. John (min. 65) și Callaghan (80). Și cum pe atunci golurile marcate în deplasare nu contau, cum de altfel nu contează nici acum, a urmat un meci de baraj la Bruxelles. Meci în care campioana Angliei s-a impus cu 2-0, obținând astfel calificarea în turul următor. Oricum, acea victorie a Petrolului a rămas până acum drept singura obținută de o formație de fotbal din țara noastră în fața lui Liverpool.

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