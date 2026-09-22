Adevărul lansează „Agenda Internațională”, emisiunea care analizează războaiele, crizele și jocurile de putere ce redesenează lumea

Adevărul lansează „Agenda Internațională”, o nouă emisiune realizată în cadrul „Interviurilor Adevărul”, dedicată evenimentelor care redesenează echilibrul global și influențează direct România. Realizat de analistul de politică externă Răzvan Munteanu, proiectul va explica mizele din spatele războiului din Ucraina, crizelor din Orientul Mijlociu, competiției dintre marile puteri și transformărilor din NATO, Uniunea Europeană și regiunea Mării Negre.

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Noua emisiune își propune să aducă în atenția publicului principalele evoluții de pe scena internațională și să ofere context pentru înțelegerea evenimentelor care influențează tot mai mult agenda politică, economică și de securitate a României și a Europei.

Conflictele și crizele internaționale, competiția dintre marile puteri, evoluțiile din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, relațiile transatlantice, NATO și Uniunea Europeană, transformările geopolitice din regiunea Mării Negre, dar și noile provocări de securitate se vor regăsi printre temele abordate în cadrul „Agenda Internațională”.

Formatul va pune accent atât pe analiza evenimentelor internaționale, cât și pe dialogul cu diplomați, experți, reprezentanți ai mediului academic și specialiști în relații internaționale și securitate. Obiectivul este de a depăși succesiunea informațiilor de actualitate și de a explica mizele, interesele și consecințele din spatele principalelor dosare internaționale.

„Agenda Internațională” este realizată de Răzvan Munteanu, analist de politică externă, realizator B1 și blogger Adevărul, cu o activitate concentrată asupra relațiilor internaționale, geopoliticii și studiilor de securitate.

Prin noul proiect, Adevărul își extinde componenta de analiză și dezbatere dedicată afacerilor internaționale, într-un context în care evenimentele externe au un impact tot mai direct asupra României. „Agenda Internațională” va urmări să ofere publicului nu doar informația zilei, ci și instrumentele necesare pentru înțelegerea unei scene internaționale aflate într-o continuă transformare.