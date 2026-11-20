Tribunalul Constanța a pronunțat vineri, 20 noiembrie 2026, prima sentință în dosarul „Șacalul”, unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri de crimă din România. Bărbatul acuzat că a ucis două tinere, în vara anului 2024, a fost condamnat la închisoare pe viață. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Bărbatul a ucis mai multe femei pe care le-ar fi cunoscut pe internet Foto: arhivă, adevărul

Avocatul Adrian Cuculis, care a reprezentat interesele părților civile, a anunțat soluția pronunțată de instanță și a precizat că inculpatul a primit două pedepse pentru omor calificat, una de 30 de ani de închisoare și cealaltă detențiunea pe viață.

„Cazul «Șacalul» din Constanța, cel acuzat că a omorât cel puțin două fete în scopul de a le tâlhări și care avea o fixație mai ales pe acelea care practicau prostituția, a ajuns la final pe fond. Peste 300.000 de euro despăgubiri civile și două pedepse pentru omor calificat, una de 30 de ani și închisoarea pe viață, rezultând aplicarea închisorii pe viață pentru inculpat”, a transmis avocatul, potrivit Ziua de Constanța.

Cum au fost ucise cele două tinere

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, două tinere au fost ucise în vara anului 2024, în urma unor atacuri comise în scop de jaf. După crime, cadavrele au fost ascunse sau abandonate pe câmp, iar bunurile victimelor au fost însușite de inculpați.

Anchetatorii au stabilit că prima victimă, Delia Avram, a fost ucisă la 2 iulie 2024. Procurorii au susținut că principalul inculpat a sugrumat-o cu premeditare, după care i-a furat autoturismul Audi A4.

A doua crimă a avut loc la 27 august 2024. După ce o ucisese pe prima victimă, bărbatul ar fi omorât-o prin sugrumare și pe Iana Denisa Vădean. Ulterior, i-ar fi sustras autoturismul BMW, două telefoane mobile, 11.000 de lei și bijuteriile personale.

Emil Gânj, criminalul care și-a incendiat concubina, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață. Avocatul Cuculis: „Despăgubirile vor fi imputate statului român”

Pentru a crea impresia că cea de-a doua victimă era încă în viață, inculpatul ar fi accesat fără drept telefonul acesteia și ar fi transmis mesaje prin WhatsApp către două persoane, pretinzând că este tânăra.

De asemenea, în perioada 2 iulie-3 septembrie 2024, acesta ar fi condus în repetate rânduri mașinile furate de la cele două victime, deși nu deținea permis de conducere.

Ce rol au avut concubina și fiul minor al acesteia

În dosar au fost trimiși în judecată doi inculpați majori și un minor. Concubina principalului inculpat a fost acuzată că nu a anunțat autoritățile despre uciderea Ianei Denisa Vădean, deși știa ce se întâmplase.

Potrivit procurorilor, femeia l-ar fi ajutat pe bărbat să depoziteze în locuința sa cadavrul și bunurile victimei. Ulterior, împreună cu fiul său minor, ar fi ridicat trupul neînsuflețit de la un hotel din Constanța, pretinzând în mod mincinos că este mama tinerei.

Cadavrul ar fi fost transportat și abandonat pe un câmp din extravilanul localității Sinoe, comuna Mihai Viteazu, județul Constanța, pentru a împiedica descoperirea crimei și tragerea la răspundere penală a principalului inculpat.

Femeia a fost acuzată și de tăinuire, după ce ar fi primit telefonul mobil al victimei, deși știa că acesta provenea dintr-o infracțiune.

Un alt capăt de acuzare a vizat relele tratamente aplicate minorului. Procurorii au susținut că femeia și-a expus fiul consumului de droguri și unor situații care îi puneau în pericol dezvoltarea fizică, intelectuală și morală. Printre acestea s-ar fi numărat și păstrarea cadavrului victimei în locuință, în prezența copiilor, timp de aproximativ 40 de ore.

Al treilea inculpat din dosar era minor la momentul faptelor. Procurorii au precizat că acesta ar fi fost implicat în activitățile celor doi adulți, însă nu au făcut publice datele sale de identificare, invocând interesul superior al copilului.

Dosarul a fost trimis în judecată în decembrie 2024

Prin rechizitoriul din 23 decembrie 2024, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus trimiterea în judecată a celor trei inculpați pentru faptele reținute în sarcina lor.

Ancheta a vizat două crime comise în scop de jaf, furturile bunurilor victimelor, conducerea fără permis, accesarea ilegală a unui sistem informatic, dar și faptele de care era acuzată concubina principalului inculpat.

Sentința pronunțată la 20 noiembrie 2026 reprezintă decizia primei instanțe. Aceasta nu este definitivă.