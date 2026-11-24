Invitarea liderilor europeni la Moscova de către Vladimir Putin scoate la iveală disensiunile uriașe din Occident și strategia Kremlinului de a ocoli instituțiile europene pentru a discuta direct cu SUA. Într-o analiză exclusivă pentru „Adevărul”, generalul (r.) Dan Grecu explică de ce Marea Neagră a devenit o zonă extrem de volatilă și de ce România are nevoie urgentă de o diplomație fermă pentru a nu deveni o simplă monedă de schimb în negocierile marilor puteri.

Zelenski, Putin, Macron, Merkel la ultima întâlnire format Normandia Foto: Profimedia

Vladimir Putin a făcut anunțul mult așteptat de cancelariile occidentale: este pregătit pentru negocieri, ba chiar i-a invitat pe liderii europeni direct la Moscova. Mesajul liderului de la Kremlin a luat prin surprindere capitalele occidentale și a scos din nou la iveală cât de dificil este pentru Uniunea Europeană să vorbească o singură voce. În timp ce ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, susține că a respinge invitația lansată de Putin către europeni ar fi „un semnal total neadecvat”, cancelarul german Merz a spus că discuțiile cu Putin ar trebui să aibă loc pe un teritoriu neutru.

În paralel, pe continent se derulează deja mai multe procese diplomatice paralele, iar state precum Franța și Germania au demarat pe cont propriu anumite canale de discuție cu Moscova.

Nici la Bruxelles atmosfera nu este mai calmă, mai ales după ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a fost exclusă de pe lista principalilor negociatori. În acest climat tensionat, vocile sunt profund împărțite: o tabără susține că „e o greșeală să negociem cu Rusia și că trebuie așteptat până ce Ucraina se va afla într-o postură mai bună, ceea ce s-ar reflecta într-o putere mai mare de negociere a Kievului”, în timp ce cealaltă tabără avertizează că Europa a ajuns în situația de a nu conta în negocieri și de a nu fi invitată măcar tocmai din cauză că a refuzat mult timp orice discuție cu Putin.

Într-un astfel de context volatil, întrebarea esențială pentru București este ce soluții există și cum ar fi cel mai bine din perspectiva României să se abordeze acest moment. Generalul (r) Dan Grecu, un analist militar de marcă, analizează raportul real de forțe, riscurile de la Marea Neagră, blocajele negocierilor dintre marile puteri și condițiile pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească pentru a nu fi sacrificată la masa tratativelor.

Un politician versat și jocurile de culise ale Moscovei

Anunțul lui Vladimir Putin nu este o simplă invitație diplomatică, ci o mișcare calculată a unui lider care știe să își maximizeze avantajele de imagine. Analistul atrage atenția că președintele rus încearcă să se poziționeze pe picior de egalitate cu cei mai puternici lideri ai lumii, valorificând în interes propriu orice cadru de dialog internațional, așa cum a procedat și la reuniunea trilaterală de la Shenzhen.

„Putin este indiscutabil un politician versat. Este un politician versat, drept dovadă că a folosit întâlnirea trilaterală de la Shenzhen în folos propriu. El a căutat un beneficiu uriaș din acest meeting, în sensul că a fost pus pe același nivel, sau cel puțin ar fi vrut să fie pus pe același nivel, cu președintele chinez și cu președintele american. În realitate, acest lucru nu s-a întâmplat. Putin a fost primit ca un președinte important, toată lumea a zis: «mare prieten, drag prieten, vechi prieten» și așa mai departe, dar dacă ați văzut pozele, a fost pus oarecum în plan secund față de Trump și Xi Jinping”, spune generalul.

Generalul Dan Grecu este rezervat în privința negocierilor cu Rusia Foto: Arhivă personală

După reuniunea din China, pe tapet a fost pusă o așa-numită „Declarație de pace”, un document care deși conține patru puncte pe diferite domenii, reprezintă deocamdată doar un punct de plecare fragil. Cu excepția chestiunilor legate de Tribunalul Internațional, celelalte domenii, relația cu ONU, capabilitățile nucleare și asigurarea fluxului de hidrocarburi, sunt marcate de viziuni complet divergente între marile puteri, ceea ce arată că drumul spre o înțelegere reală este încă extrem de lung și complicat.

Marea Neagră și pericolul hegemonic de la granițele noastre

Pentru România, situația actuală este extrem de sensibilă, fiind dictată în primul rând de geografie și de volatilitatea crescută din regiune. Marea Neagră a devenit un teatru de operațiuni extrem de periculos, depășind în tensiune alte rute maritime globale, iar o eventuală cedare în fața pretențiilor rusești ar plasa direct țara noastră sub o umbrelă de amenințare majoră.

„În ceea ce ne privește pe noi, situația este destul de sensibilă. Este sensibilă pentru că suntem la marginea conflictului, suntem țară riverană Mării Negre, care a ajuns să fie mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz din perspectiva navigației și a siguranței rutelor maritime. Prin discuțiile care au loc, putem să intrăm sub așa-numita umbrelă de amenințare rusă, după cum, în egală măsură, dacă avem o suficientă inteligență, putem să intrăm în marea umbrelă de siguranță pe care nu numai NATO, dar și Statele Unite pot s-o asigure. Aici este locul în care ar putea să discutăm despre viitor, în situația în care diplomația noastră va fi suficient de abilă ca să folosească acest moment, pe de o parte periculos, dar și pe de altă parte posibil furnizor de securitate suplimentară pentru țara noastră”, explică generalul Dan Grecu.

Adevăratul pericol pentru securitatea României rezidă în ambițiile revizioniste ale Kremlinului, care nu s-a împăcat niciodată cu extinderea Alianței Nord-Atlantice spre Est și își dorește o revenire la sfera de influență din perioada de dinainte de 1990, avertizează generalul Dan Grecu. Specialistul militar explică de ce o vecinătate directă cu Federația Rusă ar schimba radical datele problemei pentru București.

„Este periculos pentru noi prin perspectiva dorinței hegemonice a Federației Ruse cu privire la reașezarea influenței ei până acolo, la 1997, cum spunea Putin, adică înainte de dezvoltarea, de extinderea NATO. Practic, președintelui rus i-ar plăcea ca Federația Rusă să aibă aceeași influență pe care o avea Uniunea Sovietică înainte de 1990. Lucru care este clar că este imposibil în acest moment. Dar Federația Rusă folosește această retorică pentru a-și susține punctele de vedere. Pentru noi, apropierea Federației Ruse de granițele noastre, da, într-adevăr, ar însemna poate nu neapărat un element de pericol direct, dar un element de presiune. Pentru că una este să fii vecin cu un stat neutru, hai să spunem că va rămâne stat neutru Ucraina, și alta este să fii direct vecin cu Federația Rusă. Din acest motiv consider că din punctul nostru de vedere a securității, noi trebuie în continuare să sprijinim Ucraina și să fim foarte, foarte fermi în a susține rolul pe care țara noastră îl poate avea în Marea Neagră, chiar dacă din punct de vedere militar nu avem mijloacele încă care să asigure acest statut”, afirmă generalul.

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Cum trebuie să negocieze România

În fața negocierilor complexe dintre Washington, Moscova și capitalele vest-europene, statele din flancul estic riscă să fie tratate ca actori secundari. În opinia generalului Dan Grecu, România trebuie să ia măsuri pentru a fi protejată și pentru a nu deveni prima țară pe seama căreia se fac concesii. Deși nu suspectează Washingtonul și nici aliații europeni că ar fi dispuși să cedeze România și Estul Europei Rusiei, el admite că un scenariu în care s-ar face anumite concesii Moscovei pe seama statelor mici din această regiune nu este neapărat unul deplasat. În istorie, de-a lungul timpului, anumite înțelegeri au fost făcute pe seama statelor mici și mijlocii. Pentru a fi în siguranță, România trebuie să își recupereze întârzierile istorice în materie de apărare și să adopte o poziție diplomatică fermă, verticală și orientată strict spre interesul național.

„N-avem altă soluție decât să ne pregătim pentru apărare. Și mă gândesc aici la acțiunile hibride ale Rusiei pentru că, realist, e puțin probabil ca Rusia să atace direct România sau un stat NATO. Deci va trebui să căutăm soluții pentru a elimina orice vulnerabilități pe care încă le mai avem la aceste acțiuni hibride. Apoi, trebuie să fim pregătiți ca să răspundem ferm ori de câte ori ne trezim cu drone prin spațiul nostru aerian sau prin spațiul nostru naval sau cu acțiuni împotriva unor nave care nu sunt românești, dar care sunt în apele teritoriale naționale. Deocamdată se fac niște pași, numai că întârzierea noastră din timp, nu de azi, nu de ieri, nu de trei ani, de zeci de ani, ne limitează capabilitățile de răspuns. Și, mai ales, ca România să fie la masă și nu pe masă, trebuie să avem o diplomație care să știe să urmărească interesele noastre”, explică generalul Grecu.

De ce amână Putin orice negocieri serioase

Deși a lansat o invitație la Moscova, liderul de la Kremlin urmărește, în realitate, o cu totul altă formulă de negociere. Generalul Dan Grecu spune că în continuare Putin preferă să excludă Uniunea Europeană și să discute direct cu Statele Unite la nivel de superputeri. Această strategie provoacă tensiuni majore la Bruxelles, mai ales că Moscova refuză categoric să dialogheze cu anumiți oficiali europeni considerați ostili.

„În pofida declarațiilor care le-am văzut în ultimele zile, că îi așteaptă pe europeni la Moscova, Putin tocmai asta nu vrea, să aibă negocieri cu europenii. Putin vrea să discute problema la nivel de superstate, adică doar el cu Trump. Aici este problema. Va fi foarte greu pentru Europa să se înșurubeze în aceste discuții fără un sprijin direct din partea Statelor Unite... Depinde foarte mult și de acceptul Federației Ruse, depinde cu cine dialoghează. Dacă mergem cu doamna președintă pentru relații internaționale, Kaja Kallas, Moscova va spune nu. E, și aici trebuie găsită o soluție. Cumva pare că s-a găsit soluția celor cinci state care să reprezinte Europa, însă, din păcate, asta produce pe de altă parte perturbații în Uniunea Europeană. Doamna Kallas insistă, cumva și are dreptate, că potrivit legislației europene, e singura în măsură să reprezinte Europa. De aici rezultă tensiuni, pentru că balticii încă o susțin, alții nu”, punctează generalul.

Solidaritatea europeană este măcinată suplimentar de pozițiile reținute sau deschis opuse ale unor state din regiune, precum Ungaria, Slovacia sau Bulgaria, față de sprijinul acordat Ucrainei. În același timp, noua arhitectură de securitate impusă de Washington prin conceptul de NATO 3.0 transferă întreaga responsabilitate și costurile uriașe ale apărării convenționale direct pe umerii Europei:

„A fost nevoie de mult efort al Uniunii Europene, a europenilor, să spună: «Domnilor, stați așa, că nu se poate peste capul nostru». Se pare, dar nu este cert, că partea americană a acceptat această implicare a europenilor, dar condiționată de modul în care europenii își asigură securitatea și, conform lui Trump, care este un antreprenor desăvârșit, pe banii Europei. NATO 3.0 e de altfel așa ceva: o translatare de la o apărare globală în care Statele Unite dețineau controlul spre o apărare tot globală, dar în care partea convențională revine exclusiv Europei, cu nevoi, cu costurile de rigoare din acest punct de vedere.”

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Blocajul concesiilor și strategia rusească a tragerii de timp

În privința unui deznodământ rapid și a unui acord de pace, generalul Dan Grecu rămâne rezervat. Din postura analistului militar, el consideră că niciuna dintre tabere nu se află în prezent într-o poziție care să permită concesii majore sau o victorie clară pe câmpul de luptă.

„Victoria Ucrainei, ca și victoria Federației Ruse, la cum arată astăzi situația, este exclusă. Niciunii nu vor putea să-și declare victoria la modul sincer, poate doar la nivel declarativ, ca propagandă. Bineînțeles că rușii au un avantaj, pentru că având aproape 20% din teritoriul ucrainean și pot susține că sunt victorioși. Însă, atenție, nu îi putem crede, pentru că trebuie să realizăm că nu este victoria pe care și-a propus-o Putin. Victoria pe care și-a propus-o Kremlinul a fost să obțină controlul deplin asupra Ucrainei, iar când ai o cincime din Ucraina nu ai cum să fii serios când spui că o controlezi. Realist, astăzi când vorbim, niciuna dintre părți nu este deschisă la concesii. Rușii vor teritoriul, cele patru oblasturi la care nu au renunțat, o Ucraină neutră și demilitarizată. Ucraina, la rândul ei, refuză cedarea teritoriului, inclusiv Crimeea, anexată în 2014, insistă spre accederea în NATO, că asta este garanția de securitate, iarăși lucru care eu îl cred puțin posibil. Situașia nu e bună, dacă analizăm la rece și nu cu sufletul”, susține generalul.

În acest blocaj prelungit, Moscova mizează pe o tactică de uzură și pe tragerea de timp, profitând de faptul că ritmul decizional lent al birocrației europene nu poate ține pasul cu realitățile dinamice din teren:

„Eu cred că tergiversarea soluției îi favorizează încă pe ruși, nu pe ucraineni. Rușii sunt experți în a trage de timp în astfel de situații. Mai ales având în vedere că situația militară, chiar dacă nu le este neapărat favorabilă, fiindcă la linia de contact nu se întâmplă lucruri spectaculoase, pierderile pe care le produc Ucrainei sunt mai mari decât pierderile pe care Ucraina le produce Federației Ruse. Realitatea nu așteaptă birocrația europeană să ia decizii. Realitatea este dincolo, mult dincolo de capacitatea de a lua decizii a birocrației europene. Europa trebuie să continue să fie fermă și să ajungă la negocieri cu Rusia. Și cred că până la urmă se va negocia, dar drumul până acolo nu a fost încă parcurs”, conchide generalul Dan Grecu.