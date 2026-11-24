Partida dintre UTA Arad și Universitatea Craiova, disputată pe stadionul „Francisc Neuman”, a fost însoțită de incidente la una dintre porțile de acces. Doi suporteri, tată și fiu, sunt cercetați pentru ultraj după ce au agresat doi jandarmi aflați în misiune.

Foto: @jandarmeriacluj

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmerie, incidentul s-a produs pe 22 noiembrie, în jurul orei 17:20. Forțele de ordine au observat un bărbat care avea asupra sa o sticlă cu băutură alcoolică și i-au cerut să renunțe la aceasta, întrucât introducerea alcoolului în stadion este interzisă. Bărbatul nu a respectat solicitările repetate, motiv pentru care jandarmii au decis să îl îndepărteze din mulțime pentru a aplica măsurile legale.

În timpul intervenției, fiul acestuia, în vârstă de 17 ani, a încercat să îl apere și a lovit un jandarm. Minorul a fost condus la autospeciala Jandarmeriei, însă tatăl său a intervenit din nou, încercând să îl scoată din vehicul. Acesta le-a adresat injurii oamenilor legii și a refuzat să își decline identitatea. În momentul în care jandarmii au încercat să îl imobilizeze și să îl încătușeze, bărbatul a lovit un alt membru al forțelor de ordine. În urma incidentelor, cei doi suporteri sunt cercetați pentru ultraj.

După incidente, tatăl și fiul au fost duși la sediul Poliției, unde au fost începute cercetările pentru ultraj, sub coordonarea unui procuror. Cei doi jandarmi agresați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Arad.

Au fost aplicate sancțiuni

„În urma incidentelor, cele două persoane au fost conduse la sediul Poliției, în vederea continuării verificărilor și întocmirii actelor procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, urmând ca polițiștii să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele, fiind coordonați de către un procuror. Cei doi jandarmi agresați au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Arad.

Ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce îi reveneau, stewardul care a permis accesul în incinta arenei sportive a unei persoane având asupra sa o sticlă cu băutură alcoolică a fost sancționat contravențional cu amendă, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 4/2008. De asemenea, bărbatul care deținea asupra sa sticla cu băutură alcoolică a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile art. 22 lit. a), raportat la art. 20 lit. a) din același act normativ!”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie.