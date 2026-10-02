Ultimul termen în dosarul „Șacalului”, la Tribunalul Constanța. Familiile victimelor cer închisoare pe viață și despăgubiri de 1,2 milioane de euro

Procesul „Șacalului”, bărbatul acuzat că a ucis mai multe femei pe care le-ar fi cunoscut pe internet și ulterior le-ar fi exploatat, a ajuns la ultimul termen de judecată. Ședința a avut loc la Tribunalul Constanța, iar familiile victimelor au solicitat condamnarea inculpatului la închisoare pe viață și plata unor daune morale în valoare totală de 1,2 milioane de euro.

Bărbatul acuzat că a ucis mai multe femei pe care le-ar fi cunoscut pe internet. Foto: Arhiva Adevărul

Cererea a fost formulată de avocatul Cuculis, care reprezintă familiile victimelor. Potrivit acestuia, cazul se înscrie în seria crimelor împotriva femeilor investigate în România, însă are și o serie de elemente specifice privind modul în care ar fi fost alese victimele.

Potrivit avocatului familiilor, bărbatul își identifica victimele pe internet și le invita ulterior la locuința sa. Anchetatorii susțin că, după ce femeile ajungeau acolo, acestea erau exploatate, iar ulterior bărbatul le-ar fi ucis și le-ar fi sustras bunurile.

„Una dintre particularitățile acestui caz, pe lângă faptul că se adaugă la șirul lung de femicide din România, este aceea că Șacalul își alegea victimele de pe internet, apoi le chema la el. După ce întrețineau relații sexuale, le suprima viața și le fura bunurile”, a transmis avocatul Cuculis.

În urma procesului, instanța urmează să stabilească dacă acuzațiile formulate de procurori sunt dovedite și ce pedeapsă va primi inculpatul.

La ultimul termen, familiile victimelor au solicitat atât aplicarea pedepsei maxime, respectiv închisoarea pe viață, cât și acordarea unor despăgubiri morale de 1,2 milioane de euro.

Instanța nu a pronunțat încă sentința. Tribunalul Constanța a amânat pronunțarea pentru 11 noiembrie 2026.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, acuzațiile formulate în dosar trebuie privite în limitele stabilite de procedura penală.