Emil Gânj, criminalul care și-a incendiat concubina, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață. Avocatul Cuculis: „Despăgubirile vor fi imputate statului român”

Emil Ganj, criminalul din Mureș care și-a incendiat concubina, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață, după ce sentința pronunțată în primă instanță nu a fost contestată în termenul legal și a rămas definitivă prin neapelare.

Anunțul a fost făcut de avocatul Adrian Cuculis, care a precizat că decizia instanței se aplică în lipsa unei căi de atac depuse în termen, Emil Gânj fiind, în continuare, de negăsit.

„Termenul pentru declararea căii de atac a expirat, iar sentința de fond a rămas definitivă prin neapelare, stabilindu-se astfel inchisoarea pe viață pentru cel mai căutat om din România”, a transmis joi, 11 iunie, Adrian Cuculis.

Despăgubiri de sute de mii de euro, imputate statului român

În același dosar, instanța a stabilit și plata unor despăgubiri de ordinul sutelor de mii de euro. Avocatul a precizat că acestea vor fi suportate de statul român, întrucât condamnatul nu deține bunuri pe numele său.

„Despăgubirile vor fi imputate statului român, având în vedere că acesta nu are absolut nimic pe numele său”, a mai declarat Cuculis.

Crima comisă de Emil Gânj rămâne unul dintre cele mai grave cazuri din ultimii ani.

Bărbatul este acuzat că, în iulie anul trecut, a mers înarmat cu un topor la locuința fostei partenere, a distrus ușa și geamurile, apoi a lovit-o mortal în zona capului. Ulterior, ar fi stropit cadavrul cu benzină și i-ar fi dat foc, incendiu care a cuprins și locuința.





Cazul Anda Ghiurga: un parcurs marcat de erori și întârzieri ale autorităților

Un material publicat de Recorder în octombrie 2025 a scos la iveală o succesiune dramatică de evenimente și deficiențe instituționale în cazul Emil Gânj, recidivist condamnat pentru fapte grave de violență, care a reușit să comită o nouă crimă după ce a fost eliberat înainte de termen.

Eliberarea și trecutul violent

Emil Gânj avea un istoric penal important. A fost condamnat în 2008 pentru infracțiuni sexuale și, ulterior, în 2011, la peste 15 ani de închisoare pentru omor calificat. Cu toate acestea, în 2020, Judecătoria Târgu Mureș a dispus eliberarea sa condiționată, cu cinci ani înainte de expirarea pedepsei.

Fugarul Emil Gânj, căutat de zeci de polițiști și jandarmi după ce un localnic susține că l-a văzut în județul Mureș și a sunat la 112

Relația violentă și primele semnale de alarmă

În 2023, Gânj a început o relație cu Anda Ghiurga, o tânără mamă din județul Mureș. Relația s-a transformat rapid într-una abuzivă, marcată de agresiuni și gelozie. În februarie 2024, tânăra a fost bătută grav, iar familia a apelat serviciul de urgență 112.

Potrivit relatărilor surprinse de Recorder, reacția autorităților a fost ineficientă, intervenția întârziată, iar apelul familiei nu a generat un răspuns adecvat gravității situației.

Deși a fost emis un ordin de protecție, implementarea acestuia a fost întârziată, fiind introdus în sistem abia aproape un an mai târziu.

Un an de hărțuire și intervenții insuficiente

Pe parcursul anului 2024–2025, Gânj a continuat să o hărțuiască pe Anda Ghiurga. Femeia a relatat public episoadele de teamă și lipsa de protecție, afirmând că poliția nu a reușit să asigure siguranța sa în mod eficient.

Potrivit mărturiilor de atunci ale victimei, autoritățile nu au putut asigura protecția permanentă și au recomandat soluții alternative, în ciuda riscului evident.

Răpirea și controversele din anchetă

Situația a escaladat pe 26 februarie 2025, când Gânj a răpit-o pe tânără și i-a incendiat locuința. Anda a reușit să scape după două zile. Ancheta ulterioară a fost contestată de familie, care a acuzat presiuni asupra victimei și o abordare necorespunzătoare din partea poliției.

Familia a reclamat inclusiv tratamente considerate abuzive și încercări de a minimaliza gravitatea faptelor.

Retragerea protecției și amenințările continue

În aprilie 2025, măsurile de protecție au fost reduse, iar paza permanentă a fost retrasă. Potrivit familiei, decizia a fost luată fără explicații clare, iar Anda a continuat să primească amenințări directe din partea agresorului.

Crima și reacția autorităților

Pe 8 iulie 2025, la scurt timp după retragerea protecției nocturne, Emil Gânj a atacat din nou. A pătruns în locuința victimei și a ucis-o, după care a incendiat casa.

Intervenția autorităților a fost criticată ca fiind tardivă, iar căutarea agresorului a început abia la câteva ore după crimă.

Gânj, dat în urmărire generală, a fost arestat preventiv în lipsă.