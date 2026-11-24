Comisia Europeană a suspendat, pentru moment, procedura de deficit excesiv (EDP) în cazul României și al altor șapte state membre, fără să o închidă. Decizia a fost anunțată marți, odată cu adoptarea pachetului de toamnă al Semestrului European.

Comisia Europeană a scos România din procedura de deficit excesiv Foto: Shutterstock

Pe lângă România, măsura vizează Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Italia, Polonia și Slovacia. În această etapă, Comisia nu va iniția noi măsuri procedurale, însă procedurile aflate deja în desfășurare rămân deschise, iar statele respective trebuie să respecte în continuare recomandările Consiliului UE.

Executivul comunitar va reevalua situația în primăvara anului 2027, după ce vor fi disponibile datele privind execuția bugetară și rezultatele economice din 2026. Atunci va prezenta și o actualizare a evaluării privind respectarea recomandărilor, iar previziunile economice de primăvară și rapoartele anuale privind progresele înregistrate vor fi transmise statelor membre în aprilie 2027.

Pachetul de toamnă include și Raportul privind mecanismul de alertă, prin care Comisia identifică riscurile de dezechilibre macroeconomice ce pot afecta economiile statelor membre, zona euro sau Uniunea Europeană în ansamblu.

Raportul din acest an recomandă analize aprofundate pentru cinci țări: Ungaria, Italia, Slovacia, România și Bulgaria. Primele trei au fost deja identificate în ciclul anual precedent ca având dezechilibre macroeconomice, în timp ce România se confruntă cu dezechilibre excesive.

În cazul Bulgariei, Comisia consideră necesară o analiză aprofundată din cauza mai multor riscuri: extinderea deficitului de cont curent, deteriorarea rapidă a competitivității costurilor, creșterea semnificativă a prețurilor locuințelor și nivelul ridicat al împrumuturilor contractate de gospodării.

Analizele aprofundate vor permite Comisiei să evalueze mai detaliat amploarea dezechilibrelor și riscurile pe care acestea le reprezintă pentru fiecare economie.

Suspendarea măsurilor procedurale nu echivalează cu închiderea procedurii de deficit excesiv. România rămâne sub supravegherea Comisiei și trebuie să continue să respecte recomandările Consiliului privind corectarea deficitului bugetar.

Următoarea evaluare, programată pentru primăvara anului viitor, va ține cont de rezultatele înregistrate în 2026. În funcție de acestea, Comisia va decide dacă sunt necesare noi măsuri în cadrul procedurii.