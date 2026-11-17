Magistrații urmează să pronunțe pe 10 decembrie decizia definitivă în dosarul uciderii lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea timișeană Cenei care a fost omorât și incendiat de trei minori la începutul anului. Familia victimei a contestat sentința pronunțată în primă instanță și solicită atât majorarea despăgubirilor morale, cât și reanalizarea rolului avut de ceilalți doi copii implicați în caz.

Cazul „Mario Berinde”, în fața unei decizii definitive Foto: Arhivă capturi video

Avocatul familiei, Adrian Cuculis, a explicat că apelul vizează despăgubirile stabilite de Tribunalul Timiș, dar și contribuția celor doi minori la fapta de omor calificat, potrivit News.ro.

„Apelul a fost depus de către familia lui Mario Berinde şi am solicitat majorarea daunelor morale stabilite pe fond şi, suplimentar, analizarea contribuției celor doi minori la fapta de omor calificat”, a afirmat avocatul.

Sentința de fond a fost pronunțată de Tribunalul Timiș în 18 septembrie. Instanța a dispus internarea într-un centru de detenție, pentru 15 ani, a adolescentului găsit vinovat pentru omor calificat și profanare de cadavre. În cazul celui de-al doilea minor de aceeași vârstă, judecătorii au aplicat măsura educativă a asistării zilnice timp de șase luni, pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului:

„A se vedea că unul dintre minori a fost găsit vinovat doar cu privire la profanare şi nu şi la fapta de omor. Al treilea minor nu a răspuns penal”.

Totodată, instanța a dispus confiscarea toporului folosit la comiterea crimei și a brichetei cu care victima a fost incendiată.

Condamnatul principal, împreună cu părinții săi, a fost obligat să achite familiei victimei despăgubiri morale care depășesc un milion de euro. Părinții lui Mario Berinde au primit câte 300.000 de euro fiecare, sora adolescentului 200.000 de euro, iar bunicii câte 150.000 de euro.

Cazul a șocat opinia publică după ce ancheta a arătat că Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost ucis cu lovituri de topor și cuțit, iar trupul său a fost ulterior incendiat și ascuns. Cei doi adolescenți de 15 ani au fost arestați preventiv în ianuarie 2026, în timp ce al treilea copil implicat, care avea 13 ani la momentul faptelor, nu a putut fi tras la răspundere penală, fiind sub vârsta legală prevăzută de lege.

Potrivit unor informații apărute în timpul anchetei, conflictul ar fi fost alimentat de invidie. Unul dintre minori le-ar fi spus anchetatorilor că el și prietenii săi îl invidiau pe Mario Berinde pentru bunurile pe care le deținea, precum o trotinetă electrică și un ATV. În același timp, agresorii au susținut că adolescentul i-ar fi agresat și amenințat în repetate rânduri.

Cei trei copii l-ar fi atras pe Mario Berinde la o întâlnire sub pretextul că vor să îi arate un ATV nou. Odată ajuns la locul stabilit, băiatul a fost atacat, iar ulterior agresorii au încercat să ascundă urmele crimei. Dosarul a fost trimis în judecată în martie 2026. Verdictul definitiv este așteptat pe 10 decembrie.