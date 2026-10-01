Operațiunea KillSwitch: un român de 24 de ani, reținut într-o anchetă internațională în 9 țări privind furtul de date informatice. Gruparea a vizat 1.000 de atacuri

O amplă operațiune internațională împotriva grupării de criminalitate informatică KillSec a vizat nouă țări-România, Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii –și aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial. În România, un tânăr de 24 de ani a fost reținut și este cercetat pentru că ar fi făcut parte din gruparea specializată în furtul de date informatice.

Acțiunea face parte din Operațiunea KillSwitch, o investigație internațională care a reunit autorități judiciare din cele nouă state și care a vizat activitatea grupării KillSec.

Miercuri, 30 septembrie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Vaslui.

Operațiunea KillSwitch Foto: DIICOT

Ancheta vizează infracțiuni de „constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj”.

Cum ar fi acționat gruparea KillSec

Potrivit DIICOT, probele administrate în cursul urmăririi penale indică faptul că, în octombrie 2023, persoana de 24 de ani, împreună cu alți membri, ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat transfrontalier, denumit generic KillSec.

„Astfel, din probele administrate în cursul urmăririi penale până la acest moment a reieșit că, în luna octombrie 2023, o persoană, de 24 de ani, împreună cu alți membri, ar fi acționat într-un grup infracțional organizat, transfrontalier, denumit generic KillSec, în scopul obținerii unor sume de bani din «furtul de date informatice» și vânzarea lor către terți interesați”, a transmis DIICOT.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi creat o infrastructură tehnică destinată accesării și transferului neautorizat de date. Aceștia ar fi configurat, succesiv, servere de comandă și control găzduite de un furnizor global de cloud computing.

Membrii grupării și-ar fi creat alias-uri pentru a putea fi recunoscuți în mediul online infracțional, dar și pentru a-și ascunde identitatea reală. Pentru comunicare ar fi folosit canale criptate.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi identificat vulnerabilitățile sistemelor informatice ale potențialelor victime și ar fi cumpărat credențiale de acces oferite spre vânzare pe Darknet.

Ulterior, aceștia ar fi accesat ilegal sisteme informatice, fie prin exploatarea vulnerabilităților identificate, fie folosind credențialele obținute, după care ar fi transferat neautorizat date informatice din sistemele atacate.

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„Pe parcursul activității infracționale, membrii grupării ar fi identificat vulnerabilitățile sistemelor informatice ale potențialelor victime, ar fi achiziționat credențiale de acces oferite spre vânzare pe Darknet, accesat ilegal sisteme informatice, ca urmare a vulnerabilităților identificate sau folosind credențialele obținute, ar fi exfiltrat date informatice din sistemele atacate, iar ulterior ar fi contactat victimele sub amenințarea că, în situația în care nu ar achita o răscumpărare în criptomonedă, datele vor fi publicate online sau vândute altor grupări de criminalitate informatică”, a precizat DIICOT.

Pentru a demonstra că dețin date din sistemele atacate, victimelor le-ar fi fost transmise mostre din propriile date transferate neautorizat. În alte cazuri, acestea ar fi fost îndrumate să acceseze link-uri unde erau publicate mostre de date.

Ancheta, extinsă în nouă țări

Având în vedere aria de acțiune a grupării de criminalitate organizată, sub egida Eurojust, în decembrie 2025 a fost încheiat acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă între România și Belgia. Ulterior, echipei i s-ar fi alăturat Grecia și Germania.

În urma celor patru percheziții domiciliare desfășurate în România au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

De asemenea, ofițeri de poliție români au asistat la activitățile desfășurate în Grecia în cadrul cooperării polițienești internaționale.

„Simultan, activități similare au fost desfășurate pe teritoriile statelor semnatare ale acordului, Belgia, Germania și Grecia, dar și în Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Finlanda, acțiuni la care au participat si autorități din Statele Unite ale Americii”, au precizat anchetatorii.

Pe parcursul cercetărilor desfășurate în mai multe țări și care au vizat KillSec, anchetatorii au beneficiat de sprijinul Europol. Centrul European pentru Criminalitate Cibernetică a contribuit la reunirea informațiilor, a realizat rapoarte privind activitățile grupării, a conectat investigatorii cu parteneri din sectorul privat și a oferit suport specializat pentru urmărirea criptomonedelor și examinarea probelor digitale.

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Investigația a fost susținută și de două companii private de securitate cibernetică.

Aproximativ 1.000 de atacuri la nivel mondial

Operațiunea KillSwitch a reunit autorități judiciare din Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și România. Investigația a vizat aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial.

În cadrul operațiunii, instituțiile de aplicare a legii au preluat controlul asupra site-ului KillSec. Au fost securizate cel puțin 110 terabytes de date, pentru a preveni accesul neautorizat suplimentar.

Românul de 24 de ani, reținut de DIICOT

La 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT- Structura Centrală au dispus reținerea persoanei de 24 de ani.

Joi, 1 octombrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acesteia pentru 30 de zile.

Persoana cercetată beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.