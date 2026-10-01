 Operațiunea KillSwitch: un român de 24 de ani, reținut într-o anchetă internațională în 9 țări privind furtul de date informatice. Gruparea a vizat 1.000 de atacuri | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Operațiunea KillSwitch: un român de 24 de ani, reținut într-o anchetă internațională în 9 țări privind furtul de date informatice. Gruparea a vizat 1.000 de atacuri

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O amplă operațiune internațională împotriva grupării de criminalitate informatică KillSec a vizat nouă țări-România, Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii –și aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial. În România, un tânăr de 24 de ani a fost reținut și este cercetat pentru că ar fi făcut parte din gruparea specializată în furtul de date informatice.

Acțiunea face parte din Operațiunea KillSwitch, o investigație internațională care a reunit autorități judiciare din cele nouă state și care a vizat activitatea grupării KillSec.

Miercuri, 30 septembrie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județul Vaslui.

Operațiunea KillSwitch
Operațiunea KillSwitch Foto: DIICOT

Ancheta vizează infracțiuni de „constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj”.

Cum ar fi acționat gruparea KillSec

Potrivit DIICOT, probele administrate în cursul urmăririi penale indică faptul că, în octombrie 2023, persoana de 24 de ani, împreună cu alți membri, ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat transfrontalier, denumit generic KillSec.

„Astfel, din probele administrate în cursul urmăririi penale până la acest moment a reieșit că, în luna octombrie 2023, o persoană, de 24 de ani, împreună cu alți membri, ar fi acționat într-un grup infracțional organizat, transfrontalier, denumit generic KillSec, în scopul obținerii unor sume de bani din «furtul de date informatice» și vânzarea lor către terți interesați”, a transmis DIICOT.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi creat o infrastructură tehnică destinată accesării și transferului neautorizat de date. Aceștia ar fi configurat, succesiv, servere de comandă și control găzduite de un furnizor global de cloud computing.

Membrii grupării și-ar fi creat alias-uri pentru a putea fi recunoscuți în mediul online infracțional, dar și pentru a-și ascunde identitatea reală. Pentru comunicare ar fi folosit canale criptate.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi identificat vulnerabilitățile sistemelor informatice ale potențialelor victime și ar fi cumpărat credențiale de acces oferite spre vânzare pe Darknet.

Ulterior, aceștia ar fi accesat ilegal sisteme informatice, fie prin exploatarea vulnerabilităților identificate, fie folosind credențialele obținute, după care ar fi transferat neautorizat date informatice din sistemele atacate.

Averea câştigată de proxeneţi prahoveni care au obligat românce să se prostitueze în Spania şi Franţa. Au fost prinşi în cadrul operaţiunilor Laraprox şi Tatar

„Pe parcursul activității infracționale, membrii grupării ar fi identificat vulnerabilitățile sistemelor informatice ale potențialelor victime, ar fi achiziționat credențiale de acces oferite spre vânzare pe Darknet, accesat ilegal sisteme informatice, ca urmare a vulnerabilităților identificate sau folosind credențialele obținute, ar fi exfiltrat date informatice din sistemele atacate, iar ulterior ar fi contactat victimele sub amenințarea că, în situația în care nu ar achita o răscumpărare în criptomonedă, datele vor fi publicate online sau vândute altor grupări de criminalitate informatică”, a precizat DIICOT.

Pentru a demonstra că dețin date din sistemele atacate, victimelor le-ar fi fost transmise mostre din propriile date transferate neautorizat. În alte cazuri, acestea ar fi fost îndrumate să acceseze link-uri unde erau publicate mostre de date.

Ancheta, extinsă în nouă țări

Având în vedere aria de acțiune a grupării de criminalitate organizată, sub egida Eurojust, în decembrie 2025 a fost încheiat acordul privind constituirea unei echipe comune de anchetă între România și Belgia. Ulterior, echipei i s-ar fi alăturat Grecia și Germania.

În urma celor patru percheziții domiciliare desfășurate în România au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

De asemenea, ofițeri de poliție români au asistat la activitățile desfășurate în Grecia în cadrul cooperării polițienești internaționale.

„Simultan, activități similare au fost desfășurate pe teritoriile statelor semnatare ale acordului, Belgia, Germania și Grecia, dar și în Spania, Regatul Unit al Marii Britanii și Finlanda, acțiuni la care au participat si autorități din Statele Unite ale Americii”, au precizat anchetatorii.

Pe parcursul cercetărilor desfășurate în mai multe țări și care au vizat KillSec, anchetatorii au beneficiat de sprijinul Europol. Centrul European pentru Criminalitate Cibernetică a contribuit la reunirea informațiilor, a realizat rapoarte privind activitățile grupării, a conectat investigatorii cu parteneri din sectorul privat și a oferit suport specializat pentru urmărirea criptomonedelor și examinarea probelor digitale.

Operațiune rusească de sabotaj în România. Atentat dejucat la sediul din Bucureşti al celei mai mari companii de curierat ucrainene

Investigația a fost susținută și de două companii private de securitate cibernetică.

Aproximativ 1.000 de atacuri la nivel mondial

Operațiunea KillSwitch a reunit autorități judiciare din Germania, Belgia, Finlanda, Grecia, Spania, Elveția, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și România. Investigația a vizat aproximativ 1.000 de atacuri informatice la nivel mondial.

În cadrul operațiunii, instituțiile de aplicare a legii au preluat controlul asupra site-ului KillSec. Au fost securizate cel puțin 110 terabytes de date, pentru a preveni accesul neautorizat suplimentar.

Românul de 24 de ani, reținut de DIICOT

La 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT- Structura Centrală au dispus reținerea persoanei de 24 de ani.

Joi, 1 octombrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acesteia pentru 30 de zile.

Persoana cercetată beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan ar urma să fie audiat mâine la DNA Iași în dosarul afaceristului cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria – SURSE
gandul.ro
image
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
mediafax.ro
image
Jucătorul de națională găsit vinovat după bătaia din Suedia are o imagine fantastică în Polonia: „Calități de cel mai înalt nivel. A influențat întreg campionatul”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
Cursă ca în filme pentru „recuperarea” lui Cristiano Ronaldo » Selecționerul și președintele au gonit pe străzile din Copenhaga
gsp.ro
image
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
digisport.ro
image
Care este, pentru Raluka, cel mai mare pericol în trafic: „Simt așa cum îmi cade capul într-o parte”
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
"Îmi e foarte rău". Ultimele cuvinte ale angajatei Selgros care a murit la locul de muncă
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
prosport.ro
image
De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite
playtech.ro
image
Spania, lecție pentru fotbalul românesc! Ce s-a întâmplat după ce ibericii au învins România U21 în urmă cu 7 ani
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Lili Sandu, surprinsă de fiul ei cu un gest emoționant. Ce i-a lăsat băiatul pe masa din living: „Am simțit că sunt împlinită cu adevărat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Record în cursul valutar. Euro a depășit un nou prag
mediaflux.ro
image
Business-ul românesc care a intrat pe piața din Polonia » Cât am plătit pe un produs cumpărat cu 2 lei la București
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Neti Sandu, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Astrologul de la PRO TV avertizează: „Nu mai merge!”
click.ro
image
Cu câți bani vinde văduva lui Leo Iorga mașina, ultimul dar de la el: „Nu e ușor!”
click.ro
image
Motivul pentru care românii pleacă din Marea Britanie: „Nu e de trăit în UK din perspectiva mea”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson, Foto Instagram (1) jpg
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
image
Neti Sandu, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Astrologul de la PRO TV avertizează: „Nu mai merge!”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului