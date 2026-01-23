search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Hacker român, condamnat la Paris la 4 ani de închisoare pentru atacuri informatice

Publicat:

Un român a fost condamnat la Paris la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri informatice comise cu ransomware-ul „Umbrella”, care au vizat firme și comunități din mai multe țări europene.

Hackerul cerea criptomonede în schimbul datelor furate. FOTO: Freepick
Hackerul cerea criptomonede în schimbul datelor furate. FOTO: Freepick

Un haker român, Alexandru M., în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat vineri, 23 ianuarie, de un tribunal din Paris pentru implicarea sa într-o amplă rețea de atacuri cibernetice desfășurate între octombrie 2020 și iunie 2024, folosind un ransomware cunoscut sub numele de „Umbrella”, dar și sub alte denumiri, precum „DiskStation” sau „Quick”.

Potrivit anchetatorilor, hackerul exploata vulnerabilități de securitate din sistemele informatice ale victimelor, în special servere și rețele insuficient protejate sau neactualizate. După ce obținea acces neautorizat, instala de la distanță programe care criptau datele stocate pe calculatoare și servere, blocând complet accesul proprietarilor la fișierele lor.

Odată ce atacul era finalizat, victimele primeau mesaje de tip șantaj, prin care li se cerea plata unor sume de bani, de regulă în criptomonede, pentru a primi cheia de decriptare necesară recuperării datelor.

Printre victime s-au numărat companii private, autorități locale și comunități din Franța, Germania, Spania, Italia și Suedia.

Investigația a fost declanșată în urma mai multor plângeri depuse de victime, iar poliția judiciară franceză a estimat, iniţial, prejudiciul total la aproape un milion de euro. Ancheta a presupus cooperare internațională și schimb de informații între mai multe state europene, potrivit AFP şi Agerpres.

Alexandru M. a fost arestat și predat Franței în iunie 2024, iar instanța pariziană a decis menținerea sa în detenție.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii au dispus interdicția de a purta și deține arme timp de trei ani, precum și confiscarea bunurilor și a sumelor de bani obținute în urma activităților infracționale. În același dosar, un alt inculpat, Toma D., acuzat de complicitate, a fost achitat.

