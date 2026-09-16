 Un român a clonat cardurile de carburant ale Poliției italiene. Complicii alimentau și vindeau combustibilul | adevarul.ro
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Un român a clonat cardurile de carburant ale Poliției italiene. Complicii alimentau și vindeau combustibilul

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Un cetățean român a fost arestat la Torino într-o anchetă privind un sistem prin care au fost clonate carduri de combustibil ale Poliției de Stat din Italia. Potrivit anchetatorilor, cardurile erau folosite pentru a alimenta cantități mari de carburant, care ulterior ar fi fost vândute altor români.

Mașină de poliție
Mașină de poliție Foto: arhivă, adevărul

Ancheta a fost derulată de Brigada Mobilă din Torino și a pornit de la o sesizare transmisă de colegii din Bari. Polițiștii au observat mai multe nereguli în ceea ce privește alimentarea autovehiculelor Poliției.

Mai exact, unele alimentări figurau la date, ore și stații de carburant care nu aveau legătură cu traseele sau activitatea mașinilor de serviciu, potrivit curierulitaliei.it. 

Cardurile Poliției erau folosite la benzinării

În urma verificărilor, anchetatorii au constatat că instrumentele electronice destinate achiziției de combustibil erau folosite în împrejurări incompatibile cu utilizarea normală a autovehiculelor Poliției.

Brigada Mobilă din Torino a analizat datele privind alimentările și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din stațiile de carburant.

Potrivit anchetatorilor, imaginile au scos la iveală modul în care funcționa presupusul sistem. Cardurile clonate erau folosite pentru alimentarea unei cisterne cu o capacitate de aproximativ 1.000 de litri.

Combustibilul a fost apoi preluat și vândut mai departe.

Corelarea imaginilor cu datele privind traficul telefonic le-a permis polițiștilor să identifice doi cetățeni români considerați utilizatorii cardurilor falsificate.

În același dosar au fost identificați și alți doi români, despre care anchetatorii susțin că ar fi cumpărat combustibilul obținut în mod ilegal.

Peste 30 de carduri clonate, găsite la percheziții

Anchetatorii au efectuat percheziții la adresele persoanelor vizate de investigație. În timpul uneia dintre acestea au descoperit echipamente despre care susțin că erau folosite pentru clonarea cardurilor electronice.

Polițiștii au găsit, de asemenea, mai mult de 30 de carduri de combustibil despre care anchetatorii susțin că erau falsificate.

Descoperirea le-a permis polițiștilor să reconstituie mecanismul presupusei fraude: cardurile erau clonate, apoi folosite la stațiile de carburant pentru a alimenta cantități importante de combustibil. Carburantul era, ulterior, transferat și vândut.

Unul dintre suspecți a fost arestat și este cercetat pentru utilizarea neautorizată și falsificarea unor instrumente de plată, altele decât numerarul, precum și pentru acces ilegal la sisteme informatice și telematice.

Ancheta a fost deschisă după sesizarea făcută de Brigada Mobilă din Bari către Parchetul din Torino, în urma neregulilor constatate în alimentarea autovehiculelor Poliției de Stat.

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